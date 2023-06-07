"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео - 07.06.2023 Украина.ру
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"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео
"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео - 07.06.2023 Украина.ру
"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео
Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру дал характеристику людям, сеющим панику в обществе, а также рассказал, почему... Украина.ру, 07.06.2023
2023-06-07T16:26
2023-06-07T16:26
владимир трухан
видео
россия
украина
сво
всу
дрг
белгородская область
армия
днепр
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Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру дал характеристику людям, сеющим панику в обществе, а также рассказал, почему обстрелы Белгородской области в данный момент неизбежны и о сильных сторонах армии России: 00:25 – Держит ли Россия ситуацию под контролем? 02:25 – О паникёрах; 04:35 – Обстрелы Белгородской области: можно ли их прекратить? 09:00 – Почему Россия медийно не раскручивает свои успехи? 12:12 – Почему не нужно расширять формат СВО? 17:15 – Какая конкретная задача стоит перед Россией? 27:40 – О сильных сторонах российской армии.
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владимир трухан, видео, россия, украина, сво, всу, дрг, белгородская область, армия, днепр, сми, военные, бои, донбасс, генштаб, видео
Владимир Трухан, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ДРГ, Белгородская область, армия, Днепр, СМИ, военные, бои, Донбасс, Генштаб

"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео

16:26 07.06.2023
 
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Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру дал характеристику людям, сеющим панику в обществе, а также рассказал, почему обстрелы Белгородской области в данный момент неизбежны и о сильных сторонах армии России:
00:25 – Держит ли Россия ситуацию под контролем?
02:25 – О паникёрах;
04:35 – Обстрелы Белгородской области: можно ли их прекратить?
09:00 – Почему Россия медийно не раскручивает свои успехи?
12:12 – Почему не нужно расширять формат СВО?
17:15 – Какая конкретная задача стоит перед Россией?
27:40 – О сильных сторонах российской армии.
 
Владимир ТруханВидеоРоссияУкраинаСВОВСУДРГБелгородская областьармияДнепрСМИвоенныебоиДонбассГенштаб
 
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