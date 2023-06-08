https://ukraina.ru/20230608/1047034365.html

Если ВСУ провалят контрнаступление – Киев лишится поддержки США: что говорили об Украине в мире 8 июня

Если ВСУ провалят контрнаступление – Киев лишится поддержки США: что говорили об Украине в мире 8 июня - 08.06.2023 Украина.ру

Если ВСУ провалят контрнаступление – Киев лишится поддержки США: что говорили об Украине в мире 8 июня

Украина.ру, 08.06.2023

2023-06-08T16:22

2023-06-08T16:22

2023-06-08T16:22

эксклюзив

украина

сша

контрнаступление

владимир зеленский

испания

турция

эрдоган

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Для Украины на кон поставлено слишком многоеНеприятную для Киева новость в эфире телеканала CNN сообщил бывший глава Пентагона Марк Эспер."2 недели назад я был в Европе, и вопрос №1 там - где поддержка США? Все справедливо полагают, что, если Украина покажет хороший результат, поддержка США продолжится, в противном случае – может ослабнуть. А если США ослабят поддержку со своей стороны, их примеру последуют и многие другие страны", - предупредил он.Бывший министр обороны США отметил, что контрнаступление имеет важное значение не только в военном плане, но и в политическом - это показывает людям отдачу их инвестиций в украинскую армию, и выразил надежду, что Киев это понимает.Украине нужно приложить все усилия, чтобы контрнаступление прошло как следует, так как на кон поставлено слишком многое, подчеркнул Эспер.Украина прибегла к давлению для получения PatriotМадрид принуждают передать Киеву ЗРК Patriot, пишет испанская газета El País.Королевство обладает двумся батареями: одна размещена в Валенсии и имеет важное значение для национальной обороны, а другая - на турецкой базе Инджирлик в рамках НАТО с 2015 года.По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский озвучивал запрос на получение Patriot на встрече с премьер- министром Испании Педро Санчесом на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, а также в ходе беседы с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Испания была бы готов передать Украине батарею, развёрнутую в Инджирлике, к тому же из-за исчезнувшего риска ракетного удара со стороны Сирии военная необходимость в ней исчерпана. Но батарея имеет важное политическое значение, поскольку демонстрирует солидарность НАТО с Турцией, поэтому Эрдоган заинтересован в сохранении комплекса в республике после 31 декабря 2023 года, когда завершается действие текущих обязательств.Важный момент: срок службы испанских батарей Patriot подходит к концу, соответственно, их нужно либо модернизировать, либо выводить из эксплуатации.Испания - не единственная страна, к которой украинская сторона обращалась с просьбой о поставках Patriot. Среди таковых El País называет Польшу, Румынию, Швецию и ОАЭ.Гарантий безопасности в том виде, в котором хочет Украина, Запад не предоставитНе увенчались успехом и требования Киева предоставить ему гарантии безопасности.Чиновники государств-членов НАТО сообщили изданию Politico, что среди западных лидеров нет единого мнения о возможности предоставления гарантий Украине, а также в какой форме можно это сделать и каковы будут последствия. Они не хотят разочаровывать украинцев, но и называть сроков предоставления членства стране не хотят.По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО Камиля Гранда, на одном конце спектра находится полноправное членство Украины в Североатлантическом Альянсе, которое повлечёт за собой "железную гарантию" применения статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, а на другом - гарантии на бумаге наподобие Будапештского меморандума 1994 года, который предоставлял Украине гарантии безопасности от РФ, США и Великобритании взамен на отказ от ядерного арсенала, доставшегося в наследство от СССР. Между этими двумя вариантами есть множество промежуточных, и задача Запада состоит в том, чтобы выбрать подходящий, отмечает Гранд.Чиновники, с которыми общалось Politico, уточнили, что под заявлениями Запада о гарантиях безопасности обычно подразумевается продолжение поставок вооружений и обучения солдат ВСУ."Мы чаще слышим о заверениях, а не о гарантиях. Похоже, всё сводится к долгосрочному предоставлению средств для возможности защитить себя", - сказал один из европейских дипломатов, не пожелавший называть своё имя.Однако обещания поставок большего количества вооружений - это совсем не то, чего хотят украинские власти. Им от Запада нужны гарантии, которые станут для страны шагом на пути к вступлению в НАТО, подчёркивает Politico.

https://ukraina.ru/20230608/1047024094.html

https://ukraina.ru/20230521/1046414132.html

https://ukraina.ru/20230608/1047018434.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, контрнаступление, владимир зеленский, испания, турция, эрдоган