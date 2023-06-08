"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии - 08.06.2023 Украина.ру
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"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии
"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии - 08.06.2023 Украина.ру
"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии
Действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч молодых украинцев. Такое обвинение в адрес действующей власти США прозвучало на днях от кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего в интервью журналисту Джордану Питерсону
2023-06-08T08:09
2023-06-08T08:09
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сша
кандидаты в президенты
потери
украинская армия
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Кеннеди-младший подчеркнул, что именно США втянули Киев в конфликт против России, так как Вашингтону это выгодно для продвижения собственных геополитических целей.Роберт Кеннеди — американский адвокат и радиоведущий, ранее известный в стране как экологический активист и деятель антипрививочного движения, а ныне - кандидат в президенты США от Демократической партии.Роберт Кеннеди — член семьи Кеннеди, сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, украина, сша, кандидаты в президенты, потери, украинская армия
Новости, Новости Украины, Украина, США, кандидаты в президенты, потери, украинская армия

"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии

08:09 08.06.2023
 
© AP / JOSH REYNOLDS
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP / JOSH REYNOLDS
Читать в
Действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч молодых украинцев. Такое обвинение в адрес действующей власти США прозвучало на днях от кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего в интервью журналисту Джордану Питерсону
"Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа", — сказал он.
Кеннеди-младший подчеркнул, что именно США втянули Киев в конфликт против России, так как Вашингтону это выгодно для продвижения собственных геополитических целей.
Роберт Кеннеди — американский адвокат и радиоведущий, ранее известный в стране как экологический активист и деятель антипрививочного движения, а ныне - кандидат в президенты США от Демократической партии.
Роберт Кеннеди — член семьи Кеннеди, сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.
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