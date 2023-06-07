https://ukraina.ru/20230607/1047008797.html

Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС

Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру

Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС

Любой нормальный человек, изучив факты, поймёт, что именно Киев несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил на днях в своём шоу Tucker on Twitter бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон

2023-06-07T18:35

2023-06-07T18:35

2023-06-07T18:35

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такер карлсон

каховская гэс

украина

всу

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Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Также он добавил, что уничтожение Каховской ГЭС может быть невыгодно Киеву, но в большей степени, это принесло вред РФ. По словам Карлсона, украинские власти и раньше имели планы по подрыву ГЭС.ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года, как сообщали местные власти, по плотине били из американской РСЗО Himars. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация на Каховской ГЭС придет в норму, добавил Суздальцев.А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230607/1047006505.html

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новости, такер карлсон, каховская гэс, украина, всу