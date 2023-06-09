В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины - 09.06.2023 Украина.ру
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В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины
В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины - 09.06.2023 Украина.ру
В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины
Первую в истории Киево-Печерской лавры панихиду по гетману Ивану Мазепе планируют провести 11 июня во Всехсвятской церкви, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры Украины
2023-06-09T16:12
2023-06-09T16:12
новости
упц
мазепа
киево-печерская лавра
панихида
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Первую в истории Киево-Печерской лавры панихиду по гетману Ивану Мазепе планируют провести 11 июня во Всехсвятской церкви, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры УкраиныПроведения церковного обряда будет приурочено к 325-летию освящения храма, а служба проведена представителями неканонической Православной церкви Украины, сказано публикации.Будет также объявлено о начале реставрации храма, заверяют в Минкульте.Гетман Мазепа был предан анафеме Русской православной церковью в 1708 году из-за государственной измены во время Северной войны. В релизе украинского министерства упоминается отлучение гетмана от церкви "за нежелание покориться Московии", хотя Мазепа присягал на верность императору Петру Первому.Храмы Верхней Лавры, к которым относится и Всехсвятская церковь, были захвачены раскольниками еще в начале 2023 года. В остальной части Лавры по-прежнему остаются монахи Украинской православной церкви (УПЦ).Украинский Минкульт тремя днями ранее потребовал, чтобы они покинули территорию монастыря, но в УПЦ не согласились с этим решением."Договорняки" погубили каноническую Церковь на Украине, рассказала ранее в интервью изданию Украина.ру адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян, комментируя гонения на УПЦ.Сейчас, во время кульминации драмы по церковному расколу именно простые верующие совершают настоящий подвиг во имя веры, в отличии от церковного руководства, считает она.
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новости, упц, мазепа, киево-печерская лавра, панихида
Новости, УПЦ, Мазепа, Киево-Печерская лавра, панихида

В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины

16:12 09.06.2023
 
© УПЦ
© УПЦ
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Первую в истории Киево-Печерской лавры панихиду по гетману Ивану Мазепе планируют провести 11 июня во Всехсвятской церкви, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры Украины
Первую в истории Киево-Печерской лавры панихиду по гетману Ивану Мазепе планируют провести 11 июня во Всехсвятской церкви, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры Украины
Проведения церковного обряда будет приурочено к 325-летию освящения храма, а служба проведена представителями неканонической Православной церкви Украины, сказано публикации.
Будет также объявлено о начале реставрации храма, заверяют в Минкульте.
Гетман Мазепа был предан анафеме Русской православной церковью в 1708 году из-за государственной измены во время Северной войны. В релизе украинского министерства упоминается отлучение гетмана от церкви "за нежелание покориться Московии", хотя Мазепа присягал на верность императору Петру Первому.
Храмы Верхней Лавры, к которым относится и Всехсвятская церковь, были захвачены раскольниками еще в начале 2023 года. В остальной части Лавры по-прежнему остаются монахи Украинской православной церкви (УПЦ).
Украинский Минкульт тремя днями ранее потребовал, чтобы они покинули территорию монастыря, но в УПЦ не согласились с этим решением.
"Договорняки" погубили каноническую Церковь на Украине, рассказала ранее в интервью изданию Украина.ру адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян, комментируя гонения на УПЦ.
Сейчас, во время кульминации драмы по церковному расколу именно простые верующие совершают настоящий подвиг во имя веры, в отличии от церковного руководства, считает она.
Иван Мазепа
20 марта, 08:12История
Портрет идеального Мазепы на фоне эпохи
 
НовостиУПЦМазепаКиево-Печерская лаврапанихида
 
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