Гол в свои ворота: мэр Николаева пожаловался на проблемы с водой - 08.06.2023 Украина.ру
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Гол в свои ворота: мэр Николаева пожаловался на проблемы с водой
Гол в свои ворота: мэр Николаева пожаловался на проблемы с водой - 08.06.2023 Украина.ру
Гол в свои ворота: мэр Николаева пожаловался на проблемы с водой
Сейчас город Николаев использует техническую воду и еще не скоро сможет брать ее из Днепра. Об этом 8 июня во время мероприятия "Диалоги о восстановлении Украины" заявил мэр города Александр Сенкевич
2023-06-08T16:26
2023-06-08T16:26
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Решают вопрос с водой сейчас и по другую линию фронта - в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов отметил, что предпринимается ряд важных мер, чтобы уменьшить отход воды из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет постепенно мелеть.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, киевский режим совершил этот теракт для того, чтобы русло водохранилища значительно сузилось, открыв возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
https://ukraina.ru/20230608/1047027933.html
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Новости, Новости Украины, Украина, атака, ВСУ, Каховская ГЭС, вода

Гол в свои ворота: мэр Николаева пожаловался на проблемы с водой

16:26 08.06.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
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Сейчас город Николаев использует техническую воду и еще не скоро сможет брать ее из Днепра. Об этом 8 июня во время мероприятия "Диалоги о восстановлении Украины" заявил мэр города Александр Сенкевич
"У нас 12 апреля 2022 года развалили станцию водозабора возле реки Днепр. После последнего события там уровень воды - 15 метров выше точки водозабора. То есть, вы понимаете, что воду из Днепра мы не скоро получим, но мы как-то выживаем, берем эту воду из скважин и подаем людям техническую воду, чтобы они могли смывать в туалете и так далее", - сказал он.
Решают вопрос с водой сейчас и по другую линию фронта - в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов отметил, что предпринимается ряд важных мер, чтобы уменьшить отход воды из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет постепенно мелеть.
Инженерные войска восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
13:25
Аксёнов: в Крыму активно закачивают воду из Северо-Крымского канала в свои водохранилищаВода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет постепенно мелеть, закачивается в наливные водохранилища Крыма, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксёнов 8 июня
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, киевский режим совершил этот теракт для того, чтобы русло водохранилища значительно сузилось, открыв возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
05:30
Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭСПосле подрыва дамбы русло Каховского водохранилища значительно сузится. Таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаатакаВСУКаховская ГЭСвода
 
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