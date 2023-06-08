Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила - 08.06.2023 Украина.ру
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Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила
Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила - 08.06.2023 Украина.ру
Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила
Волонтёры Красного Креста Украины не могут охватить всю Херсонскую область, но действуют на подконтрольной Киеву территории, заявили представители организации в соцсетях 8 июня в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского
2023-06-08T16:42
2023-06-08T16:42
новости
украина
владимир зеленский
красный крест
каховская гэс
чп
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Организация сразу начала эвакуацию людей с территории, которую контролируют украинские войска, отметили представители.Зеленский ранее в интервью немецкой газете Bild заявил, что Красный Крест Украины не ответил на запрос команды президента о помощи в ликвидации последствий, и её волонтёры так и не приехали на территорию Херсонской области, которая находится под контролем Украины, хотя, по его мнению, должны были быть первыми, кто придёт на помощь.Водные потоки, в первую очередь, затопили левый берег Днепра 6 июня, на следующий день последствия аварии ощутили жители Херсона, когда уровень воды в городе достиг крыш частных жилых домов.Российские власти заявили, что ситуация на освобождённой территории Херсонской области находится под контролем МЧС России. Спасатели и военные эвакуируют мирных жителей из затопленных участков с использованием спецтехники.
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новости, украина, владимир зеленский, красный крест, каховская гэс, чп
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Красный Крест, Каховская ГЭС, ЧП

Зеленский раскритиковал Красный Крест, организация ответила

16:42 08.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкНовая Каховка после прорыва Каховской ГЭС
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Волонтёры Красного Креста Украины не могут охватить всю Херсонскую область, но действуют на подконтрольной Киеву территории, заявили представители организации в соцсетях 8 июня в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского

"Украинский Красный Крест не имеет доступа на территорию Херсонской области, где впервые проявились последствия катастрофы после разрушения плотины Каховской ГЭС", – говорится в сообщении.

Организация сразу начала эвакуацию людей с территории, которую контролируют украинские войска, отметили представители.
Зеленский ранее в интервью немецкой газете Bild заявил, что Красный Крест Украины не ответил на запрос команды президента о помощи в ликвидации последствий, и её волонтёры так и не приехали на территорию Херсонской области, которая находится под контролем Украины, хотя, по его мнению, должны были быть первыми, кто придёт на помощь.
Водные потоки, в первую очередь, затопили левый берег Днепра 6 июня, на следующий день последствия аварии ощутили жители Херсона, когда уровень воды в городе достиг крыш частных жилых домов.
Российские власти заявили, что ситуация на освобождённой территории Херсонской области находится под контролем МЧС России. Спасатели и военные эвакуируют мирных жителей из затопленных участков с использованием спецтехники.
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийКрасный КрестКаховская ГЭСЧП
 
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