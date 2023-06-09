https://ukraina.ru/20230609/1047091822.html

Китай выразил поддержку мирной миссии африканских стран на Украину и Россию

Китай выразил поддержку мирной миссии африканских стран на Украину и Россию - 09.06.2023 Украина.ру

Китай выразил поддержку мирной миссии африканских стран на Украину и Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию, сообщило центральное телевидение Китая 9 июня

2023-06-09T19:32

2023-06-09T19:32

2023-06-09T19:32

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Миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Ранее в канцелярии президента Южно-Африканской Республики Сирила сообщили, что африканские лидеры, выступающих с мирной инициативой, договорились о взаимодействии с президентами России и Украины по прекращению огня.Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев.В материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран Африки.В первую очередь, по мнению автора, речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно.

https://ukraina.ru/20230601/1046789959.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юар, украина, россия, владимир путин