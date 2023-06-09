Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с какой целью ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, стоит ли расценивать всерьез заявления о вводе войск НАТО на Украину и почему Индия отказалась приглашать Владимира Зеленского на саммит G-20:
00:40 – Разрушение Каховской ГЭС: к чему приготовиться Киеву?
01:50 – Осознанный подрыв или случайность?
06:55 – Кому подрыв Каховской ГЭС нанёс наибольший ущерб?
13:10 – На что рассчитывают украинские власти, учитывая, что затоплены по итогу и их регионы?
18:30 - Бывший генсек НАТО допустил ввод войск альянса на Украину: на кого рассчитаны подобные заявления?
29:55 – Почему Зеленского не позвали на саммит G-20 в Индии?
01:50 – Осознанный подрыв или случайность?
06:55 – Кому подрыв Каховской ГЭС нанёс наибольший ущерб?
13:10 – На что рассчитывают украинские власти, учитывая, что затоплены по итогу и их регионы?
18:30 - Бывший генсек НАТО допустил ввод войск альянса на Украину: на кого рассчитаны подобные заявления?
29:55 – Почему Зеленского не позвали на саммит G-20 в Индии?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko