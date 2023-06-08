https://ukraina.ru/20230608/1047038187.html
Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила
Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила - 08.06.2023 Украина.ру
Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила
Волонтёры Красного Креста Украины не могут охватить всю Херсонскую область, но действуют на подконтрольной Киеву территории, заявили представители организации в соцсетях 8 июня в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского
2023-06-08T16:42
2023-06-08T16:42
2023-06-08T16:42
новости
украина
владимир зеленский
красный крест
каховская гэс
чп
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Организация сразу начала эвакуацию людей с территории, которую контролируют украинские войска, отметили представители.Зеленский ранее в интервью немецкой газете Bild заявил, что Красный Крест Украины не ответил на запрос команды президента о помощи в ликвидации последствий, и её волонтёры так и не приехали на территорию Херсонской области, которая находится под контролем Украины, хотя, по его мнению, должны были быть первыми, кто придёт на помощь.Водные потоки, в первую очередь, затопили левый берег Днепра 6 июня, на следующий день последствия аварии ощутили жители Херсона, когда уровень воды в городе достиг крыш частных жилых домов.Российские власти заявили, что ситуация на освобождённой территории Херсонской области находится под контролем МЧС России. Спасатели и военные эвакуируют мирных жителей из затопленных участков с использованием спецтехники.
https://ukraina.ru/20230608/1047031971.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, красный крест, каховская гэс, чп
Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила
Волонтёры Красного Креста Украины не могут охватить всю Херсонскую область, но действуют на подконтрольной Киеву территории, заявили представители организации в соцсетях 8 июня в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского
"Украинский Красный Крест не имеет доступа на территорию Херсонской области, где впервые проявились последствия катастрофы после разрушения плотины Каховской ГЭС", – говорится в сообщении.
Организация сразу начала эвакуацию людей с территории, которую контролируют украинские войска, отметили представители.
Зеленский ранее в интервью немецкой газете Bild заявил, что Красный Крест Украины не ответил на запрос команды президента о помощи в ликвидации последствий, и её волонтёры так и не приехали на территорию Херсонской области, которая находится под контролем Украины, хотя, по его мнению, должны были быть первыми, кто придёт на помощь.
Водные потоки, в первую очередь, затопили левый берег Днепра 6 июня, на следующий день последствия аварии ощутили жители Херсона, когда уровень воды в городе достиг крыш частных жилых домов.
Российские власти заявили, что ситуация на освобождённой территории Херсонской области находится под контролем МЧС России. Спасатели и военные эвакуируют мирных жителей из затопленных участков с использованием спецтехники.