https://ukraina.ru/20230609/1047072904.html

Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - Украина

Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - Украина - 09.06.2023 Украина.ру

Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - Украина

В МИД РФ вызвали посла Японии в России Тоёхису Кодзуки из-за решения Токио поставить военную технику Украине. Об этом 9 июня сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

2023-06-09T14:29

2023-06-09T14:29

2023-06-09T14:29

новости

россия

мид рф

япония

посол

украина

оружие

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101798/06/1017980669_0:283:3076:2013_1920x0_80_0_0_627029f57cdba4b1cc545bf7a274bcd0.jpg

О том, что Япония собирается помочь Киеву оружием сообщалось еще в марте, однако никаких практических ходов Токио не делал до конца мая. И несколько дней назад стало известно, что страна все же передала киевскому режиму 100 единиц военной техники.В пятницу, 9 июня, послы почти 40 стран нанесли визит в посольство РФ в Японии в связи с приближающимся национальным праздником - Днем России. Среди гостей находился и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Во время посещения посольства он отметил, что нынешняя политика Токио в отношении Москвы - ошибочна.В прошлом году Япония ввела санкции против России. В качестве ответной меры на недружественные шаги Токио Москва отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ukraina.ru/20230428/1045763658.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мид рф, япония, посол, украина, оружие, поставки