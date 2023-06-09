https://ukraina.ru/20230609/1047062065.html

"Отбирает дар речи": Грета Тунберг выступила с угрозами в адрес РФ, Зеленский отреагировал

"Отбирает дар речи": Грета Тунберг выступила с угрозами в адрес РФ, Зеленский отреагировал - 09.06.2023 Украина.ру

"Отбирает дар речи": Грета Тунберг выступила с угрозами в адрес РФ, Зеленский отреагировал

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что Россия якобы совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана. Соответствующий пост 20-летняя общественница разместила 9 июня в своем твиттере

2023-06-09T12:16

2023-06-09T12:16

2023-06-09T12:16

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По мнению Тунберг, Россия будто бы специально подорвала Каховскую ГЭС, чтобы на Украине случилась экологическая катастрофа."Спасибо за вашу позицию и за отстаивание правды, Грета Тунберг! Россия должна отвечать за всё свое зло против людей, жизни и природы!" – ответил ей Зеленский.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, киевский режим совершил этот теракт для того, чтобы русло водохранилища значительно сузилось, открыв возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230609/1047055018.html

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