Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео - 09.06.2023 Украина.ру
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Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео
Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео - 09.06.2023 Украина.ру
Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с какой целью ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, стоит ли расценивать... Украина.ру, 09.06.2023
2023-06-09T16:42
2023-06-09T16:42
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
всу
наступление
каховка
николаев
херсон
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с какой целью ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, стоит ли расценивать всерьез заявления о вводе войск НАТО на Украину и почему Индия отказалась приглашать Владимира Зеленского на саммит G-20: 00:40 – Разрушение Каховской ГЭС: к чему приготовиться Киеву? 01:50 – Осознанный подрыв или случайность? 06:55 – Кому подрыв Каховской ГЭС нанёс наибольший ущерб? 13:10 – На что рассчитывают украинские власти, учитывая, что затоплены по итогу и их регионы? 18:30 - Бывший генсек НАТО допустил ввод войск альянса на Украину: на кого рассчитаны подобные заявления? 29:55 – Почему Зеленского не позвали на саммит G-20 в Индии?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, наступление, каховка, николаев, херсон, нато, индия, g7, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, наступление, Каховка, Николаев, Херсон, НАТО, Индия, G7

Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео

16:42 09.06.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с какой целью ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, стоит ли расценивать всерьез заявления о вводе войск НАТО на Украину и почему Индия отказалась приглашать Владимира Зеленского на саммит G-20:
00:40 – Разрушение Каховской ГЭС: к чему приготовиться Киеву?
01:50 – Осознанный подрыв или случайность?
06:55 – Кому подрыв Каховской ГЭС нанёс наибольший ущерб?
13:10 – На что рассчитывают украинские власти, учитывая, что затоплены по итогу и их регионы?
18:30 - Бывший генсек НАТО допустил ввод войск альянса на Украину: на кого рассчитаны подобные заявления?
29:55 – Почему Зеленского не позвали на саммит G-20 в Индии?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОВСУнаступлениеКаховкаНиколаевХерсонНАТОИндияG7
 
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