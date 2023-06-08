https://ukraina.ru/20230608/1047013950.html

"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии

"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии - 08.06.2023 Украина.ру

"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии

Действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч молодых украинцев. Такое обвинение в адрес действующей власти США прозвучало на днях от кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего в интервью журналисту Джордану Питерсону

2023-06-08T08:09

2023-06-08T08:09

2023-06-08T08:09

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Кеннеди-младший подчеркнул, что именно США втянули Киев в конфликт против России, так как Вашингтону это выгодно для продвижения собственных геополитических целей.Роберт Кеннеди — американский адвокат и радиоведущий, ранее известный в стране как экологический активист и деятель антипрививочного движения, а ныне - кандидат в президенты США от Демократической партии.Роберт Кеннеди — член семьи Кеннеди, сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.

https://ukraina.ru/20230608/1047013681.html

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