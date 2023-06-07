Михаил Смолин: кто он
© vk.com / Михаил СмолинМихаил Смолин
© vk.com / Михаил Смолин
Кандидат исторических наук, политолог, заведующий кафедрой истории МГИКА
Михаил Борисович Смолин родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет Санкт-Петербургского университета.
В 1996 году окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
В 1997 году стал редактором издательского раздела журнала «Москва».
В 1999 году занял должность редактора в «Роман-журнале XX в.».
В 2004 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Государственно-правовые идеи Л. А. Тихомирова»
Является руководителем Православного центра имперских политических исследований, исполнительным директором Фонда «Имперское возрождение», а также главным редактором журналов «Имперское возрождение», «Православное Поволжье», «Вестник Юго-Западной Руси» и редактором-издателем книжной серии «Пути русского имперского сознания», «Православная мысль» и «Имперская традиция».
Автор книг «Очерки имперского пути. Неизвестные русские консерваторы второй половины XIX — первой половины XX века», «Тайна Русской Империи», «Энциклопедия Имперской традиции Русской мысли», «Русский путь в будущее», «Церковь, государство и революция».
В своих исследованиях уделяет особое внимание русской имперской идеологии, монархическому движению.
Основной целью русского народа на сегодняшний день видит возрождение православной Российской империи.
Член Союза писателей России.
С 2017 года — заместитель главного редактора «Царьград ТВ».