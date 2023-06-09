Хуснуллин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ситуацию с питьевой водой в Крыму
В РФ на протяжении двух последних лет занимались созданием дополнительных каналов и бурением источников для снабжения Крымского полуострова питьевой водой, сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Его слова прозвучали 9 июня в эфире телеканала "Россия 1"
"Ситуация с Каховской ГЭС по водообеспечению, именно питьевому, не повлияет, потому что у нас Крым полностью автономно обеспечен водой", – отметил он.
Хуснуллин также сказал, что запаса воды в водохранилищах хватит на 500 дней.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров не останется без воды из-за ЧП на Каховской ГЭС.
Украина преследовала цель лишить Крым воды, организовав подрыв плотины гидроэлектростанции, сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
05:32Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.