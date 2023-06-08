https://ukraina.ru/20230608/1047013950.html
"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии
"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии - 08.06.2023 Украина.ру
"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии
Действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч молодых украинцев. Такое обвинение в адрес действующей власти США прозвучало на днях от кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего в интервью журналисту Джордану Питерсону
2023-06-08T08:09
2023-06-08T08:09
2023-06-08T08:09
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Кеннеди-младший подчеркнул, что именно США втянули Киев в конфликт против России, так как Вашингтону это выгодно для продвижения собственных геополитических целей.Роберт Кеннеди — американский адвокат и радиоведущий, ранее известный в стране как экологический активист и деятель антипрививочного движения, а ныне - кандидат в президенты США от Демократической партии.Роберт Кеннеди — член семьи Кеннеди, сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.
https://ukraina.ru/20230608/1047013681.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Мы превратили Украину в скотобойню": Кеннеди-младший назвал потери украинской армии
Действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч молодых украинцев. Такое обвинение в адрес действующей власти США прозвучало на днях от кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего в интервью журналисту Джордану Питерсону