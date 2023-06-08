https://ukraina.ru/20230608/1047010065.html

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракету

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракету - 08.06.2023 Украина.ру

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракету

Каховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.

2023-06-08T04:59

2023-06-08T04:59

2023-06-08T05:02

интервью

каховская гэс

новая каховка

днепр

украина

himars

россия

херсон

крым

наводнение

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В ближайшее время мы постараемся обеспечить зарядку аккумуляторов мобильных устройств, чтобы люди могли связаться с родными и близкими и сказать, что живы и здоровы. Так что работа идет, говорит глава администрации Новокаховского городского округа Владимир ЛеонтьевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Павлович, какую выгоду принесло Украине уничтожение дамбы Каховской ГЭС?– Мне тяжело сказать об их выгоде. Я думаю, что есть один мотив – это лютая ненависть. Вы же знаете, что Новая Каховка с 11-го июня 2022 года подвергается ежедневным обстрелам. Сначала это были ракеты, потом артиллерия и минометы, потом снова ракеты.Но она не просто выстояла. Мы показали, что русский народ не сгибается не при каких обстоятельствах. Конечно, это вызывает лютую ненависть тех, кто находится на правом берегу, а также у их кукловодов.В этой ситуации выгоды для Украины никакой нет. Дело в том, что недостижение военных успехов на фронте Киеву нужно как-то перекрывать. Они пытаются перевести фокус внимания и попытаться сделать исчадиями ада нас. Все перевернуть с ног на голову, как это делалось в течение всего этого периода. Но это не получится, потому что у нас есть абсолютно объективная, точная информация и неоспоримые факты.Повторюсь, начиная с лета прошлого года Каховская ГЭС в течение четырех месяцев подвергалась лютым обстрелам ракетами. Противник бил по полотну, по железной дороге, по судовому шлюзу, по машинному залу и по водяным затворам. Бывали дни, когда 70 ракет "Хаймарсов" в ночное время прилетали на ГЭС.Укрепляло ли это гидроэлектростанцию? Очевидно, что нет. Обстрел в ночь на 6 июня, был, по-видимому, решающим. Непотопляемый броненосец все-таки получил в борт эту финальную торпеду. Каховская ГЭС не смогла выстоять против ночных многочисленных ударов.С начала была разрушена вся надводная часть, здания, сооружения и шлюзы. А вот через пять часов… Именно это нам помогло. Дало время, чтобы эвакуировать людей и спасти многих.После этого начался массовый подъем воды и прорыв. Сейчас вода поднялась практически до максимальной отметки – около 12 метров. Затоплены и Новая Каховка, и 14 населенных пунктов ниже по течению. Это очень много.– Всех удалось эвакуировать? Насколько серьезен ущерб?– Ущерб нам предстоит еще рассчитать. Он глобальный. Это катастрофа вселенского масштаба. Нам нужно понимать, что не только понесли разрушения жилые здания, дома, инфраструктура и энергетика. Уже нанесен серьезный ущерб гидрографии, животному миру, невозможность поставки воды в Крым.Это глобальная катастрофа. И никто не сможет исказить реалии и реальность. Мы готовы давать показания в любых судебных процессах.Каховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.В ближайшее время мы постараемся обеспечить зарядку аккумуляторов мобильных устройств, чтобы люди могли связаться с родными и близкими и сказать, что живы и здоровы.Так что работа идет. Все службы работают. Огромная благодарность и руководству Российской Федерации. Потому что сегодня звонили высшие должностные лица и тем, кто находится на местах – губернатору, который здесь на месте организовывал работы, председателю правительства и руководству МЧС. Все рядом с нами.– Вы сказали об угрозе для водоснабжения Крыма. Насколько меньше воды попадет в итоге в Северокрымский канал или же вообще прекратится снабжение?– Северокрымский канал был сконструирован таким образом, что вода из Днепра текла самотеком в сторону Крыма. Там был естественный уклон. В этом его отличие от Каховского магистрального канала.Очевидно, что такое трагичное снижение уровня скажется на поставках воды в Крым. Вполне возможно, что это одна из причин, почему был нанесен этот удар.Ежемесячно из Днепра, в течение более чем одного года, поставлялось более 50 миллионов кубических метров воды в Крым, что позволило обеспечить наших соседей, которые очень серьезно нам помогают водой.Я думаю, проблемы еще впереди. Конечно, мы будем делать все возможное и от нас зависящее. Но надо понимать, что уровень Каховского водохранилища стремительно падает.– Также сообщается об угрозе для Запорожской АЭС. Я так понимаю, основная причина – это то, что эта вода охлаждала реакторы, прудоохладитель и градирню. Теперь остается только градирня. Станция по сути тоже остановлена.– Дело в том, что там есть очень квалифицированные люди, специалисты из Росатома, которые ситуацию знают превосходно. Сегодня они связывались с нами, помощь предлагали свою. Мы благодарны им за то.Насколько я понимаю, ситуация очень серьезная. Потому что кроме градирен была предусмотрена естественная возможность охлаждения, как и на Южноукраинской АЭС. Сейчас проблемы и с этим будут.Наверное, это одна из причин, почему этот удар был осуществлен.

https://ukraina.ru/20230607/1047008440.html

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2023

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, каховская гэс, новая каховка, днепр, украина, himars, россия, херсон, крым, наводнение