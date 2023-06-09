Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Премьер министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с Владимиром Зеленским программу обучения украинских пилотов и усиление "воздушного щита" над Украиной, сообщил телеграм-канал украинского президента 9 июня
Ранее Рютте заявил, что Нидерланды не получали от Украины запрос на поставки истребителей F-16, но готовы его рассмотреть.
"Провел телефонный разговор с Рютте. Обсудили продолжение сотрудничества безопасности, в частности, по подготовке украинских пилотов и усилению воздушного щита Украины. Скоординировали позиции перед очередной встречей в формате "Рамштайн", - написал Зеленский.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в вопросе подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, является желанием угодить Соединенным Штатам Америки.
Глава российского МИД подчеркнул, что эти страны в своих европейских делах активно проводят линию США.