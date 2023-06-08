https://ukraina.ru/20230608/1047007135.html

Новое Дикое поле. Эксперты о том, что случилось на Каховской ГЭС

Новое Дикое поле. Эксперты о том, что случилось на Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру

Новое Дикое поле. Эксперты о том, что случилось на Каховской ГЭС

Спустя сутки после разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища по оба берега Днепра, стали очевидны масштабы бедствия. Без преувеличения прорыв плотины станет крупнейшей катастрофой, влияние которой на экологию и народное хозяйство еще предстоит осознать.

2023-06-08T04:16

2023-06-08T04:16

2023-06-08T04:16

эксклюзив

виктория титова

каховская гэс

татьяна монтян

уралов

георгий бовт

водохранилище

катастрофа

эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1047005443_0:71:1260:780_1920x0_80_0_0_bce682490001857934377680b5de3832.jpg

Первыми прогнозами последствий этой беды, а также версиями произошедшего, поделились эксперты. Их выводы не вселяют оптимизма.Украинский экономист Алексей БлиновПоследствия Каховской трагедии.1. АГРАРНЫЙ СЕКТОР / МАКРОСильнее всего от разрушения Каховской плотины пострадает овощеводство и производство бахчевых культур Южной Украины. Это наиболее будет заметно в дополнительной потребительской инфляции (ведь цены на овощи/фрукты на нее существенно влияют). Откуда взята оценка о" 14% экспортного потенциала пшеницы " - мне не понятно. Очень сомнительная оценка, урожаи зерновых и масличных существенно не должны пострадать.2. ЭнергетикаГидроэлектростанция и до затопления давала в систему ноль. Однако непонятно влияние на работу других станций выше каскадом. Могут быть потери" базовой " генерации электроэнергии (что может быть ощутимо, когда атомные блоки остановятся на ремонты).Пруды-охладители Запорожской АЭС и Запорожской ТЭС - проблематика очевидна, комментариев на эту тему хватает от более опытных специалистов.3. ЛОГИСТИКА / ТРАНСПОРТСудоходство по Днепру становится невозможным на определенное время. До вторжения 2022 года был достаточно перспективный проект для логистики зерна.Что будет с двумя Антоновскими мостами (авто + ж/д) в зоне подтопления? Возможен разрыв южной Украины, и без того пострадавшей от войны.Х. масштабная трагедия всего украинского юга. Перспектива массовой потери занятости в агросекторе и подсобных хозяйствах. Непонятная ситуация с водоснабжением населенных пунктов (в том числе на север до Кривого Рога). Обезлюдение территорий. Масштабная экологическая катастрофа (устье Днепра - это сплошной заповедник). Перспектива нового Дикого поля.Журналист Семен УраловО бытовой борьбе за миропорядокЗатапливает низины Днепра в Херсонской области.Топит, невзирая на юрисдикцию: и тех, кто под властью Москвы, и тех, кто под властью Киева. Самое важное начнется во время ликвидации последствий. Через полгода будет видно, кто и как справляется. Также будет понятно для кого Херсонская область это часть самого себя, а для кого - поле битвы и бизнес-проект. Подобная реальность будет пробиваться сквозь туман Когнитивной Войны. Но разглядеть ее в тумане к этому времени будет дано не всем.Публицист Анатолий НесмиянПо прошествии суток после катастрофы на Каховской плотине возникает наиболее вероятная версия случившегося, которая исключает злонамеренные действия с обеих сторон. Конечно, можно их искать и обосновывать мотивы, но более вероятен наиболее простой сценарий произошедшего. Бритва Оккама в чистом виде.Плотину обстреливали неоднократно, о чем свидетельствует собранная статистика обстрелов. При этом в силу понятных причин ни ремонтировать, ни толком обслуживать это сооружение было невозможно. А 18 кубических километров воды - это, на минуточку, 18 миллиардов тонн. И все они потихонечку давили на фактически брошенное и поврежденное гидротехническое сооружение.Согласно спутниковым снимкам, в последние дни перед катастрофой поток воды через плотину увеличился и ускорился, так что вероятнее всего, вода просто добила несчастную плотину, и в ночь на 6 июня произошло то, что и должно было произойти.В пользу версии о стихийно возникшей катастрофе на Каховской ГЭС можно привести пример (впрочем, отдавая себе отчет в том, что любые аналогии условны) катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Катастрофа, как было отмечено в заключении комиссии по ее расследованию, "…стала следствием целого ряда причин технического, организационного и нормативного правового характера. Большинство этих причин носит системный многофакторный характер, включая недопустимо низкую ответственность эксплуатационного персонала, недопустимо низкую ответственность и профессионализм руководства станции…"Иначе говоря - если для проектной катастрофы значимым является единичный фактор (диверсия, подрыв, злонамеренные действия по нанесению критического ущерба), для для стихийной катастрофы значимой становится совокупность факторов, каждый из которых имеет свою степень риска, но не является критическим для целостности конструкции. Однако совокупность этих факторов в итоге и приводит к катастрофе.