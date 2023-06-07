Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
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Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС
Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС
Любой нормальный человек, изучив факты, поймёт, что именно Киев несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил на днях в своём шоу Tucker on Twitter бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон
2023-06-07T18:35
2023-06-07T18:35
новости
такер карлсон
каховская гэс
украина
всу
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Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Также он добавил, что уничтожение Каховской ГЭС может быть невыгодно Киеву, но в большей степени, это принесло вред РФ. По словам Карлсона, украинские власти и раньше имели планы по подрыву ГЭС.ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года, как сообщали местные власти, по плотине били из американской РСЗО Himars. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация на Каховской ГЭС придет в норму, добавил Суздальцев.А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, такер карлсон, каховская гэс, украина, всу
Новости, Такер Карлсон, Каховская ГЭС, Украина, ВСУ

Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС

18:35 07.06.2023
 
© AP / Richard Drew
- РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP / Richard Drew
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Любой нормальный человек, изучив факты, поймёт, что именно Киев несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил на днях в своём шоу Tucker on Twitter бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.
"Как только всплывают факты, остается гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Каждый честный человек придет к заключению о том, что скорее всего ее взорвали украинцы", - сказал журналист.
Также он добавил, что уничтожение Каховской ГЭС может быть невыгодно Киеву, но в большей степени, это принесло вред РФ. По словам Карлсона, украинские власти и раньше имели планы по подрыву ГЭС.
ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года, как сообщали местные власти, по плотине били из американской РСЗО Himars. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.
Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация на Каховской ГЭС придет в норму, добавил Суздальцев.
А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
17:18
Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня
 
НовостиТакер КарлсонКаховская ГЭСУкраинаВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
18:38Илон Маск поделился в Twitter видео Такера Карлсона
18:35Такер Карлсон: Киев может быть причастен к подрыву Каховской ГЭС
18:29Затопление Херсона, подробности аварии на аммиакопроводе под Купянском. Итоги 7 июня на Украине
18:06Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС
18:00Джельсомино в стране Украина
17:27Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"
17:18Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня
17:05"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
16:57Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
16:49В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги
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