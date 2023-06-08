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Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео

Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео - 08.06.2023 Украина.ру

Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео

Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской... Украина.ру, 08.06.2023

2023-06-08T13:01

2023-06-08T13:01

2023-06-08T13:01

видео

россия

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сво

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лагерь

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евпатория

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Почти триста детей из Белгородской области прибыли на отдых в Евпаторию. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской области. Детей до конца этого месяца ждёт по-настоящему курортный отдых в Крыму. По приезде ребят встречают аниматоры в костюмах медведей, а затем дети располагаются в комнатах. Подробности - в нашем материале!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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