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В Пентагоне открестились от использования НЛО для военных нужд
В Пентагоне открестились от использования НЛО для военных нужд - 08.06.2023 Украина.ру
В Пентагоне открестились от использования НЛО для военных нужд
У США нет в распоряжении внеземных космических кораблей и их обломков. Таким образом в пресс-службе Пентагона отреагировали на слова экс-сотрудника Национального агентства геокосмической разведки Дэйвида Граша, заявившего, что военная программа США использует в работе НЛО. Об этом 8 июня сообщило агентство РИА Новости
2023-06-08T09:13
2023-06-08T09:13
2023-06-08T09:13
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сша
пентагон
нло
корабли
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Двумя днями ранее в интервью NewsNation Дэйвид Граш заявил, что власти США заполучили космические корабли внеземного происхождения и теперь используют их в рамках секретной военной программы."Это технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — сказал он.По словам Граша, американские власти десятилетиями восстанавливали инопланетные корабли, а он в силу профиля деятельности получил доступ к "некоторым из самых сокровенных секретов правительства".Кстати, тема инопланетян и НЛО активно поднимается первыми лицами США и военными. Так, в январе текущего года Офис директора национальной разведки США опубликовал отчет, в котором указывалось, что только за последнее время в стране было зафиксировано более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов.Свидетелями большинства из них, следовало из отчета, были операторы и пилоты ВМС и ВВС США.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя документ, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.При этом в конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне уже посещали Землю и люди с ними сталкивались, но не смогли понять, с кем имеют дело.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, пентагон, нло, корабли
В Пентагоне открестились от использования НЛО для военных нужд
У США нет в распоряжении внеземных космических кораблей и их обломков. Таким образом в пресс-службе Пентагона отреагировали на слова экс-сотрудника Национального агентства геокосмической разведки Дэйвида Граша, заявившего, что военная программа США использует в работе НЛО. Об этом 8 июня сообщило агентство РИА Новости
"На сегодняшний день управление специальных расследований ВВС не обнаружило проверяемой информации в подтверждение заявлений о том, чтобы существовала сейчас или в прошлом какая-либо программа, касающаяся обладания внеземными объектами или восстановления их", — сказал собеседник агентства.
Двумя днями ранее в интервью NewsNation Дэйвид Граш заявил, что власти США заполучили космические корабли внеземного происхождения и теперь используют их в рамках секретной военной программы.
"Это технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — сказал он.
По словам Граша, американские власти десятилетиями восстанавливали инопланетные корабли, а он в силу профиля деятельности получил доступ к "некоторым из самых сокровенных секретов правительства".
Кстати, тема инопланетян и НЛО активно поднимается первыми лицами США и военными. Так, в январе текущего года Офис директора национальной разведки США опубликовал отчет, в котором указывалось, что только за последнее время в стране было зафиксировано более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов.
Свидетелями большинства из них, следовало из отчета, были операторы и пилоты ВМС и ВВС США.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя документ, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.
При этом в конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне уже посещали Землю и люди с ними сталкивались, но не смогли понять, с кем имеют дело.