Если ВСУ провалят контрнаступление – Киев лишится поддержки США: что говорили об Украине в мире 8 июня
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сили спеціальних операцій ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУбоец ССО ВСУ в Артёмовске (укр. Бахмуте)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сили спеціальних операцій ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУ
Для Украины на кон поставлено слишком многое
Неприятную для Киева новость в эфире телеканала CNN сообщил бывший глава Пентагона Марк Эспер.
"2 недели назад я был в Европе, и вопрос №1 там - где поддержка США? Все справедливо полагают, что, если Украина покажет хороший результат, поддержка США продолжится, в противном случае – может ослабнуть.
А если США ослабят поддержку со своей стороны, их примеру последуют и многие другие страны", - предупредил он.
Бывший министр обороны США отметил, что контрнаступление имеет важное значение не только в военном плане, но и в политическом - это показывает людям отдачу их инвестиций в украинскую армию, и выразил надежду, что Киев это понимает.
Украине нужно приложить все усилия, чтобы контрнаступление прошло как следует, так как на кон поставлено слишком многое, подчеркнул Эспер.
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Украина прибегла к давлению для получения Patriot
Мадрид принуждают передать Киеву ЗРК Patriot, пишет испанская газета El País.
Королевство обладает двумся батареями: одна размещена в Валенсии и имеет важное значение для национальной обороны, а другая - на турецкой базе Инджирлик в рамках НАТО с 2015 года.
По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский озвучивал запрос на получение Patriot на встрече с премьер- министром Испании Педро Санчесом на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, а также в ходе беседы с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Испания была бы готов передать Украине батарею, развёрнутую в Инджирлике, к тому же из-за исчезнувшего риска ракетного удара со стороны Сирии военная необходимость в ней исчерпана.
Но батарея имеет важное политическое значение, поскольку демонстрирует солидарность НАТО с Турцией, поэтому Эрдоган заинтересован в сохранении комплекса в республике после 31 декабря 2023 года, когда завершается действие текущих обязательств.
Важный момент: срок службы испанских батарей Patriot подходит к концу, соответственно, их нужно либо модернизировать, либо выводить из эксплуатации.
Испания - не единственная страна, к которой украинская сторона обращалась с просьбой о поставках Patriot. Среди таковых El País называет Польшу, Румынию, Швецию и ОАЭ.
Гарантий безопасности в том виде, в котором хочет Украина, Запад не предоставит
Не увенчались успехом и требования Киева предоставить ему гарантии безопасности.
Чиновники государств-членов НАТО сообщили изданию Politico, что среди западных лидеров нет единого мнения о возможности предоставления гарантий Украине, а также в какой форме можно это сделать и каковы будут последствия.
Они не хотят разочаровывать украинцев, но и называть сроков предоставления членства стране не хотят.
По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО Камиля Гранда, на одном конце спектра находится полноправное членство Украины в Североатлантическом Альянсе, которое повлечёт за собой "железную гарантию" применения статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, а на другом - гарантии на бумаге наподобие Будапештского меморандума 1994 года, который предоставлял Украине гарантии безопасности от РФ, США и Великобритании взамен на отказ от ядерного арсенала, доставшегося в наследство от СССР.
Между этими двумя вариантами есть множество промежуточных, и задача Запада состоит в том, чтобы выбрать подходящий, отмечает Гранд.
Чиновники, с которыми общалось Politico, уточнили, что под заявлениями Запада о гарантиях безопасности обычно подразумевается продолжение поставок вооружений и обучения солдат ВСУ.
"Мы чаще слышим о заверениях, а не о гарантиях. Похоже, всё сводится к долгосрочному предоставлению средств для возможности защитить себя", - сказал один из европейских дипломатов, не пожелавший называть своё имя.
12:13Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает перевести Украину из приемной в Альянс. Но это уже война с РоссиейИнтересную (хотя и не новую) мысль высказал экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, которые цитирует The Guardian в статье от 7 июня, "группа стран НАТО может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе"
Однако обещания поставок большего количества вооружений - это совсем не то, чего хотят украинские власти. Им от Запада нужны гарантии, которые станут для страны шагом на пути к вступлению в НАТО, подчёркивает Politico.