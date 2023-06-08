https://ukraina.ru/20230608/1047037113.html

Может ли быть Украине достаточно оружия для наступления - Ищенко. Видео

Может ли быть Украине достаточно оружия для наступления - Ищенко. Видео - 08.06.2023 Украина.ру

Может ли быть Украине достаточно оружия для наступления - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, сколько оружия Украине необходимо для наступления и при каких условиях Киев перестанет... Украина.ру, 08.06.2023

2023-06-08T16:09

2023-06-08T16:09

2023-06-08T16:09

ростислав ищенко

видео

россия

украина

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поставки

нато

киев

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, сколько оружия Украине необходимо для наступления и при каких условиях Киев перестанет требовать у Запада новые поставки вооружений. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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