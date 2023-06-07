https://ukraina.ru/20230607/1047002233.html

Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца

Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца - 07.06.2023 Украина.ру

Украинская модель обвинила бразильскую соперницу в лицемерии из-за российского глянца

Украинская модель Алина Байкова осудила поступок бразильской коллеги Марианны Фонсеки, которая снялась для российского глянца. Об этом 7 июня написало издание Kp.ua

2023-06-07T15:54

2023-06-07T15:54

2023-06-07T15:54

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Украинскую манекенщицу возмутило, что Фонсеки, которая еще год назад позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля с сине-желтой лентой, вдруг позволила себе сняться для июньского номера журнала Numero Россия.В качестве аргумента, она использовала официальную позицию украинских властей о частичном разрушении Каховской ГЭС: якобы она была взорвана российскими военными. "Вчера Россия взрывает плотину и гидроэлектростанцию. Ужасная экологическая, человеческая и природоохранная катастрофа. А поддержавшая Украину Марианна Фонсеки с гордостью размещает свою новую обложку российского журнала. Есть ли что-то, чего я не понимаю в этой жизни?" - написала Байкова у себя в соцсетях.А когда модель отметила на записи Фонсеки, та закрыла комментарии под постом.Numero - французский журнал о моде и дизайне, который выпускается с 1999 года в разных странах мира, в том числе - России.Это один из немногих международных глянцев, который продолжает работать на российском рынке. К слову, над обложкой июньского номера Numero Россия работала зарубежная команда.Ранее украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.

https://ukraina.ru/20230607/1046991502.html

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