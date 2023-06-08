Джон Марк Дуган: кто он
Бывший морской пехотинец США
Американец в начале 2000-х основал компанию по разработке баз данных, а затем стал заместителем шерифа в округе Палм-Бич.
В 2012 году Дуган опубликовал информацию, что шериф округа, где он работал в полиции, использует деньги налогоплательщиков для привлечения спонсоров на свою избирательную кампанию и личные цели.
В 2016 году американец принял решение бежать из США. Он замаскировался под женщину и ушел от слежки сотрудников ФБР.
Арендовав частный самолет до Торонто, он имитировал сердечный приступ на борту и вынудил посадить воздушное судно на небольшом аэродроме.
В дальнейшем через Канаду он улетел в Москву.
В России Джон Марк Дуган обратился за политическим убежищем и стал четвёртым в истории американцем, получившем его.
8 декабря 2022, 08:35Джон Дуган: В США очень много лжи о том, что происходит в Донбассе, я же хочу рассказывать правдуВ интервью изданию Украина.ру Джон Дуган, бывший американский полицейский, получивший убежище в России, рассказал, как отражаются боевые действия на Украине на простых американцах, объяснил, почему он решил вести репортажи из Донбасса и вспомнил, что больше всего его удивило в нашей стране