Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ
Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру
Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ
Премьер министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с Владимиром Зеленским программу обучения украинских пилотов и усиление "воздушного щита" над Украиной, сообщил телеграм-канал украинского президента 9 июня
2023-06-09T20:03
2023-06-09T20:03
новости
сша
украина
f-16
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Ранее Рютте заявил, что Нидерланды не получали от Украины запрос на поставки истребителей F-16, но готовы его рассмотреть.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в вопросе подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, является желанием угодить Соединенным Штатам Америки.Глава российского МИД подчеркнул, что эти страны в своих европейских делах активно проводят линию США.
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новости, сша, украина, f-16
Новости, США, Украина, F-16

Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ

20:03 09.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Премьер министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с Владимиром Зеленским программу обучения украинских пилотов и усиление "воздушного щита" над Украиной, сообщил телеграм-канал украинского президента 9 июня
Ранее Рютте заявил, что Нидерланды не получали от Украины запрос на поставки истребителей F-16, но готовы его рассмотреть.
"Провел телефонный разговор с Рютте. Обсудили продолжение сотрудничества безопасности, в частности, по подготовке украинских пилотов и усилению воздушного щита Украины. Скоординировали позиции перед очередной встречей в формате "Рамштайн", - написал Зеленский.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в вопросе подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, является желанием угодить Соединенным Штатам Америки.
Глава российского МИД подчеркнул, что эти страны в своих европейских делах активно проводят линию США.
Международный авиационно-космический салон Фарнборо-2014. День второй - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Вчера, 15:17
Вместе с F-16 Украина может получить от Запада еще одну модель истребителей - СМИСоюзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18 вместе с F-16, сообщает издание Politico 8 июня
 
НовостиСШАУкраинаF-16
 
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Заголовок открываемого материала
20:49Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта
20:34В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP
20:15Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС
20:03Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ
19:32Китай выразил поддержку мирной миссии африканских стран на Украину и Россию
19:06Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
18:15Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на Украине
18:01Путин: Украинское наступление началось
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16:32Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня
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