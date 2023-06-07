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"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео
"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео - 07.06.2023 Украина.ру
"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео
Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру дал характеристику людям, сеющим панику в обществе, а также рассказал, почему... Украина.ру, 07.06.2023
2023-06-07T16:26
2023-06-07T16:26
2023-06-07T16:26
владимир трухан
видео
россия
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дрг
белгородская область
армия
днепр
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Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру дал характеристику людям, сеющим панику в обществе, а также рассказал, почему обстрелы Белгородской области в данный момент неизбежны и о сильных сторонах армии России: 00:25 – Держит ли Россия ситуацию под контролем? 02:25 – О паникёрах; 04:35 – Обстрелы Белгородской области: можно ли их прекратить? 09:00 – Почему Россия медийно не раскручивает свои успехи? 12:12 – Почему не нужно расширять формат СВО? 17:15 – Какая конкретная задача стоит перед Россией? 27:40 – О сильных сторонах российской армии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео
Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру дал характеристику людям, сеющим панику в обществе, а также рассказал, почему обстрелы Белгородской области в данный момент неизбежны и о сильных сторонах армии России:
00:25 – Держит ли Россия ситуацию под контролем?
02:25 – О паникёрах;
04:35 – Обстрелы Белгородской области: можно ли их прекратить?
09:00 – Почему Россия медийно не раскручивает свои успехи?
12:12 – Почему не нужно расширять формат СВО?
17:15 – Какая конкретная задача стоит перед Россией?
27:40 – О сильных сторонах российской армии.