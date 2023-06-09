Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - Украина - 09.06.2023 Украина.ру
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Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - Украина
Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - Украина - 09.06.2023 Украина.ру
Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - Украина
В МИД РФ вызвали посла Японии в России Тоёхису Кодзуки из-за решения Токио поставить военную технику Украине. Об этом 9 июня сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве
2023-06-09T14:29
2023-06-09T14:29
новости
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япония
посол
украина
оружие
поставки
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О том, что Япония собирается помочь Киеву оружием сообщалось еще в марте, однако никаких практических ходов Токио не делал до конца мая. И несколько дней назад стало известно, что страна все же передала киевскому режиму 100 единиц военной техники.В пятницу, 9 июня, послы почти 40 стран нанесли визит в посольство РФ в Японии в связи с приближающимся национальным праздником - Днем России. Среди гостей находился и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Во время посещения посольства он отметил, что нынешняя политика Токио в отношении Москвы - ошибочна.В прошлом году Япония ввела санкции против России. В качестве ответной меры на недружественные шаги Токио Москва отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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новости, россия, мид рф, япония, посол, украина, оружие, поставки
Новости, Россия, МИД РФ, Япония, посол, Украина, оружие, поставки

Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - Украина

14:29 09.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В МИД РФ вызвали посла Японии в России Тоёхису Кодзуки из-за решения Токио поставить военную технику Украине. Об этом 9 июня сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

"Решение Японии начать поставки военной техники на Украину не может остаться без серьезных последствий для отношений Москвы и Токио", - отметили в российском МИД.

О том, что Япония собирается помочь Киеву оружием сообщалось еще в марте, однако никаких практических ходов Токио не делал до конца мая. И несколько дней назад стало известно, что страна все же передала киевскому режиму 100 единиц военной техники.
В пятницу, 9 июня, послы почти 40 стран нанесли визит в посольство РФ в Японии в связи с приближающимся национальным праздником - Днем России. Среди гостей находился и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Во время посещения посольства он отметил, что нынешняя политика Токио в отношении Москвы - ошибочна.
В прошлом году Япония ввела санкции против России. В качестве ответной меры на недружественные шаги Токио Москва отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Визит миноносцев Морских сил самообороны Японии в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля, 21:00
Военный эксперт рассказал, как Россия одержала быструю, качественную и важную победу над США и ЯпониейОсобенность недавних учений России на Дальнем Востоке состоит в том, что, минуя повешенную степень боеготовности, сразу вся группировка Тихоокеанского флота вместе с приданными силами и средствами перешла в полную боеготовность и приступила к выполнению задач военного времени. Это было непросто, но мы с этим качественно справились
 
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