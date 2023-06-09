Путин: Украинское наступление началось
18:01 09.06.2023 (обновлено: 18:03 09.06.2023)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Украинское контрнаступление началось, применение стратегических резервов указывает на это, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании совета глав правительств стран СНГ
Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов.
ВСУ, наступая, не достигли успехов ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат, отметил глава государства.
Также он упомянул правильную организацию российских войск, которая не позволила украинской армии достичь поставленных целей.
ВСУ в последние дни понесли значительные потери, добавил президент.
В пятницу в Минобороны России сообщили о шести попытках наступательных действий со стороны ВСУ: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Все они были пресечены.
Комментируя попытки наступления ВСУ в Запорожской области, военный эксперт Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру, отметил, что страны Запада пытались убедить Украину, что с помощью поставленного оружия они смогут добиться решительного успеха.
Но и российские военные подготовили эшелонированную систему обороны и достаточно крупные резервы, подчеркнул эксперт.
Примером хорошей подготовки и героизма российских военнослужащих можно считать удержание населенного пункта Новодонецкое, несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и технике, отметил он.
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