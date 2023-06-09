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В ООН решают, как квалифицировать ЧП на Каховской ГЭС

В ООН решают, как квалифицировать ЧП на Каховской ГЭС - 09.06.2023 Украина.ру

В ООН решают, как квалифицировать ЧП на Каховской ГЭС

Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, остаются неопределенными и необходимо провести независимое расследование, заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс 9 июня

2023-06-09T16:47

2023-06-09T16:47

2023-06-09T16:47

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Лоуренс считает, что в этой связи рассматривать вопрос о том, можно ли квалифицировать произошедшее как военное преступление, преждевременно.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

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