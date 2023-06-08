Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео - 08.06.2023 Украина.ру
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Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео - 08.06.2023 Украина.ру
Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской... Украина.ру, 08.06.2023
2023-06-08T13:01
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видео
россия
украина
сво
крым
лето
лагерь
отдых
дети
евпатория
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Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской области. Детей до конца этого месяца ждёт по-настоящему курортный отдых в Крыму. По приезде ребят встречают аниматоры в костюмах медведей, а затем дети располагаются в комнатах. Подробности - в нашем материале!
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видео, россия, украина, сво, крым, лето, лагерь, отдых, дети, евпатория, белгородская область, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Крым, лето, лагерь, отдых, дети, Евпатория, Белгородская область

Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео

13:01 08.06.2023
 
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Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской области. Детей до конца этого месяца ждёт по-настоящему курортный отдых в Крыму. По приезде ребят встречают аниматоры в костюмах медведей, а затем дети располагаются в комнатах.
Подробности - в нашем материале!
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОКрымлетолагерьотдыхдетиЕвпаторияБелгородская область
 
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