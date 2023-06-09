https://ukraina.ru/20230609/1047091954.html

Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ

Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру

Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ

Премьер министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с Владимиром Зеленским программу обучения украинских пилотов и усиление "воздушного щита" над Украиной, сообщил телеграм-канал украинского президента 9 июня

2023-06-09T20:03

2023-06-09T20:03

2023-06-09T20:03

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f-16

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Ранее Рютте заявил, что Нидерланды не получали от Украины запрос на поставки истребителей F-16, но готовы его рассмотреть.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в вопросе подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, является желанием угодить Соединенным Штатам Америки.Глава российского МИД подчеркнул, что эти страны в своих европейских делах активно проводят линию США.

https://ukraina.ru/20230608/1047028270.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, украина, f-16