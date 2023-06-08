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Гол в свои ворота: мэр Николаева пожаловался на проблемы с водой

Гол в свои ворота: мэр Николаева пожаловался на проблемы с водой - 08.06.2023 Украина.ру

Гол в свои ворота: мэр Николаева пожаловался на проблемы с водой

Сейчас город Николаев использует техническую воду и еще не скоро сможет брать ее из Днепра. Об этом 8 июня во время мероприятия "Диалоги о восстановлении Украины" заявил мэр города Александр Сенкевич

2023-06-08T16:26

2023-06-08T16:26

2023-06-08T16:26

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Решают вопрос с водой сейчас и по другую линию фронта - в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов отметил, что предпринимается ряд важных мер, чтобы уменьшить отход воды из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет постепенно мелеть.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, киевский режим совершил этот теракт для того, чтобы русло водохранилища значительно сузилось, открыв возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230608/1047027933.html

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