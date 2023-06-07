https://ukraina.ru/20230607/1047002918.html

Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание

Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание - 07.06.2023 Украина.ру

Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание

Самый дешёвый способ прекратить трагедии на территории несчастного государства — сменить киевскую власть. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут взорвать весь каскад гидростанций, которые идут начиная с Киева и ниже, и залить половину страны водой

2023-06-07T16:02

2023-06-07T16:02

2023-06-07T16:02

интервью

всу

украина

наступление

контрнаступление

россия

запад

каховская гэс

совбез оон

северный поток-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046996356_71:37:839:469_1920x0_80_0_0_af4d32a1136c07a064bf6bc574e2b281.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин.Совбез ООН собрался 6 июня в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Совет был созван по инициативе России с целью добиться максимально беспристрастного и оперативного расследования.— Михаил Борисович, в Совбезе ООН обсудили прорыв дамбы на Каховской ГЭС. О таком исходе ещё в сентябре 2022 года Россия предупреждала Совет, но там не прислушались. Возымеет ли сейчас эффект обращение России?— Традиционно в Совете безопасности требуется единогласное решение по каким-либо заявлениям.Понятно, что страны, которые противодействуют нам на Украине, не будут поддерживать никакие резолюции, связанные с осуждением Украины и обвинением ВСУ в разрушении Каховской ГЭС. Они будут говорить, что это сделала Россия, будут выставлять альтернативные резолюции.Я думаю, что информационно необходимо пытаться протащить резолюции, которые нам нужны. Но надеяться на то, что в Совете безопасности возможно получить поддержку, мне кажется наивным.Там система голосования такая, что заблокировать решение может любая страна. А государств, которые к нам относятся крайне негативно, там немало. Поэтому через Совбез ООН можно проводить только какие-то консультации, делать выступления. Принять полезное для России решение там невозможно.— Как и раньше, позицию Украины в Совбезе ООН поддержали западные страны, пообещавшие привлечь Россию к ответственности. Насколько предсказуема была такая реакция?— Я думаю, в ситуации, когда так называемое контрнаступление ВСУ не складывается или складывается не вполне удачно, для украинской стороны нужно создать некий информационный повод, чтобы в очередной раз обвинить Россию в бесчеловечных действиях или в эскалации конфликта.В ситуации с подрывом Каховской ГЭС такого рода действия со стороны украинцев осуществилось.Киев наносит нам как бы двоякий удар, решая для себя два вопроса. С одной стороны, можно прилюдно потеребить имя Российской Федерации, в очередной раз называя ее агрессором, который якобы уничтожает гидростанции, заливает земли Украины, и там народ умирает.С другой стороны, цель Киева — нанести определённый ущерб территориям, которые Украина потеряла, и они вошли в состав России. То есть создать проблемы для Крыма и его водоснабжения. Все это, безусловно, выгодно как раз украинской стороне.— Британская разведка проведет собственное расследование того, кто причастен к разрушениям на Каховской ГЭС. А нужна ли Лондону или Вашингтону правда? Ведь новые доказательства диверсий на "Северных потоках", утечки документов, всплывающие в западной прессе, они игнорируют.— Во-первых, британская разведка всегда активно участвует в подобного рода разработках — подрыв на "Северных потоках" и разрушение дамбы ГЭС. Без нее здесь не обходится, ведь она должна расследовать свои дела.Очень удобно, если ты где-то замешан, а потом делаешь вид, что объективно расследуешь инцидент и наводишь там, что называется, тень на плетень.Во-вторых, сейчас идет тенденция, что теракт на "Северных потоках" приписывают частным украинским лицам. В определённой степени, я думаю, Запад готовит вариант на случай проигрыша Украины — обвинить последнюю во всем, что происходило в рамках войны, тем более, где невозможно доказать причастность российской стороны.Украина сейчас – козёл отпущения, которого готовят на заклание, когда он перестанет сопротивляться и лить русскую кровь.Как только Украина проиграет, западные страны могут отойти в сторону и сказать, что мы тут ни при чем, какие к нам претензии. Это все Киев.— Кому выгодна катастрофа на Днепре?— Давайте вспомним, что ещё год назад писали украинские паблики и как артиллерия и ракеты ВСУ пытались разрушить плотину Каховской ГЭС.Они открыто говорили, что одна из главных целей Украины — лишить Крым воды и, собственно, залить определённые территории, по которым невозможно было бы наступать. И вот, наконец, через год они смогли реализовать эти планы.Тут все более чем понятно.— Как разрушение дамбы Каховской ГЭС может повлиять на ход спецоперации?— Во-первых, с точки зрения военной тактики, залитые территории можно освободить от войск ВСУ, перебросить их на какой-то иной фронт. Теперь на этих землях нет необходимости держать такое число вооружённых украинских солдат.В определённой степени это тактическое решение Украины, чтобы попытаться организовать контрнаступление большими силами на другом участке.Поскольку современной киевской власти наплевать на своё население, они могут залить хоть половину Украины. Например, если ВСУ взорвут весь каскад гидростанций, которые идут начиная с Киева и ниже, практически треть территории Украины будет залита водой, и им будет значительно легче защищаться.— Возможно ли предотвратить повторение подобной трагедии, как разрушение Каховской ГЭС?— Любые трагедии на Украине можно предотвратить только, когда мы киевскую власть поменяем. Я думаю, это наиболее дешёвый способ прекратить любые трагедии на территории этого несчастного государства.В противном случае Украина будет торговать российской кровью ровно столько, сколько за неё будут платить западные хозяева. Русофобия хорошо продаётся, поэтому ВСУ продолжают убивать русских.Киевский режим надеется, что, получив приличные деньги, когда-нибудь уедет в какую-нибудь Флориду, поселится в домике с хорошим бассейном с голубой водой и проживёт оставшуюся часть жизни очень хорошо.На фоне таких мыслей Банковой абсолютно наплевать на оставшиеся ошмётки украинской государственности. Украина — это такая маневровая территория, которую готовы продать по сходной цене.

https://ukraina.ru/20230607/1047001917.html

https://ukraina.ru/20230607/1046990119.html

https://ukraina.ru/20230607/1046981904.html

https://ukraina.ru/20230606/1046949931.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, всу, украина, наступление, контрнаступление, россия, запад, каховская гэс, совбез оон, северный поток-2