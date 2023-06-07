Михаил Смолин: кто он - 07.06.2023 Украина.ру
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Михаил Смолин: кто он
Михаил Смолин: кто он - 07.06.2023 Украина.ру
Михаил Смолин: кто он
Кандидат исторических наук, политолог, заведующий кафедрой истории МГИКА
2023-06-07T15:43
2023-06-07T15:43
новости
михаил смолин
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Михаил Борисович Смолин родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет Санкт-Петербургского университета.В 1996 году окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 1997 году стал редактором издательского раздела журнала «Москва». В 1999 году занял должность редактора в «Роман-журнале XX в.». В 2004 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Государственно-правовые идеи Л. А. Тихомирова»Является руководителем Православного центра имперских политических исследований, исполнительным директором Фонда «Имперское возрождение», а также главным редактором журналов «Имперское возрождение», «Православное Поволжье», «Вестник Юго-Западной Руси» и редактором-издателем книжной серии «Пути русского имперского сознания», «Православная мысль» и «Имперская традиция». Автор книг «Очерки имперского пути. Неизвестные русские консерваторы второй половины XIX — первой половины XX века», «Тайна Русской Империи», «Энциклопедия Имперской традиции Русской мысли», «Русский путь в будущее», «Церковь, государство и революция».В своих исследованиях уделяет особое внимание русской имперской идеологии, монархическому движению. Основной целью русского народа на сегодняшний день видит возрождение православной Российской империи. Член Союза писателей России. С 2017 года — заместитель главного редактора «Царьград ТВ».
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, михаил смолин
Новости, Михаил Смолин

Михаил Смолин: кто он

15:43 07.06.2023
 
© vk.com / Михаил СмолинМихаил Смолин
Михаил Смолин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© vk.com / Михаил Смолин
Читать в
Кандидат исторических наук, политолог, заведующий кафедрой истории МГИКА
Михаил Борисович Смолин родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет Санкт-Петербургского университета.
В 1996 году окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
В 1997 году стал редактором издательского раздела журнала «Москва».
В 1999 году занял должность редактора в «Роман-журнале XX в.».
В 2004 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Государственно-правовые идеи Л. А. Тихомирова»
Является руководителем Православного центра имперских политических исследований, исполнительным директором Фонда «Имперское возрождение», а также главным редактором журналов «Имперское возрождение», «Православное Поволжье», «Вестник Юго-Западной Руси» и редактором-издателем книжной серии «Пути русского имперского сознания», «Православная мысль» и «Имперская традиция».
Автор книг «Очерки имперского пути. Неизвестные русские консерваторы второй половины XIX — первой половины XX века», «Тайна Русской Империи», «Энциклопедия Имперской традиции Русской мысли», «Русский путь в будущее», «Церковь, государство и революция».
В своих исследованиях уделяет особое внимание русской имперской идеологии, монархическому движению.
Основной целью русского народа на сегодняшний день видит возрождение православной Российской империи.
Член Союза писателей России.
С 2017 года — заместитель главного редактора «Царьград ТВ».
 
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