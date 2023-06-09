Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови - 09.06.2023 Украина.ру
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Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови
Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови - 09.06.2023 Украина.ру
Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови
Сразу несколько украинских центров переливания крови объявили об экстренном поиске доноров. Такие объявления за последние дни были распространены, в частности, в Харькове, Одессе и Николаеве. Информацию подтверждают и местные телеграм-каналы
2023-06-09T11:02
2023-06-09T11:02
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Эксперты отмечают, что нынешний дефицит крови, очевидно, связан с серьезными потерями ВСУ в ходе наступления на Запорожском и ряде других направлений."Потерь нет, но крови не хватает", "Там много больных спидом и гепатитом, сейчас они насдают", "Так пусть Зеленский сдаст. Он же говорил, что во всем помогает своему народу", "Ага, мог бы и Байден кровью помочь, а то все оружие да оружие", - отреагировали пользователи сети.
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новости, новости украины, украина, кровь, донор, донорство
Новости, Новости Украины, Украина, кровь, донор, донорство

Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови

11:02 09.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "День донорского совершеннолетия"
Всероссийская акция День донорского совершеннолетия - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Сразу несколько украинских центров переливания крови объявили об экстренном поиске доноров. Такие объявления за последние дни были распространены, в частности, в Харькове, Одессе и Николаеве. Информацию подтверждают и местные телеграм-каналы
Эксперты отмечают, что нынешний дефицит крови, очевидно, связан с серьезными потерями ВСУ в ходе наступления на Запорожском и ряде других направлений.

"Более чем за год боев Киев смог отладить систему приема и излечения раненых, и такая "аномалия" может возникнуть только при резком увеличении потока пострадавших", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Readovka.

"Потерь нет, но крови не хватает", "Там много больных спидом и гепатитом, сейчас они насдают", "Так пусть Зеленский сдаст. Он же говорил, что во всем помогает своему народу", "Ага, мог бы и Байден кровью помочь, а то все оружие да оружие", - отреагировали пользователи сети.
8 февраля, 08:20
Украинских бойцов без ранений пускают на органы - подполье НиколаеваВ морге Николаевской городской больницы №1 неучтенных военных украинской армии без признаков ранения киевские власти "пускают на органы". Об этом 8 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста николаевского подполья
 
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