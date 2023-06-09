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Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16
Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16 - 09.06.2023 Украина.ру
Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16
Варшава поставит Киеву истребители F-16 уже через 2-3 месяца, заявил польский эксперт, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству Укринформ 9 июня
2023-06-09T16:33
2023-06-09T16:33
2023-06-09T16:33
новости
f-16
польша
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Эксперт отметил, что наступление ВСУ должно осуществляться на имеющейся технике, в качестве примера он упомянул МиГ-29.Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29, отметив, что с отправкой оставшихся машин могут возникнуть сложности, так как они оборудованы по стандартам НАТО и "в связи с этим они служат безопасности НАТО".Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230609/1047069547.html
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новости, f-16, польша
Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16
Варшава поставит Киеву истребители F-16 уже через 2-3 месяца, заявил польский эксперт, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству Укринформ 9 июня
"Подготовка украинских пилотов (на F-16 - ред.) продолжается уже давно. Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать", - заявил Скшипчак.
Эксперт отметил, что наступление ВСУ должно осуществляться на имеющейся технике, в качестве примера он упомянул МиГ-29.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29, отметив, что с отправкой оставшихся машин могут возникнуть сложности, так как они оборудованы по стандартам НАТО и "в связи с этим они служат безопасности НАТО".
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.
По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на сайте Украина.ру