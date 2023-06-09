https://ukraina.ru/20230609/1047056371.html

Экстрасенсы и террористы, новое наступление под Запорожьем. Главное на Украине на утро 9 июня

Экстрасенсы и террористы, новое наступление под Запорожьем. Главное на Украине на утро 9 июня - 09.06.2023 Украина.ру

Экстрасенсы и террористы, новое наступление под Запорожьем. Главное на Украине на утро 9 июня

В Москве задержали нескольких человек по подозрению в связях с РДК*. Украина предприняла новую попытку наступления на запорожском направлении

2023-06-09T09:26

2023-06-09T09:26

2023-06-09T09:26

эксклюзив

хроники

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Обыски по 31 адресу прошли в четверг по делу предполагаемого организаторов нападений на Брянскую и Белгородскую области Дениса Капустина, одного из командиров "Русского добровольческого корпуса", сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах."В рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статьям "Терроризм", "Организация террористического сообщества", "Незаконные приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ" в отношении лидера украинской неофашистской организации "Русский добровольческий корпус"* Дениса Капустина проведены обыски по 31 адресу проживания его близких связей и активных участников РДК*", - заявил собеседник агентстваПо его словам, обнаружено и изъято более 20 единиц холодного и пневматического оружия, средства связи и электронные носители информации, неонацистская символика и литература, переписка с укронацистами."По результатам обысков и допросов будет определен статус фигурантов", - рассказал источник.Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов у себя в телеграм-канале опубликовал фотографии с мест обысков."Одним из задержанных сегодня в Москве участников Русского добровольческого корпуса (запрещённая в России организация) оказался участник теле-шоу "Битва экстрасенсов" Буриков Дмитрий. Кстати, он много лет дружит с лидером РДК* Капустиным", - сообщил Безсонов.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев обратил на этот случай внимание."Один из задержанных активистов РДК это бывший участник программы "Битва экстрасенсов". Медиум, маг и экстрасенс Дмитрий Волков. Как он не смог предвидеть, что к нему приедут оперативники, это загадка. Вроде медиум же. Наверное, у сотрудников полиции колдунство сильнее или обереги есть. Но, шутки шутками, а мы как-то раз с Владленом Татарским говорили о том, что нацизм, русофобия и прочая дрянь тесно переплетены с сексуальными девиациями и всяким мистицизмом. У Владлена была про это целая, весьма складная, теория. Так или иначе, от мистики и прочего бесовства до предательства Родины полшага. Потому что сначала предал Бога, а на этом фоне Родина уже не значима. Это кстати, возвращает к разговорам о том, что на Украине религия по сути заменена средневековым культом", - отметил он.При этом он указал на то, что украинские вербовщики хорошо работают."Ещё раз скажу: враг очень умело работает. Понимает, какой психотип нужен для вербовки. Думаю, что это даже не ГУР, думаю, что западные разведки составляли методику. И кстати, Волков близкий друг Дениса Капустина, который командует вырусью из РДК*", - указал Медведев.Сам же Капустин у себя в соцсетях открёкся от задержанных, заявив, что он был много где в России: на Урале, в Сибири, на юге, а также год прожил в Санкт-Петербурге, поэтому если искать всех, у кого с ним были контакты, это займёт много времени. Также Капустин высмеял складные ножи на фотографии, заявив, что Россия якобы наводнена схронами со стрелковым автоматическим оружием.Сам же РДК* вместе с другими подразделениями ВСУ продолжает обстреливать Белгородскую область и терроризировать её жителей.Наступление под ЗапорожьемО возобновлении наступления ВСУ на запорожском направлении сообщил ряд российских военкоров."На Запорожском направлении вновь попёрли украинцы. Полчаса назад примерно 10 БМП с пехотой пошли в сторону наших позиций. Движение осуществляют под прикрытием артиллерии. Направления удара то же, что и с утра Ореховское. Наши артиллеристы ловят украинцев", - написал в своём в телеграм-канале в 00:03 журналист Андрей Руденко.Другой российский военкор — Александр Сладков — также сообщил о наступлении ВСУ."Запорожье. Противник атакует. Три колонны по 7-10 БМП. Наша артиллерия ведет огонь. Начальную статистику знаю, но Министерство обороны завтра даст общие результаты. Точно, что с первых минут колоннам ВСУ нанесён ощутимый урон. Бой продолжается", - написал он в 00:17 в своём телеграм-канале.В 01:48 он уточнил информацию."Запорожье. Атака ВСУ продолжается час сорок пять минут. Информация о прорыве позиций в сторону Работино уточняется. Наша пехота стоит. Линия фронта остается неизменной. Подключилась наша армейская авиация", - указал он.Спустя почти сорок минут Сладков отметил, что бой продолжается, бьёт артиллерия. Линия фронта, по его словам, была устойчивой.Рано утром военкор сообщил о том, как проходят бои."Ситуация без изменений. Линия фронта за нами. Противнику прорвать её не удается. Идут бои", - написал он в 05:01.Позже Сладков уточнил информацию."Запорожское направление. Орехово. Идет тяжелый многочасовой бой. Противник пытающийся прорваться на стыке двух подразделений остановлен. Не прекращая работает артиллерия. Линия фронта устойчива. Русские силы воюют и не отходят", - указал он в 07:28.В 08:40 Сладков отметил, что ситуация остаётся стабильной."Запорожье. Всё стабильно. Противник предпринимает неимоверные усилия, атакует. Безрезультатно. Наши стоят. Линия фронта сохраняется", - сообщил он.В ночь на 9 июня также стало известно, как США оценивают украинские потери в результате начавшегося наступления ВСУ. Как заявил представитель представитель Белого дома Джон Кирби в интервью CNN эти потери ожидаемые."Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и 50 наших партнеров", - указал Кирби.Он добавил, что президент США Джо Байден посвятил немало времени на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсуждению того, что можно сделать для "обеспечения их готовности в предстоящие недели и месяцы".Сам Байден отказался комментировать последние события в зоне боевых действий, но заявил, что с оптимизмом смотрит на развитие конфликта.За несколько часов до этого телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Вооружённые силы Украины понесли потери в личном составе и военной технике, поскольку столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением ВС РФ.Конкретные данные о потерях канал не привёл, но один из чиновников описал их как "значительные". По данным CNN, ВСУ потеряли несколько американских бронемашин MRAP. Подразделения ВС РФ оказали ВСУ ожесточённое сопротивление при помощи противотанковых ракет, гранат и минометов.При этом американские чиновники заявили CNN, что понесённые потери не повлияют на исход украинского контрнаступления. При этом Запад уверен, что ВСУ для успеха нужно время и новые поставки оружия.* - запрещённая в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230608/1047043337.html

https://ukraina.ru/20230608/1047026935.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники