https://ukraina.ru/20230607/1047001917.html

Михаил Смолин: кто он

Михаил Смолин: кто он - 07.06.2023 Украина.ру

Михаил Смолин: кто он

Кандидат исторических наук, политолог, заведующий кафедрой истории МГИКА

2023-06-07T15:43

2023-06-07T15:43

2023-06-07T15:43

новости

михаил смолин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046995884_70:305:1024:841_1920x0_80_0_0_87984f4b07ef9782749ccb3c34ee4335.jpg

Михаил Борисович Смолин родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет Санкт-Петербургского университета.В 1996 году окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 1997 году стал редактором издательского раздела журнала «Москва». В 1999 году занял должность редактора в «Роман-журнале XX в.». В 2004 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Государственно-правовые идеи Л. А. Тихомирова»Является руководителем Православного центра имперских политических исследований, исполнительным директором Фонда «Имперское возрождение», а также главным редактором журналов «Имперское возрождение», «Православное Поволжье», «Вестник Юго-Западной Руси» и редактором-издателем книжной серии «Пути русского имперского сознания», «Православная мысль» и «Имперская традиция». Автор книг «Очерки имперского пути. Неизвестные русские консерваторы второй половины XIX — первой половины XX века», «Тайна Русской Империи», «Энциклопедия Имперской традиции Русской мысли», «Русский путь в будущее», «Церковь, государство и революция».В своих исследованиях уделяет особое внимание русской имперской идеологии, монархическому движению. Основной целью русского народа на сегодняшний день видит возрождение православной Российской империи. Член Союза писателей России. С 2017 года — заместитель главного редактора «Царьград ТВ».

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил смолин