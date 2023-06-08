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Гибель животных, поиск беременной и всплывшие мины: что происходит в Херсонской области

Гибель животных, поиск беременной и всплывшие мины: что происходит в Херсонской области - 08.06.2023 Украина.ру

Гибель животных, поиск беременной и всплывшие мины: что происходит в Херсонской области

Киевский режим ударил по плотине Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал в селе Корсунка, которое в настоящее время полностью находится под водой, ситуацию усугубляют всплывшие мины.

2023-06-08T19:10

2023-06-08T19:10

2023-06-08T19:19

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В нашем спецрепортаже местные жители рассказали, как спасали себя и соседей, а также о масштабных потерях.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, каховская гэс, херсонская область, видео