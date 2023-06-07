https://ukraina.ru/20230607/1047004208.html

"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео

"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео - 07.06.2023 Украина.ру

"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео

Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру дал характеристику людям, сеющим панику в обществе, а также рассказал, почему... Украина.ру, 07.06.2023

2023-06-07T16:26

2023-06-07T16:26

2023-06-07T16:26

владимир трухан

видео

россия

украина

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армия

днепр

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Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру дал характеристику людям, сеющим панику в обществе, а также рассказал, почему обстрелы Белгородской области в данный момент неизбежны и о сильных сторонах армии России: 00:25 – Держит ли Россия ситуацию под контролем? 02:25 – О паникёрах; 04:35 – Обстрелы Белгородской области: можно ли их прекратить? 09:00 – Почему Россия медийно не раскручивает свои успехи? 12:12 – Почему не нужно расширять формат СВО? 17:15 – Какая конкретная задача стоит перед Россией? 27:40 – О сильных сторонах российской армии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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