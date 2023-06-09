https://ukraina.ru/20230609/1047061205.html

Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови

Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови - 09.06.2023 Украина.ру

Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови

Сразу несколько украинских центров переливания крови объявили об экстренном поиске доноров. Такие объявления за последние дни были распространены, в частности, в Харькове, Одессе и Николаеве. Информацию подтверждают и местные телеграм-каналы

2023-06-09T11:02

2023-06-09T11:02

2023-06-09T11:02

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Эксперты отмечают, что нынешний дефицит крови, очевидно, связан с серьезными потерями ВСУ в ходе наступления на Запорожском и ряде других направлений."Потерь нет, но крови не хватает", "Там много больных спидом и гепатитом, сейчас они насдают", "Так пусть Зеленский сдаст. Он же говорил, что во всем помогает своему народу", "Ага, мог бы и Байден кровью помочь, а то все оружие да оружие", - отреагировали пользователи сети.

https://ukraina.ru/20230208/1043350150.html

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