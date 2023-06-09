https://ukraina.ru/20230609/1047090400.html

Путин: Украинское наступление началось

Путин: Украинское наступление началось - 09.06.2023 Украина.ру

Путин: Украинское наступление началось

Украинское контрнаступление началось, применение стратегических резервов указывает на это, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании совета глав правительств стран СНГ

2023-06-09T18:01

2023-06-09T18:01

2023-06-09T18:03

новости

спецоперация

владимир путин

всу

контрнаступление

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ВСУ, наступая, не достигли успехов ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат, отметил глава государства.Также он упомянул правильную организацию российских войск, которая не позволила украинской армии достичь поставленных целей.ВСУ в последние дни понесли значительные потери, добавил президент.В пятницу в Минобороны России сообщили о шести попытках наступательных действий со стороны ВСУ: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Все они были пресечены.Комментируя попытки наступления ВСУ в Запорожской области, военный эксперт Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру, отметил, что страны Запада пытались убедить Украину, что с помощью поставленного оружия они смогут добиться решительного успеха.Но и российские военные подготовили эшелонированную систему обороны и достаточно крупные резервы, подчеркнул эксперт. Примером хорошей подготовки и героизма российских военнослужащих можно считать удержание населенного пункта Новодонецкое, несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и технике, отметил он.

https://ukraina.ru/20230608/1047042157.html

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2023

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новости, спецоперация, владимир путин, всу, контрнаступление