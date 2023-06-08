Гибель животных, поиск беременной и всплывшие мины: что происходит в Херсонской области - 08.06.2023 Украина.ру
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Гибель животных, поиск беременной и всплывшие мины: что происходит в Херсонской области
Гибель животных, поиск беременной и всплывшие мины: что происходит в Херсонской области - 08.06.2023 Украина.ру
Гибель животных, поиск беременной и всплывшие мины: что происходит в Херсонской области
Киевский режим ударил по плотине Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал в селе Корсунка, которое в настоящее время полностью находится под водой, ситуацию усугубляют всплывшие мины.
2023-06-08T19:10
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новости
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каховская гэс
херсонская область
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В нашем спецрепортаже местные жители рассказали, как спасали себя и соседей, а также о масштабных потерях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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новости, видео, каховская гэс, херсонская область, видео
Новости, Видео, Каховская ГЭС, Херсонская область

Гибель животных, поиск беременной и всплывшие мины: что происходит в Херсонской области

19:10 08.06.2023 (обновлено: 19:19 08.06.2023)
 
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Киевский режим ударил по плотине Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал в селе Корсунка, которое в настоящее время полностью находится под водой, ситуацию усугубляют всплывшие мины.
В нашем спецрепортаже местные жители рассказали, как спасали себя и соседей, а также о масштабных потерях.
 
НовостиВидеоКаховская ГЭСХерсонская область
 
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