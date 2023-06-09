Путин: Украинское наступление началось - 09.06.2023 Украина.ру
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Путин: Украинское наступление началось
Путин: Украинское наступление началось - 09.06.2023 Украина.ру
Путин: Украинское наступление началось
Украинское контрнаступление началось, применение стратегических резервов указывает на это, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании совета глав правительств стран СНГ
2023-06-09T18:01
2023-06-09T18:03
новости
спецоперация
владимир путин
всу
контрнаступление
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ВСУ, наступая, не достигли успехов ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат, отметил глава государства.Также он упомянул правильную организацию российских войск, которая не позволила украинской армии достичь поставленных целей.ВСУ в последние дни понесли значительные потери, добавил президент.В пятницу в Минобороны России сообщили о шести попытках наступательных действий со стороны ВСУ: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Все они были пресечены.Комментируя попытки наступления ВСУ в Запорожской области, военный эксперт Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру, отметил, что страны Запада пытались убедить Украину, что с помощью поставленного оружия они смогут добиться решительного успеха.Но и российские военные подготовили эшелонированную систему обороны и достаточно крупные резервы, подчеркнул эксперт. Примером хорошей подготовки и героизма российских военнослужащих можно считать удержание населенного пункта Новодонецкое, несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и технике, отметил он.
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новости, спецоперация, владимир путин, всу, контрнаступление
Новости, Спецоперация, Владимир Путин, ВСУ, контрнаступление

Путин: Украинское наступление началось

18:01 09.06.2023 (обновлено: 18:03 09.06.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Украинское контрнаступление началось, применение стратегических резервов указывает на это, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании совета глав правительств стран СНГ
Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов.
ВСУ, наступая, не достигли успехов ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат, отметил глава государства.
Также он упомянул правильную организацию российских войск, которая не позволила украинской армии достичь поставленных целей.
ВСУ в последние дни понесли значительные потери, добавил президент.
В пятницу в Минобороны России сообщили о шести попытках наступательных действий со стороны ВСУ: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Все они были пресечены.
Комментируя попытки наступления ВСУ в Запорожской области, военный эксперт Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру, отметил, что страны Запада пытались убедить Украину, что с помощью поставленного оружия они смогут добиться решительного успеха.
Но и российские военные подготовили эшелонированную систему обороны и достаточно крупные резервы, подчеркнул эксперт.
Примером хорошей подготовки и героизма российских военнослужащих можно считать удержание населенного пункта Новодонецкое, несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и технике, отметил он.
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 18:07
Владимир Евсеев: ВСУ бросили в наступление половину своих бригад, но Россия разобьет их через месяцШтатная численность десяти бригад, которые может задействовать противник, составляет около 50 тысяч человек. Больше у ВСУ нет. Чтобы вывести бригаду из строя, нужно уничтожить треть ее личного состава. Потом она становится небоеспособной
 
НовостиСпецоперацияВладимир ПутинВСУконтрнаступление
 
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