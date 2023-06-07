https://ukraina.ru/20230607/1046991657.html

Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня

Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня - 07.06.2023 Украина.ру

Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня

В период с 4 по 6 июня ВСУ предприняли давно планируемое контрнаступление на позиции Вооружённых сил России на разных участках фронта в зоне спецоперации, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу

2023-06-07T13:16

2023-06-07T13:16

2023-06-07T13:16

хроники

эксклюзив

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Противник сосредоточил большое количество военной техники и живой силы для этих целей, сказал Шойгу.Украинские войска не добились успеха ни на одном из направлений своих ударов, вследствие чего понесли значительные потери: более 3700 солдат, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 5 самолетов, 2 вертолёта, 48 артиллерийских орудий и 53 беспилотных летательных аппарата, подчеркнул Шойгу.ВСУ готовят оборонительные позиции на правом берегу Днепра и совершили теракт на Каховской ГЭС для того, чтобы помешать российским войскам продолжать освобождение оккупированных украинскими войсками территорий, отметил министр обороны России.Тот факт, что Украина намеренно увеличила сброс воды с Днепропетровской гидроэлектростанции, говорит о том, что эта диверсия планировалась заранее, сказал Шойгу.Как ВСУ могут использовать ситуацию в Херсонской областиУкраинские силовики могут предпринять попытку перемещения по воде на лёгких плавательных средствах под прикрытием затопленных домов, пока идут мероприятия по эвакуации жителей и ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС, считает военный эксперт Андрей Марочко. Его слова приводит телеграм-канал "Таврия. Новости Херсонской области".Медведев прокомментировал начало наступательных действий со стороны ВСУУкраинские войска давно планировали наступать и уже начали предпринимать попытки атак на позиции Вооружённых сил России, так как у них нет выбора, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в соцсетях.Им нужно оправдывать ту военную и финансовую помощь, которую им предоставляет Запад, написал он.Разочарование западных кураторов Украины в контрнаступлении может стоить нынешним украинским властям постов и даже жизни, считает Медведев.Тем не менее, не стоит недооценивать противника, так как он вместе с коллективным Западом стремится уничтожить Россию, поэтому необходимо сконцентрироваться и дать им достойный ответ, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ.Нужно остановить врага, а потом продолжить выполнение целей спецоперации, и для этого у ВС России есть существенное преимущество перед украинскими войсками в авиации, бронетехники, высокоточном оружии и моральном состоянии, написал Медведев.Генерал армии США в отставке объяснил, почему украинские войска не готовы к атакам на позиции ВС РоссииВооружённые силы Украины на самом деле не готовы к контрнаступлению, так как у них нет необходимой огневой мощи для этого, считает бригадный генерал армии США в отставке Стив Андерсон. Об этом он сказал в эфире американского телеканала CNN.Андерсон напомнил, что 200 тысяч российских солдат более года готовили оборонительные позиции на фронте.В этой битве ВСУ будет сложно одержать победу и скорее всего у них не выйдет достичь успеха в лобовых атаках на позиции Вооружённых сил России, сказал генерал армии США в отставке.Единственное, что они могут сделать для достижения какого-либо успеха в ходе контрнаступления, – это проведение мобильных операций, ведение манёвренной войны, при которой они должны обойти российские войска с фланга и ударить в тыл, ведя по их позициям продольный и косвенный огонь при поддержке авиации, считает Андерсон.Но у них нет подходящего вооружения и развитой логистики, чтобы вести наступательные действия такого характера на продолжительном отрезке времени, отметил он.В США и НАТО заявили, что поставят 300 танков на Украину, а пришло только 100, более того, у ВСУ также нет в достаточном количестве и другой военной техники, и им не предоставили запчасти для её ремонта, сказал генерал армии США в отставке.Таким образом, только меньше половины западной военной технике может использоваться в боях на данный момент, а остальная часть просто не функционирует, считает Андерсон.Авария на аммиакопроводе под КупянскомВ результате попадания снаряда повреждён аммиакопровод под Купянском, сообщил журналист Юрий Подоляка в своём телеграм-канале 7 июня со ссылкой на неназванных источников.На Купянском направлении российские войска перешли в наступление, поэтому, возможно, именно ВСУ было выгодно сделать это, считает он.Из-за этого боевые действия там прекратились, отметил Подоляка.Успехи ВС РФ на фронтеВоздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, объект поражён и цель достигнута, заявили в Минобороны РФ.Ситуация на фронте в ЛНР и ДНРВ населённом пункте Берховка, к северу от Артёмовска, Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ – город находится под контролем российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.Противник также безуспешно атакует на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, отметил он со ссылкой на собственные источники.На Южно-Донецком направлении ВС РФ наносят огневое поражение противнику, тем самым сдерживая его наступление, сообщили в телеграм-канале Минобороны России 7 июня со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.Российские войска также отбили атаку ВСУ южнее Авдеевки и удержали под контролем населённые пункты Водяное и Опытное, которые находятся на северо-западных подступах к Донецку, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале 7 июня.Запорожское направлениеРоссийские военные пресекли наступательные действия украинских войск на Запорожском направлении, противник понёс большие потери, сообщил Юрий Подоляка.Вооружённые силы России заметили ВСУ ещё на подходе, по врагу отработала российская артиллерия, часть бронетехники подорвалась на минах, противник даже не дошёл до российских позиций, отметил он.Пехота залегла на земле, ВС РФ продолжают наносить огневое поражение этой наступающей группировке украинских войск, добавил Подоляка.На Запорожском направлении уничтожена живая сила противника в пункте временной дислокации и на боевых позициях, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.В США отказались увеличивать расходы на помощь Украине"Мы не собираемся увеличивать расходы на военную помощь Украине", – заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Его слова приводит американская газета The Washington Post.В бюджете Пентагона можно найти другие проекты, с которых удастся высвободить деньги на это, считает он.

https://ukraina.ru/20230607/1046979880.html

https://ukraina.ru/20230606/1046968683.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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