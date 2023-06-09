В ООН решают, как квалифицировать ЧП на Каховской ГЭС
Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, остаются неопределенными и необходимо провести независимое расследование, заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс 9 июня
Лоуренс считает, что в этой связи рассматривать вопрос о том, можно ли квалифицировать произошедшее как военное преступление, преждевременно.
"Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию", - заключил он.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
13:14Хуснуллин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ситуацию с питьевой водой в КрымуВ РФ на протяжении двух последних лет занимались созданием дополнительных каналов и бурением источников для снабжения Крымского полуострова питьевой водой, сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Его слова прозвучали 9 июня в эфире телеканала "Россия 1"