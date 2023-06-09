https://ukraina.ru/20230609/1047081847.html

В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины

В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины - 09.06.2023 Украина.ру

В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины

Первую в истории Киево-Печерской лавры панихиду по гетману Ивану Мазепе планируют провести 11 июня во Всехсвятской церкви, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры Украины

2023-06-09T16:12

2023-06-09T16:12

2023-06-09T16:12

новости

упц

мазепа

киево-печерская лавра

панихида

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Первую в истории Киево-Печерской лавры панихиду по гетману Ивану Мазепе планируют провести 11 июня во Всехсвятской церкви, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры УкраиныПроведения церковного обряда будет приурочено к 325-летию освящения храма, а служба проведена представителями неканонической Православной церкви Украины, сказано публикации.Будет также объявлено о начале реставрации храма, заверяют в Минкульте.Гетман Мазепа был предан анафеме Русской православной церковью в 1708 году из-за государственной измены во время Северной войны. В релизе украинского министерства упоминается отлучение гетмана от церкви "за нежелание покориться Московии", хотя Мазепа присягал на верность императору Петру Первому.Храмы Верхней Лавры, к которым относится и Всехсвятская церковь, были захвачены раскольниками еще в начале 2023 года. В остальной части Лавры по-прежнему остаются монахи Украинской православной церкви (УПЦ).Украинский Минкульт тремя днями ранее потребовал, чтобы они покинули территорию монастыря, но в УПЦ не согласились с этим решением."Договорняки" погубили каноническую Церковь на Украине, рассказала ранее в интервью изданию Украина.ру адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян, комментируя гонения на УПЦ.Сейчас, во время кульминации драмы по церковному расколу именно простые верующие совершают настоящий подвиг во имя веры, в отличии от церковного руководства, считает она.

https://ukraina.ru/20230320/1044415608.html

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новости, упц, мазепа, киево-печерская лавра, панихида