https://ukraina.ru/20230609/1047068499.html

Хуснуллин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ситуацию с питьевой водой в Крыму

Хуснуллин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ситуацию с питьевой водой в Крыму - 09.06.2023 Украина.ру

Хуснуллин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ситуацию с питьевой водой в Крыму

В РФ на протяжении двух последних лет занимались созданием дополнительных каналов и бурением источников для снабжения Крымского полуострова питьевой водой, сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Его слова прозвучали 9 июня в эфире телеканала "Россия 1"

2023-06-09T13:14

2023-06-09T13:14

2023-06-09T13:14

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Хуснуллин также сказал, что запаса воды в водохранилищах хватит на 500 дней.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров не останется без воды из-за ЧП на Каховской ГЭС.Украина преследовала цель лишить Крым воды, организовав подрыв плотины гидроэлектростанции, сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html

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новости, рф, крым, каховская гэс, подрыв