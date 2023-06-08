https://ukraina.ru/20230608/1047026935.html

Визит Зеленского на Херсонщину, Кличко пошёл в СБУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июня

Визит Зеленского на Херсонщину, Кличко пошёл в СБУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июня - 08.06.2023 Украина.ру

Визит Зеленского на Херсонщину, Кличко пошёл в СБУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июня

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в контролируемую ВСУ часть Херсонской области. Украинские военные наносят удары по регионам России. Мэр Киева Виталий Кличко обратился в СБУ из-за глав районов столицы

2023-06-08T13:11

2023-06-08T13:11

2023-06-08T14:14

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Горловском — 11 обстрелов из артиллерии 152 мм, выпустив 148 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Широкая Балка, столица г. Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Старомихайловке», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений в Киевском и Кировском районах Донецка, Александровке, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ в общей сложности выпустили: по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 13 снарядов калибром 155 мм, 6 снарядов калибром 122 мм и 13 ракет из РСЗО; по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка — 23 снаряда калибром 155 мм и 2 ракеты из РСЗО; по Ясиноватой — 6 снарядов калибром 155 мм; по Александровке — 11 снарядов калибром 155 мм и по Гольмовскому — 5 снарядов калибром 152 мм.Как сообщил корреспондент РИА «Новости», несколько взрывов утро 8 июня прогремело в Луганске. По его данным, по городской промзоне нанесли четыре удара.Военкор Юрий Котенок опубликовал фотографии последствий удара по Луганску.«В Луганске от трех до четырех мощных взрывов. Предварительно, Storm Shadow», — подписал он фото.Также он выложил место с места событий.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за минувшие сутки ВСУ нанесли ряд ударов по региону.«В Белгородском районе в результате работы ПВО в посёлке Разумное осколками повреждены два остекления балконов в двух квартирах многоквартирного дома и линия электропередач. Никто не пострадал», — отметил Гладков.В свою очередь, в Борисовском районе под миномётный обстрел попало село Грузское. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения получили кровля складского помещения сельхозпредприятия и 11 единиц сельскохозяйственной техники.«В Валуйском городском округе 3 минометных снаряда выпущено по окраине села Вериговка. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе из миномёта обстрелян хутор Старый — зафиксирован один прилёт. Никто не пострадал, разрушений нет. По Грайворонскому горокругу за прошедшие сутки выпущено 11 минометных снарядов. 9 пришлись по окраине посёлка Горьковский, ещё 2 — по территории рядом с селом Дроновка. Пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.Самая сложная обстановка была в Шебекинском городском округе, по которому выпущено 345 единиц различных боеприпасов, а также было зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА.«Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино повреждения получили несколько промышленных предприятий и здание гостиницы. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. Село Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" — зафиксировано 5 прилётов. Повреждены 3 домовладения: выбиты окна, посечены кровля и забор. По селу Графовка выпущено 6 снарядов "Града". Повреждены 3 домовладения и участок дорожного полотна. По селу Муром били из артиллерии — зафиксировано 16 прилётов. Повреждены хозпостройка и автомобиль. В посёлке Новая Таволжанка зафиксировано 40 прилетов. В результате обстрела повреждения получили 2 многоквартирных дома и 8 частных домовладений — выбиты окна, повреждены фасады и кровля. По селу Терезовка выпущено 3 миномётных снаряда. Обошлось без последствий», — рассказал Гладков.Некоторые военкоры с мест сообщают о боях у Новой Таволжанки.«На Белгородском пограничье около Новой Таволжанки, Шебекино, Мурома, Грайворона противник продолжает держать крупные силы, работает артой, пытается заводить малые группы. Здесь до развязки ещё далеко», — сообщил автор телеграм-канала «Старше Эдды».Он призвал ввести в регионе военное положение.«Пусть данное направление отвлекающее, в отличие от Запорожья, но легче от этого не становится. Как по мне, необходимо вводить военное положение, по крайней мере в ряде районов Белгородчины. Делать вид, что все в порядке и несколько тысяч солдат противника, стоящих прямо на границе, причём не просто стоящих, а ведущих против нас бой, по меньшей мере глупо», — указывалось в публикации.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Визит на ХерсонщинуПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите подконтрольной Киеву территории Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской гидроэлектростанции.«Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамы Каховской ГЭС», — написал он в своём телеграм-канале, выложив видео совещания.По словам Зеленского, обсуждались многие вопросы, в том числе эвакуация населения из потенциальных зон подтопления, организация жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы и оперативная военная обстановка в регионе.Визит Зеленского в Херсонскую область обсуждался и в России.«Противник нанес удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, с места обстрела поднимается дым, люди перемещаются в безопасное место. Тем временем Зеленский гуляет по Херсону и проводит совещание со спасателями. Мы же не такие...» — отметил российский военкор Александр Коц.Между тем уже и на Западе крепнет уверенность в том, что именно Украина и нанесла удар, который вызвал разрушение дамбы Каховской ГЭС и последующую гуманитарную и экологическую катастрофу.Обращение Кличко к СБУМэр Киева Виталий Кличко заявил, что его фактически лишают рычагов управления городом, поэтому Киевсовет обратится к президенту вернуть право мэру подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы. Он также обратится в СБУ относительно действий глав районов.По его словам, кроме того, в обращении к президенту, парламенту и правительству Киевсовет будет требовать, чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова.«Ведь 90% полномочий городской администрации — это полномочия органов местного самоуправления», — заявил Кличко.Он отметил, что изменения в порядок назначения глав районов, лишившие мэра соответствующих полномочий, были сделаны за два дня до спецоперации.Также Кличко заявил, что Служба безопасности должна дать оценку действиям глав районов столицы, «направленным на разрушение системы управления городом».«И мы ждём реакции от СБУ», — подчеркнул он.Кличко пожаловался на глав райгосадминистраций и, в частности, на главу Деснянского района Дмитрия Ратникова, которые «заявили о намерениях фактически разрушить систему управления городом».«Получается, что мэра фактически лишают рычагов в управлении городом, его жизнеобеспечения. Районы же фактически превратили в отдельные княжества. Также создана военная администрация. То есть ситуация такова, что полномочия у одних, а ответственность только на мэре города», — отметил Кличко.Он заявил, что уже в Киеве заметны «признаки разбалансировки власти и внесения хаоса в управление».Ранее Зеленский уже заявил о «возможности нокаута» для киевской власти, в чём многие усмотрели угрозу расправы над Кличко, с которым у Зеленского довольно напряжённые отношения. Кризис в отношениях между властями Киева и страны усугубился после того, как 1 июня из-за закрытого убежища в Деснянском районе в результате падения обломков сбитой украинской ПВО ракеты погибли мирные жители. Власти страны попытались возложить ответственность за неподготовленные укрытия на Кличко, но тот подчеркнул, что укрытия находятся в ведении глав столичный районных администраций, которых назначил лично президент и 9 из 10 из которых являются членами «Слуги народа».

https://ukraina.ru/20230608/1047016091.html

https://ukraina.ru/20230607/1047008440.html

https://ukraina.ru/20230607/1046991657.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники