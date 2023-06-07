Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание - 07.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230607/1047002918.html
Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание
Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание - 07.06.2023 Украина.ру
Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание
Самый дешёвый способ прекратить трагедии на территории несчастного государства — сменить киевскую власть. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут взорвать весь каскад гидростанций, которые идут начиная с Киева и ниже, и залить половину страны водой
2023-06-07T16:02
2023-06-07T16:02
интервью
всу
украина
наступление
контрнаступление
россия
запад
каховская гэс
совбез оон
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046996356_71:37:839:469_1920x0_80_0_0_af4d32a1136c07a064bf6bc574e2b281.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин.Совбез ООН собрался 6 июня в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Совет был созван по инициативе России с целью добиться максимально беспристрастного и оперативного расследования.— Михаил Борисович, в Совбезе ООН обсудили прорыв дамбы на Каховской ГЭС. О таком исходе ещё в сентябре 2022 года Россия предупреждала Совет, но там не прислушались. Возымеет ли сейчас эффект обращение России?— Традиционно в Совете безопасности требуется единогласное решение по каким-либо заявлениям.Понятно, что страны, которые противодействуют нам на Украине, не будут поддерживать никакие резолюции, связанные с осуждением Украины и обвинением ВСУ в разрушении Каховской ГЭС. Они будут говорить, что это сделала Россия, будут выставлять альтернативные резолюции.Я думаю, что информационно необходимо пытаться протащить резолюции, которые нам нужны. Но надеяться на то, что в Совете безопасности возможно получить поддержку, мне кажется наивным.Там система голосования такая, что заблокировать решение может любая страна. А государств, которые к нам относятся крайне негативно, там немало. Поэтому через Совбез ООН можно проводить только какие-то консультации, делать выступления. Принять полезное для России решение там невозможно.— Как и раньше, позицию Украины в Совбезе ООН поддержали западные страны, пообещавшие привлечь Россию к ответственности. Насколько предсказуема была такая реакция?— Я думаю, в ситуации, когда так называемое контрнаступление ВСУ не складывается или складывается не вполне удачно, для украинской стороны нужно создать некий информационный повод, чтобы в очередной раз обвинить Россию в бесчеловечных действиях или в эскалации конфликта.В ситуации с подрывом Каховской ГЭС такого рода действия со стороны украинцев осуществилось.Киев наносит нам как бы двоякий удар, решая для себя два вопроса. С одной стороны, можно прилюдно потеребить имя Российской Федерации, в очередной раз называя ее агрессором, который якобы уничтожает гидростанции, заливает земли Украины, и там народ умирает.С другой стороны, цель Киева — нанести определённый ущерб территориям, которые Украина потеряла, и они вошли в состав России. То есть создать проблемы для Крыма и его водоснабжения. Все это, безусловно, выгодно как раз украинской стороне.— Британская разведка проведет собственное расследование того, кто причастен к разрушениям на Каховской ГЭС. А нужна ли Лондону или Вашингтону правда? Ведь новые доказательства диверсий на "Северных потоках", утечки документов, всплывающие в западной прессе, они игнорируют.— Во-первых, британская разведка всегда активно участвует в подобного рода разработках — подрыв на "Северных потоках" и разрушение дамбы ГЭС. Без нее здесь не обходится, ведь она должна расследовать свои дела.Очень удобно, если ты где-то замешан, а потом делаешь вид, что объективно расследуешь инцидент и наводишь там, что называется, тень на плетень.Во-вторых, сейчас идет тенденция, что теракт на "Северных потоках" приписывают частным украинским лицам. В определённой степени, я думаю, Запад готовит вариант на случай проигрыша Украины — обвинить последнюю во всем, что происходило в рамках войны, тем более, где невозможно доказать причастность российской стороны.Украина сейчас – козёл отпущения, которого готовят на заклание, когда он перестанет сопротивляться и лить русскую кровь.Как только Украина проиграет, западные страны могут отойти в сторону и сказать, что мы тут ни при чем, какие к нам претензии. Это все Киев.— Кому выгодна катастрофа на Днепре?— Давайте вспомним, что ещё год назад писали украинские паблики и как артиллерия и ракеты ВСУ пытались разрушить плотину Каховской ГЭС.Они открыто говорили, что одна из главных целей Украины — лишить Крым воды и, собственно, залить определённые территории, по которым невозможно было бы наступать. И вот, наконец, через год они смогли реализовать эти планы.Тут все более чем понятно.— Как разрушение дамбы Каховской ГЭС может повлиять на ход спецоперации?— Во-первых, с точки зрения военной тактики, залитые территории можно освободить от войск ВСУ, перебросить их на какой-то иной фронт. Теперь на этих землях нет необходимости держать такое число вооружённых украинских солдат.В определённой степени это тактическое решение Украины, чтобы попытаться организовать контрнаступление большими силами на другом участке.Поскольку современной киевской власти наплевать на своё население, они могут залить хоть половину Украины. Например, если ВСУ взорвут весь каскад гидростанций, которые идут начиная с Киева и ниже, практически треть территории Украины будет залита водой, и им будет значительно легче защищаться.— Возможно ли предотвратить повторение подобной трагедии, как разрушение Каховской ГЭС?— Любые трагедии на Украине можно предотвратить только, когда мы киевскую власть поменяем. Я думаю, это наиболее дешёвый способ прекратить любые трагедии на территории этого несчастного государства.В противном случае Украина будет торговать российской кровью ровно столько, сколько за неё будут платить западные хозяева. Русофобия хорошо продаётся, поэтому ВСУ продолжают убивать русских.Киевский режим надеется, что, получив приличные деньги, когда-нибудь уедет в какую-нибудь Флориду, поселится в домике с хорошим бассейном с голубой водой и проживёт оставшуюся часть жизни очень хорошо.На фоне таких мыслей Банковой абсолютно наплевать на оставшиеся ошмётки украинской государственности. Украина — это такая маневровая территория, которую готовы продать по сходной цене.
