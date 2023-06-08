Джон Марк Дуган: кто он

Джон Дуган: В США очень много лжи о том, что происходит в Донбассе, я же хочу рассказывать правду

В интервью изданию Украина.ру Джон Дуган, бывший американский полицейский, получивший убежище в России, рассказал, как отражаются боевые действия на Украине на простых американцах, объяснил, почему он решил вести репортажи из Донбасса и вспомнил, что больше всего его удивило в нашей стране