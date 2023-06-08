https://ukraina.ru/20230608/1047038187.html

Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила

Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила - 08.06.2023 Украина.ру

Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила

Волонтёры Красного Креста Украины не могут охватить всю Херсонскую область, но действуют на подконтрольной Киеву территории, заявили представители организации в соцсетях 8 июня в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского

2023-06-08T16:42

2023-06-08T16:42

2023-06-08T16:42

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украина

владимир зеленский

красный крест

каховская гэс

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Организация сразу начала эвакуацию людей с территории, которую контролируют украинские войска, отметили представители.Зеленский ранее в интервью немецкой газете Bild заявил, что Красный Крест Украины не ответил на запрос команды президента о помощи в ликвидации последствий, и её волонтёры так и не приехали на территорию Херсонской области, которая находится под контролем Украины, хотя, по его мнению, должны были быть первыми, кто придёт на помощь.Водные потоки, в первую очередь, затопили левый берег Днепра 6 июня, на следующий день последствия аварии ощутили жители Херсона, когда уровень воды в городе достиг крыш частных жилых домов.Российские власти заявили, что ситуация на освобождённой территории Херсонской области находится под контролем МЧС России. Спасатели и военные эвакуируют мирных жителей из затопленных участков с использованием спецтехники.

https://ukraina.ru/20230608/1047031971.html

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новости, украина, владимир зеленский, красный крест, каховская гэс, чп