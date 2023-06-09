Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию - 09.06.2023 Украина.ру
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Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию
Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию - 09.06.2023 Украина.ру
Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию
В парке Шевченко в Киеве ограбили атташе посольства США. Об этом 9 июня написали Vesti.ua со ссылкой на источники в нацполиции
2023-06-09T07:39
2023-06-09T07:39
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Издание сообщило две версии произошедшего. По первой, у представителя американского посольства украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. С одной из них грабитель успел снять 400 долларов (33 тысячи рублей).По другой версии Vesti.ua, атташе находился в состоянии алкогольного опьянения и сам потерял свои вещи в одном из развлекательных заведений города.
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Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию

07:39 09.06.2023
 
© CC0, FreepikКиев Украина
Киев Украина
© CC0, Freepik
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В парке Шевченко в Киеве ограбили атташе посольства США. Об этом 9 июня написали Vesti.ua со ссылкой на источники в нацполиции
"Вечером 7 июня в полицию Киева обратился атташе посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко", — говорится в сообщении издания.
Издание сообщило две версии произошедшего. По первой, у представителя американского посольства украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. С одной из них грабитель успел снять 400 долларов (33 тысячи рублей).
По другой версии Vesti.ua, атташе находился в состоянии алкогольного опьянения и сам потерял свои вещи в одном из развлекательных заведений города.
гранатомётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
07:28
Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны СШАДальнейшая военная и финансовая поддержка Киева, как и репутация президента США Джо Байдена, будут зависеть от результатов контрнаступления украинской армии. Об этом 8 июня написало американское издание Politico
 
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