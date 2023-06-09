https://ukraina.ru/20230609/1047083485.html

Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео

Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео - 09.06.2023 Украина.ру

Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с какой целью ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, стоит ли расценивать... Украина.ру, 09.06.2023

2023-06-09T16:42

2023-06-09T16:42

2023-06-09T16:42

ростислав ищенко

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каховка

николаев

херсон

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с какой целью ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, стоит ли расценивать всерьез заявления о вводе войск НАТО на Украину и почему Индия отказалась приглашать Владимира Зеленского на саммит G-20: 00:40 – Разрушение Каховской ГЭС: к чему приготовиться Киеву? 01:50 – Осознанный подрыв или случайность? 06:55 – Кому подрыв Каховской ГЭС нанёс наибольший ущерб? 13:10 – На что рассчитывают украинские власти, учитывая, что затоплены по итогу и их регионы? 18:30 - Бывший генсек НАТО допустил ввод войск альянса на Украину: на кого рассчитаны подобные заявления? 29:55 – Почему Зеленского не позвали на саммит G-20 в Индии?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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