https://ukraina.ru/20230607/1047001917.html
https://ukraina.ru/20230607/1046990119.html
https://ukraina.ru/20230607/1046981904.html
https://ukraina.ru/20230606/1046949931.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046996356_136:0:771:476_1920x0_80_0_0_0e896f7509995ff7c296126fd4b201f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, украина, наступление, контрнаступление, россия, запад, каховская гэс, совбез оон, северный поток-2
Интервью, ВСУ, Украина, наступление, контрнаступление, Россия, Запад, Каховская ГЭС, Совбез ООН, Северный поток-2

Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание

16:02 07.06.2023
 
© vk.com / Михаил СмолинМихаил Смолин интервью
Михаил Смолин интервью - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© vk.com / Михаил Смолин
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Самый дешёвый способ прекратить трагедии на территории несчастного государства — сменить киевскую власть. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут взорвать весь каскад гидростанций, которые идут начиная с Киева и ниже, и залить половину страны водой
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин.
Совбез ООН собрался 6 июня в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Совет был созван по инициативе России с целью добиться максимально беспристрастного и оперативного расследования.
— Михаил Борисович, в Совбезе ООН обсудили прорыв дамбы на Каховской ГЭС. О таком исходе ещё в сентябре 2022 года Россия предупреждала Совет, но там не прислушались. Возымеет ли сейчас эффект обращение России?
— Традиционно в Совете безопасности требуется единогласное решение по каким-либо заявлениям.
Понятно, что страны, которые противодействуют нам на Украине, не будут поддерживать никакие резолюции, связанные с осуждением Украины и обвинением ВСУ в разрушении Каховской ГЭС. Они будут говорить, что это сделала Россия, будут выставлять альтернативные резолюции.
Я думаю, что информационно необходимо пытаться протащить резолюции, которые нам нужны. Но надеяться на то, что в Совете безопасности возможно получить поддержку, мне кажется наивным.
Там система голосования такая, что заблокировать решение может любая страна. А государств, которые к нам относятся крайне негативно, там немало. Поэтому через Совбез ООН можно проводить только какие-то консультации, делать выступления. Принять полезное для России решение там невозможно.
Михаил Смолин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
15:43
Михаил Смолин: кто онКандидат исторических наук, политолог, заведующий кафедрой истории МГИКА
— Как и раньше, позицию Украины в Совбезе ООН поддержали западные страны, пообещавшие привлечь Россию к ответственности. Насколько предсказуема была такая реакция?
— Я думаю, в ситуации, когда так называемое контрнаступление ВСУ не складывается или складывается не вполне удачно, для украинской стороны нужно создать некий информационный повод, чтобы в очередной раз обвинить Россию в бесчеловечных действиях или в эскалации конфликта.
В ситуации с подрывом Каховской ГЭС такого рода действия со стороны украинцев осуществилось.
Киев наносит нам как бы двоякий удар, решая для себя два вопроса. С одной стороны, можно прилюдно потеребить имя Российской Федерации, в очередной раз называя ее агрессором, который якобы уничтожает гидростанции, заливает земли Украины, и там народ умирает.
С другой стороны, цель Киева — нанести определённый ущерб территориям, которые Украина потеряла, и они вошли в состав России. То есть создать проблемы для Крыма и его водоснабжения. Все это, безусловно, выгодно как раз украинской стороне.
