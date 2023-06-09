Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию
© CC0, FreepikКиев Украина
© CC0, Freepik
В парке Шевченко в Киеве ограбили атташе посольства США. Об этом 9 июня написали Vesti.ua со ссылкой на источники в нацполиции
"Вечером 7 июня в полицию Киева обратился атташе посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко", — говорится в сообщении издания.
Издание сообщило две версии произошедшего. По первой, у представителя американского посольства украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. С одной из них грабитель успел снять 400 долларов (33 тысячи рублей).
По другой версии Vesti.ua, атташе находился в состоянии алкогольного опьянения и сам потерял свои вещи в одном из развлекательных заведений города.
07:28Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны СШАДальнейшая военная и финансовая поддержка Киева, как и репутация президента США Джо Байдена, будут зависеть от результатов контрнаступления украинской армии. Об этом 8 июня написало американское издание Politico