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В Пентагоне открестились от использования НЛО для военных нужд

В Пентагоне открестились от использования НЛО для военных нужд - 08.06.2023 Украина.ру

В Пентагоне открестились от использования НЛО для военных нужд

У США нет в распоряжении внеземных космических кораблей и их обломков. Таким образом в пресс-службе Пентагона отреагировали на слова экс-сотрудника Национального агентства геокосмической разведки Дэйвида Граша, заявившего, что военная программа США использует в работе НЛО. Об этом 8 июня сообщило агентство РИА Новости

2023-06-08T09:13

2023-06-08T09:13

2023-06-08T09:13

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Двумя днями ранее в интервью NewsNation Дэйвид Граш заявил, что власти США заполучили космические корабли внеземного происхождения и теперь используют их в рамках секретной военной программы."Это технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — сказал он.По словам Граша, американские власти десятилетиями восстанавливали инопланетные корабли, а он в силу профиля деятельности получил доступ к "некоторым из самых сокровенных секретов правительства".Кстати, тема инопланетян и НЛО активно поднимается первыми лицами США и военными. Так, в январе текущего года Офис директора национальной разведки США опубликовал отчет, в котором указывалось, что только за последнее время в стране было зафиксировано более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов.Свидетелями большинства из них, следовало из отчета, были операторы и пилоты ВМС и ВВС США.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя документ, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.При этом в конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне уже посещали Землю и люди с ними сталкивались, но не смогли понять, с кем имеют дело.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, пентагон, нло, корабли