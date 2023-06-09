Звезды "Сватов" побывали в обстреливаемом ВСУ Белгороде - 09.06.2023 Украина.ру
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Культура
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Звезды "Сватов" побывали в обстреливаемом ВСУ Белгороде
Звезды "Сватов" побывали в обстреливаемом ВСУ Белгороде - 09.06.2023 Украина.ру
Звезды "Сватов" побывали в обстреливаемом ВСУ Белгороде
Актриса, уроженка Донецка Татьяна Кравченко и ее коллега Олеся Железняк на днях сыграли на сцене ДК "Энергомаш" Белгорода в спектакле "Сирена и Виктория". Туда артистки отправились, чтобы "поднять настроение жителям приграничной Белгородчины"
2023-06-09T12:36
2023-06-09T13:25
новости
сваты
актриса
спектакли
кравченко
олеся железняк
белгород
культура
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"Люди в стрессе, и нужно поднять им настроение", - пояснила Железняк.По сюжету спектакля, героиня Кравченко вместе с молодой подружкой приводит домой мужчину, чтобы женить его на себе. С этой целью троица активно весь вечер выпивает, и в итоге ухажер делает предложение... героине Железняк.Белгородская область активно обстреливается со стороны ВСУ. В одной из последних таких атак - 2 июня - двое мирных жителей погибли, шестеро, в том числе двое детей, получили ранения.В среду, 7 июня, РБК опубликовал карту обстрелов российских территорий со стороны ВСУ. Из инфографики хорошо видно, что Белгородская область одна из самых атакуемых украинскими войсками регионов РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сваты, актриса, спектакли, кравченко, олеся железняк, белгород
Новости, Сваты, актриса, спектакли, Кравченко, Олеся Железняк, Белгород, Культура

Звезды "Сватов" побывали в обстреливаемом ВСУ Белгороде

12:36 09.06.2023 (обновлено: 13:25 09.06.2023)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / jeleznyak_official
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / jeleznyak_official
Читать в
Актриса, уроженка Донецка Татьяна Кравченко и ее коллега Олеся Железняк на днях сыграли на сцене ДК "Энергомаш" Белгорода в спектакле "Сирена и Виктория". Туда артистки отправились, чтобы "поднять настроение жителям приграничной Белгородчины"
"Люди в стрессе, и нужно поднять им настроение", - пояснила Железняк.
По сюжету спектакля, героиня Кравченко вместе с молодой подружкой приводит домой мужчину, чтобы женить его на себе. С этой целью троица активно весь вечер выпивает, и в итоге ухажер делает предложение... героине Железняк.
Белгородская область активно обстреливается со стороны ВСУ. В одной из последних таких атак - 2 июня - двое мирных жителей погибли, шестеро, в том числе двое детей, получили ранения.
В среду, 7 июня, РБК опубликовал карту обстрелов российских территорий со стороны ВСУ. Из инфографики хорошо видно, что Белгородская область одна из самых атакуемых украинскими войсками регионов РФ.
© РБК
© РБК
 
КультураНовостиСватыактрисаспектаклиКравченкоОлеся ЖелезнякБелгород
 
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