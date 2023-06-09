https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html

Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на Украине

Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на Украине - 09.06.2023 Украина.ру

Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на Украине

Появились чёткие кадры с уничтоженной западной бронетехникой. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заговорил о переговорах с Россией

2023-06-09T18:15

2023-06-09T18:15

2023-06-09T19:11

эксклюзив

хроники

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Одним из первых видео уничтоженной западной бронетехники выложил телеграм-канал «Воин DV».«Результат работы армейской авиации и артиллерии группировки V на Ореховском направлении: разбитый Leopard. Админ... увидел Leopard 2A6 (cудя по форме башни, эжектору ствола и характерному радиатору, наконец-то в нормальном качестве), 3 Bradley M2A2, одну бэрээмку и еще что-то на шасси того же Bradley», — подписал канал видео.Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс. Как отметил проект «Рыбарь», разгромлена была колонна ВСУ, наступавшая со стороны Малой Токмачки на рубеж Работино — Вербовое.«На видео однозначно можно идентифицировать поражение танков Leopard 2. Ранее мы предположили, что украинские формирования задействовали в атаке машины в модификации А4, однако новые кадры демонстрируют применение ими более современной версии А6. Один из них был достоверно уничтожен и полностью сгорел. Однако не менее примечательны сразу шесть попавших в кадр брошенных БМП M2A2 ODS Bradley, поставленных из США весной. Это является первым объективно подтвержденным случаем уничтожения машин этого типа российскими войсками. Судя по видео, всего украинские формирования потеряли 22 единицы техники. В их числе танки Leopard 2, БМП Bradley, БТР VAB и M113, БРЭМ и другие образцы, установить тип которых затруднительно из-за их полного сгорания», — отмечалось в сообщении проекта.При этом, по информации «Рыбаря» и проекта «Повёрнутые на Z войне» как минимум часть целей, включая американские Bradley, уничтожили вертолёты армейской авиации Ка-52, что подтверждено кадрами объективного контроля.«На наш взгляд, это лучший ответ излишней иронии по поводу "охотников за комбайнами" несколькими днями ранее», — отмечалось в сообщении «Рыбаря».При этом проект поддержал вице-спикера Мосгордумы Андрея Медведева.«"Леопард", "Брэдли. Ну и, надо понимать, личный состав. Вундерваффе не существует. А современная техника не синоним успеха. Расслабляться рано, все только началось. Но начало вполне достойное», — написал тот в своём телеграм-канале.Проект уверен: в ближайшие дни ВСУ продолжат наступление.«В ближайшие дни ВСУ предпримут попытки новых, более мощных ударов, в том числе и на других направлениях. Однако видео наглядно демонстрирует: врага даже с самой современной западной техникой можно и нужно громить. И пусть эти грамотные действия будут примером всем российским военнослужащим на всех стратегических направлениях», — подытожил проект.Военкор Александр Коц репостнул у себя в телеграм-канале сообщение проекта «Военный Осведомитель», который назвал точную численность подбитой украинской техники, указав на кадрах разновидности техники.Сам он считает, что повод для ликования всё же есть.«Вот ещё символичный кадр с видео с раздолбанной западной колонной. Заморский трал и валяющийся в колее жовто-блакитный прапор. Сегодня многие говорили, что никакого повода для ликования нет. И разбили мы лишь малую часть того, что есть у Украины. А мне кажется, не так уж много поводов для радости у нас было за последние несколько месяцев. Ну, кроме Артёмовска, и вспомнить-то особо нечего. А тут целая колонна техники, которой в зоне СВО мы ещё не видели. И в первом же бою наши летчики, саперы, ПТУРщики доказывают, что это не вундерваффе — горит так же, как и всё остальное. Совершенно понятный ажиотаж. Как в свое время вокруг первого сбитого "Байрактара" или раздолбанной М777. И сегодня есть повод порадоваться за авторов маленькой победы, пока горящие "Леопарды" не стали рутиной», — написал он.Тем временем на Запорожском направлении идут ожесточённые бои.«В упорном бою части 291-го полка овладели опорным пунктом, который противник захватил в результате сосредоточенного ночного удара. Линия фронта контролируется полностью, 42-я дивизия на своих позициях», — сообщил в 17:18 российский военкор Александр Гладков.ДШРГ «Русич» также сообщила об ожесточённых боях на направлении.«291-й и 70-й МСП, 417-я ОРБ, 22-я СпН бились как львы. Просто непередаваемо, когда не хуже чем на Курской дуге. Идущие ночью в бой танковые батальоны, пехота, у которой уже нет окопов в рост (их засыпало просто ударами арты), но солдат держится и не отходит», — сообщалось в канале группы.Вечером президент России Владимир Путин заявил о том, что украинское наступление началось. По его словам, об этом свидетельствует использование Украиной стратегических резервов.«Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь», — подчеркнул Путин.Российский президент отметил мужество и героизм бойцов, правильную организацию и управление войсками, а также высокую эффективностью отечественных вооружений.Бои на Запорожском направлении продолжаются.Намёк на перемириеМинистр обороны Украины Алексей Резников, выступая на мероприятии «Диалоги о восстановлении Украины», заявил, что переговоры его страны и России возможны, если РФ изменит цели спецоперации. Своё заявление Резников сделал на переговорах с представителями стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Сингапуре в ходе форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», отметив, что ему не понравились инициативы некоторых высокопоставленных чиновников стран Юго-Восточной Азии, включающие проведение референдумов и создание буферных зон.По словам Резникова, интерес Украины — жить «нормально, по-добрососедски со всеми соседями». Он вспомнил и о целях СВО — демилитаризации и денацификации.«Интерес россиян был озвучен — это "денацификация", "демилитаризация", "денатоизация". Вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — заявил Резников.Заявление главы Минобороны Украины уже прокомментировали.«У нас главное условие мира — это гарантии безопасности, которые страны НАТО стали нарушать, создавая угрозу мировой войны. Это главное условие, которое мы должны соблюсти, и понятно, что компромиссов здесь не очень много. Запад провоцирует этот конфликт. Хотя, конечно, ситуация постоянно меняется, и экономическая, и политическая. В конечном итоге все будет зависеть от того, как Запад будет реагировать на меняющиеся условия», — отметил в комментарии изданию «Лента.Ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.Он не исключил, что Россия может рассмотреть разные условия мира и даже пойти на некоторые компромиссы. Но есть ряд условий.«Хотя, естественно, пока нельзя сказать, какие именно. Но компромиссов точно не будет относительно угрозы гражданам, угрозы республикам, вошедшим в состав России, не будет компромиссов по Крыму. Это не обсуждается», — подчеркнул депутат.Эксперты же уверены, что Резников выступил не по своей инициативе.«Раз он это публично озвучивает, значит, в любом случае какой-то карт-бланш на это он получил. Учитывая марионеточный характер киевского режима, можно предположить и что ему в уста эти слова вложили со стороны Запада», — заявил в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.По словам Перенджиева, заявление Резникова — прощупывание позиции России.

https://ukraina.ru/20230609/1047068641.html

https://ukraina.ru/20230609/1047056371.html

https://ukraina.ru/20230608/1047043337.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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