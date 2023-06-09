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Звезды "Сватов" побывали в обстреливаемом ВСУ Белгороде

Звезды "Сватов" побывали в обстреливаемом ВСУ Белгороде - 09.06.2023 Украина.ру

Звезды "Сватов" побывали в обстреливаемом ВСУ Белгороде

Актриса, уроженка Донецка Татьяна Кравченко и ее коллега Олеся Железняк на днях сыграли на сцене ДК "Энергомаш" Белгорода в спектакле "Сирена и Виктория". Туда артистки отправились, чтобы "поднять настроение жителям приграничной Белгородчины"

2023-06-09T12:36

2023-06-09T12:36

2023-06-09T13:25

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кравченко

олеся железняк

белгород

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"Люди в стрессе, и нужно поднять им настроение", - пояснила Железняк.По сюжету спектакля, героиня Кравченко вместе с молодой подружкой приводит домой мужчину, чтобы женить его на себе. С этой целью троица активно весь вечер выпивает, и в итоге ухажер делает предложение... героине Железняк.Белгородская область активно обстреливается со стороны ВСУ. В одной из последних таких атак - 2 июня - двое мирных жителей погибли, шестеро, в том числе двое детей, получили ранения.В среду, 7 июня, РБК опубликовал карту обстрелов российских территорий со стороны ВСУ. Из инфографики хорошо видно, что Белгородская область одна из самых атакуемых украинскими войсками регионов РФ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сваты, актриса, спектакли, кравченко, олеся железняк, белгород