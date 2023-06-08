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Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео - 08.06.2023 Украина.ру
Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской... Украина.ру, 08.06.2023
2023-06-08T13:01
2023-06-08T13:01
2023-06-08T13:01
видео
россия
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сво
крым
лето
лагерь
отдых
дети
евпатория
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Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской области. Детей до конца этого месяца ждёт по-настоящему курортный отдых в Крыму. По приезде ребят встречают аниматоры в костюмах медведей, а затем дети располагаются в комнатах. Подробности - в нашем материале!
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, крым, лето, лагерь, отдых, дети, евпатория, белгородская область, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Крым, лето, лагерь, отдых, дети, Евпатория, Белгородская область
Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской области. Детей до конца этого месяца ждёт по-настоящему курортный отдых в Крыму. По приезде ребят встречают аниматоры в костюмах медведей, а затем дети располагаются в комнатах.
Подробности - в нашем материале!