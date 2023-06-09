https://ukraina.ru/20230609/1047054205.html

Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию

Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию - 09.06.2023 Украина.ру

Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию

В парке Шевченко в Киеве ограбили атташе посольства США. Об этом 9 июня написали Vesti.ua со ссылкой на источники в нацполиции

2023-06-09T07:39

2023-06-09T07:39

2023-06-09T07:39

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Издание сообщило две версии произошедшего. По первой, у представителя американского посольства украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. С одной из них грабитель успел снять 400 долларов (33 тысячи рублей).По другой версии Vesti.ua, атташе находился в состоянии алкогольного опьянения и сам потерял свои вещи в одном из развлекательных заведений города.

https://ukraina.ru/20230609/1047054068.html

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