— Британская разведка проведет собственное расследование того, кто причастен к разрушениям на Каховской ГЭС. А нужна ли Лондону или Вашингтону правда? Ведь новые доказательства диверсий на "Северных потоках", утечки документов, всплывающие в западной прессе, они игнорируют.
— Во-первых, британская разведка всегда активно участвует в подобного рода разработках — подрыв на "Северных потоках" и разрушение дамбы ГЭС. Без нее здесь не обходится, ведь она должна расследовать свои дела.
Выступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
12:59
"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭСПосле подрыва Каховской ГЭС 6 июня и Россия, и Украина при поддержке США затребовали проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН. Оно прошло в ночь на 7 июня
Очень удобно, если ты где-то замешан, а потом делаешь вид, что объективно расследуешь инцидент и наводишь там, что называется, тень на плетень.
Во-вторых, сейчас идет тенденция, что теракт на "Северных потоках" приписывают частным украинским лицам. В определённой степени, я думаю, Запад готовит вариант на случай проигрыша Украины — обвинить последнюю во всем, что происходило в рамках войны, тем более, где невозможно доказать причастность российской стороны.
Украина сейчас – козёл отпущения, которого готовят на заклание, когда он перестанет сопротивляться и лить русскую кровь.
Как только Украина проиграет, западные страны могут отойти в сторону и сказать, что мы тут ни при чем, какие к нам претензии. Это все Киев.
— Кому выгодна катастрофа на Днепре?
— Давайте вспомним, что ещё год назад писали украинские паблики и как артиллерия и ракеты ВСУ пытались разрушить плотину Каховской ГЭС.
Они открыто говорили, что одна из главных целей Украины — лишить Крым воды и, собственно, залить определённые территории, по которым невозможно было бы наступать. И вот, наконец, через год они смогли реализовать эти планы.
Тут все более чем понятно.
- РИА Новости, 1920, 07.06.2023
10:49
Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС"Это замечательно, клянусь богом!", -- сказал бы булгаковский профессор Преображенский из "Собачьего сердца", выслушав очередного Шарикова, пардон, представителя США в ООН на заседании Совета безопасности этой организации, посвященной взрыву дамбы Каховской ГЭС.
— Как разрушение дамбы Каховской ГЭС может повлиять на ход спецоперации?
— Во-первых, с точки зрения военной тактики, залитые территории можно освободить от войск ВСУ, перебросить их на какой-то иной фронт. Теперь на этих землях нет необходимости держать такое число вооружённых украинских солдат.
В определённой степени это тактическое решение Украины, чтобы попытаться организовать контрнаступление большими силами на другом участке.
Поскольку современной киевской власти наплевать на своё население, они могут залить хоть половину Украины. Например, если ВСУ взорвут весь каскад гидростанций, которые идут начиная с Киева и ниже, практически треть территории Украины будет залита водой, и им будет значительно легче защищаться.
— Возможно ли предотвратить повторение подобной трагедии, как разрушение Каховской ГЭС?
— Любые трагедии на Украине можно предотвратить только, когда мы киевскую власть поменяем. Я думаю, это наиболее дешёвый способ прекратить любые трагедии на территории этого несчастного государства.
В противном случае Украина будет торговать российской кровью ровно столько, сколько за неё будут платить западные хозяева. Русофобия хорошо продаётся, поэтому ВСУ продолжают убивать русских.
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 12:04
Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр
Киевский режим надеется, что, получив приличные деньги, когда-нибудь уедет в какую-нибудь Флориду, поселится в домике с хорошим бассейном с голубой водой и проживёт оставшуюся часть жизни очень хорошо.
На фоне таких мыслей Банковой абсолютно наплевать на оставшиеся ошмётки украинской государственности. Украина — это такая маневровая территория, которую готовы продать по сходной цене.
 
ИнтервьюВСУУкраинанаступлениеконтрнаступлениеРоссияЗападКаховская ГЭССовбез ООНСеверный поток-2
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
16:57Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
16:49В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги
16:45Киевский нацисткий режим, созданный Западом, необходимо сменить — Патрушев
16:37Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС
16:34Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС
16:26"От военных отвинтили календарь" - Трухан. Видео
16:02Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на заклание
15:54Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца
15:52Запад согласен с вариантом "ампутированной Украины": что говорили об Украине в мире 7 июня
15:48Роман Насонов: Как только наступление ВСУ захлебнется, Россия должна ударить по аэродромам НАТО
15:43Михаил Смолин: кто он
15:28МО РФ: украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
15:17Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня"
14:29Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма
14:27Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео
14:26Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города
13:29О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы
13:18Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС
13:16Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня
Лента новостейМолния