По прошествии суток так и не опубликовано ничего, напоминающее какое-то серьезное внешнее воздействие (взрыв). Какая-то сейсмическая станция в Румынии якобы что-то зафиксировала, но почему это не зафиксировали в самой Новой Каховке? И почему только в Румынии, другие станции не получили никакой сигнал от своих приборов?Поэтому пока наиболее логичным и представляется сюжет о стихийном характере катастрофы, который был вызван сложением целого ряда неблагоприятных факторов - обстрелов, отсутствием внятного обслуживания и выполнения регламентных работ, усталостные процессы в каких-то критически значимых элементах плотины. Сложившись, они и привели к исходу.Политолог Янина СоколовскаяЗапорожской АЭС затопление сейчас не угрожает, она выше по Днепру на 150 км. Не разгоняйте панику! Но: может быть затоплен пресноводный канал, идущий на Крым, и разрушены его сооружения. На картинке - вероятная зона затопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС, если бы она была уничтожена полностью. Высота волны 4,8 метра, скорость - больше 24,4 км/ч. Но судя по тому, что затопление идет не лавинообразно, подводная часть дамбы действительно уцелела. Как видно, под угрозой подтопления Херсон на правом берегу и Олешки и Голая Пристань - на левом. Тем временем очевидцы заявляют, что затапливает острова под Херсоном. Основной удар, по прогнозам, должны принять на себя Олешковская пустыня с бывшим танковым полигоном и плавни. Они поглотят воду и через ТРОЕ СУТОК вода спадет. Вопрос в том, сколько земля будет высыхать и как это скажется на стратегических планах.Общественный деятель Татьяна МонтянПервые последствия катастрофы ­К вопросу о том, почему разрушения Каховской ГЭС является катастрофой — не только техногенной и экологической, но и гуманитарной. Владимир Леонтьев, мэр Новой Каховки, где находится (точнее, находилась) упомянутая гидроэлектростанция, сообщил, что из районов подтопления только за вчера эвакуировано более 900 человек. Хотя еще вчера утром тот же самый мэр у карты бодро вещал, что никакого серьезного подтопления городу не грозит, а уже к обеду там плавали лебеди. Я думаю, что цифры слегка занижены ввиду того, что многие люди эвакуировались самостоятельно, а не при помощи МЧС и военных. Но, кроме Новой Каховки, еще есть Олешки и ряд других населенных пунктов, где эвакуация прошла почти незаметно для местных жителей, и уже к вечеру на крышах домов оказались сотни, если не тысячи человек. Уже официально как минимум семь человек числятся пропавшими без вести… Последствия этой трагедии мы будем переживать еще долго.Российский политолог, журналист Георгий БовтНа самом деле, версия о самопроизвольном разрушении поврежденной дамбы может оказаться верной. Но! Никто всерьез не рассматривает вариант саморазрушения уже до этого сильно поврежденной дамбы под напором рекордного уровня воды. При этом ранее ВСУ ведь не отрицали ударов по ней, в том числе с помощью установок HIMARS.Анализ спутниковых снимков показывает, что дамба уже была сильно повреждена накануне. В частности, снимки от 5 июня показывают, что часть дороги по верхнему уровню плотины, включая мост, уже не была пригодна для проезда. Это актуально в свете украинской версии, согласно которой русские могли уничтожить плотину, чтобы не допустить передвижения по ней сил ВСУ в ходе контрнаступления. Телекомпания CNN предположила, что дорога по дамбе уже была непроезжей с первых чисел июня.С канцлером Шольцем можно отчасти согласиться в том, что нынешний военный конфликт действительно приобретает новое качество в том смысле, что современные войны в значительной степени становятся войнами инфраструктурными, когда наносятся удары по важнейшим объектам противника, чтобы вызвать тяжелейшие и даже катастрофические экологические и гуманитарные последствия. И даже если при принятии соответствующих решений за основу берется сугубо военная логика, то однозначно оценить эффективность именно такого военного решения все равно невозможно. В конкретном случае Каховской ГЭС тяжелые последствия от ее разрушения понесут обе стороны и десятки тысяч мирного населения.Однако вряд ли на фоне нынешнего взаимного ожесточения можно представить реальные попытки оговорить какие-то ограничения в части военных ударов именно в гуманитарных целях, дабы предотвратить экологические и техногенные катастрофы. Если продолжить рассуждения в гуманитарных категориях, то в восстановлении хотя бы в каком-то виде плотины Каховского водохранилища объективно заинтересованы обе воюющие стороны. Однако реализация соответствующей договоренности в интересах мирных жителей тоже невозможна. Доминирует логика сугубо военная.

https://ukraina.ru/20230607/1047006505.html

https://ukraina.ru/20230607/1047003267.html

https://ukraina.ru/20230607/1047001453.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, виктория титова, каховская гэс, татьяна монтян, уралов, георгий бовт, водохранилище, катастрофа, эксперт