https://ukraina.ru/20230608/1047031971.html

Вывозят на лодках, выносят на руках. Как эвакуировали людей в затопленной Корсунке

Вывозят на лодках, выносят на руках. Как эвакуировали людей в затопленной Корсунке - 08.06.2023 Украина.ру

Вывозят на лодках, выносят на руках. Как эвакуировали людей в затопленной Корсунке

Затопление левобережных территорий Днепра продолжается. Корреспондент издания Украина.ру своими глазами увидел, как проходит спасательная операция неподалеку от Новой Каховки

2023-06-08T16:02

2023-06-08T16:02

2023-06-08T16:02

эксклюзив

новая каховка

затопления

херсонская область

каховская гэс

спасательная операция

днепр

мчс рф

спасатели

крым

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Деревня Корсунка расположена в 15 километрах ниже Каховской ГЭС по течению Днепра. Корсунка стала одним из наиболее пострадавших населеннных пунктов Каховского района Херсонской области после подрыва дамбы гидроэлектростанции.После террористической атаки ВСУ вода прибывала так стремительно, что многие жители Корсунки просто не успели ничего сделать, кроме как забраться повыше - на крыши домов.Некоторые смогли выбраться самостоятельно и после этого пытались помогать тем, кто остался.Рискуя жизнями, на маленьких лодках они несколько раз смогли добраться до некоторых из людей, привезти им воду и еду. "Спасали людей в первую очередь. Вещи остались у нас все, потому что некоторые остались в футболках, шортиках и всё. И документы... На крышах и в домах, у кого двухэтажные дома, люди сидят еще. Собаки сидят там тоже, собак возим, кормим, и людей", - рассказала жительница Корсунки Татьяна.Она рассказала, что сама гребла на небольшой лодке. Возила продукты, потом передала лодку каким-то журналистам - и больше не видела ни их, ни лодки.Сообщила, что местным жителям удалось вывезти только несколько собак. Они стояли у кромки воды и смотрели в сторону затопленной деревни, ожидая возвращения хозяев.Рядом бродил старичок, который пытался то найти лодку, то напроситься в моторку к спасателям.- У вас там кто-то остался?- Нет, у меня там дом, хочу посмотреть, что с ним, - ответил мужчина на украинском языке.- Да что там с твоим домом - ты уже с ним ничего не сделаешь, пока вода не спадет. Людей сначала спасать надо!, - набросилась на него Татьяна.- Да, людей надо, конечно. Но у тебя там свой дом, ты за свое переживаешь, а я за свое.Женщина только сердито махнула рукой в ответ.Мужчина продолжил бродить по дороге у кромки воды, глядя на виднеющийся вдали голубой домик, затопленный по самые окна.Мы прибыли вместе с колонной спасателей на окраины Корсунки около 16:00. От комментариев спасатели отказались, сказали только, что из Крыма их отправили на помощь местным экстренным службам.Две моторные лодки тащили за собой по мелководью трое МЧСников. Они брали в лодку по одному местному жителю - показывать дорогу.Возвращения спасателей ждали долго, около двух часов. За это время подъехала машина скорой помощи и вскоре отбыла, потом подъехал автобус с гуманитарной помощью - пищей и водой.На автобусе прибыл первый заместитель главы Новокаховской военно-гражданской администрации Сергей Дмитриев. Привез с собой волонтеров, организовал раздачу гумпомощи. Рассказал, что поставлена задача в первую очередь эвакуировать женщин, стариков, детей и маломобильных граждан."Есть информация о том, что сейчас там находится беременная женщина и женщина со сломанной ногой. Коллеги-спасатели сейчас активно занимаются поисками для того, чтобы их эвакуировать. Скорая помощь скоро сюда опять прибудет для эвакуации и оказания содействия", - сообщил Дмитриев.Он также рассказал, что вода будет спадать до приемлемого уровня около двух суток, пока что затоплено частично ПГТ Днепряне, практически полностью затоплена Корсунка.По словам Дмитриева, помимо 11 сотрудников МЧС Крыма, приехавших на помощь вместе с лодками, на месте работают региональные экстренные службы и добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей.Он также сообщил, что помимо непосредственной помощи пострадавшим, правительство Российской Федерации готовит компенсационные выплаты жителям пострадавшего региона.Через два часа прибыла первая лодка со спасенным местным жителем. Задолго до суши спасатели выключили мотор - для него уже было слишком мелко, - и шли сначала на веслах, а потом выбрались из лодки и пошли вброд. Не доходя до берега метров 20, взяли пожилого мужчину на руки и принесли его прямо к столпившимся журналистам - со словами "Валера доставлен". Мужчину тут же засыпали вопросами.Валерий рассказал: когда стремительно начала прибывать вода, был на свиноферме. Говорит, повезло, что не осталась на ночь молодая женщина фельдшер - у нее дома маленькая дочка.Мужчина встретил стихию вместе со свинками - их на ферме было около 200 голов. Много свиней погибло, спасти их Валерий не пытался - говорит, это они его спасали."Ну как, если большая свинка килограмм 150-200, и попробуйте ее из воды вытащить. Она ж в свое направление. Больше она меня спасала, чем я ее", - печально сказал местный житель.Было видно, что спасатели утомлены после заплыва, но они отправились дальше в деревню. Коллег с другой лодки они не видели, как у них обстоят дела - не знали.Пока ждали, начались обстрелы. Сначала один из МЧСников заметил беспилотник, который летел со стороны Днепра в сторону расположенной в нескольких километрах трансформаторной подстанции, спустя еще полчаса начала работать украинская артиллерия.Звук выстрела, и через десять-пятнадцать секунд в той стороне, куда улетел беспилотник, раздавался взрыв. Спасатели попросили журналистов уйти из опасного места, а сами продолжили работу.

https://ukraina.ru/20230608/1047027933.html

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эксклюзив, новая каховка, затопления, херсонская область, каховская гэс, спасательная операция, днепр, мчс рф, спасатели, крым