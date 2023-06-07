Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца - 07.06.2023 Украина.ру
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Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца
Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца - 07.06.2023 Украина.ру
Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца
Украинская модель Алина Байкова осудила поступок бразильской коллеги Марианны Фонсеки, которая снялась для российского глянца. Об этом 7 июня написало издание Kp.ua
2023-06-07T15:54
2023-06-07T15:54
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Украинскую манекенщицу возмутило, что Фонсеки, которая еще год назад позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля с сине-желтой лентой, вдруг позволила себе сняться для июньского номера журнала Numero Россия.В качестве аргумента, она использовала официальную позицию украинских властей о частичном разрушении Каховской ГЭС: якобы она была взорвана российскими военными. "Вчера Россия взрывает плотину и гидроэлектростанцию. Ужасная экологическая, человеческая и природоохранная катастрофа. А поддержавшая Украину Марианна Фонсеки с гордостью размещает свою новую обложку российского журнала. Есть ли что-то, чего я не понимаю в этой жизни?" - написала Байкова у себя в соцсетях.А когда модель отметила на записи Фонсеки, та закрыла комментарии под постом.Numero - французский журнал о моде и дизайне, который выпускается с 1999 года в разных странах мира, в том числе - России.Это один из немногих международных глянцев, который продолжает работать на российском рынке. К слову, над обложкой июньского номера Numero Россия работала зарубежная команда.Ранее украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
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Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца

15:54 07.06.2023
 
© Обложка журнала Numero
© Обложка журнала Numero
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Украинская модель Алина Байкова осудила поступок бразильской коллеги Марианны Фонсеки, которая снялась для российского глянца. Об этом 7 июня написало издание Kp.ua
Украинскую манекенщицу возмутило, что Фонсеки, которая еще год назад позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля с сине-желтой лентой, вдруг позволила себе сняться для июньского номера журнала Numero Россия.
В качестве аргумента, она использовала официальную позицию украинских властей о частичном разрушении Каховской ГЭС: якобы она была взорвана российскими военными.
"Вчера Россия взрывает плотину и гидроэлектростанцию. Ужасная экологическая, человеческая и природоохранная катастрофа. А поддержавшая Украину Марианна Фонсеки с гордостью размещает свою новую обложку российского журнала. Есть ли что-то, чего я не понимаю в этой жизни?" - написала Байкова у себя в соцсетях.
А когда модель отметила на записи Фонсеки, та закрыла комментарии под постом.
Numero - французский журнал о моде и дизайне, который выпускается с 1999 года в разных странах мира, в том числе - России.
Это один из немногих международных глянцев, который продолжает работать на российском рынке. К слову, над обложкой июньского номера Numero Россия работала зарубежная команда.
Ранее украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
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