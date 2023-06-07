Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня - 07.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230607/1046991657.html
Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня
Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня - 07.06.2023 Украина.ру
Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня
В период с 4 по 6 июня ВСУ предприняли давно планируемое контрнаступление на позиции Вооружённых сил России на разных участках фронта в зоне спецоперации, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу
2023-06-07T13:16
2023-06-07T13:16
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/17/1042859331_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2421cc7ed6ebbc27b3190b9305c3b8dc.jpg
Противник сосредоточил большое количество военной техники и живой силы для этих целей, сказал Шойгу.Украинские войска не добились успеха ни на одном из направлений своих ударов, вследствие чего понесли значительные потери: более 3700 солдат, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 5 самолетов, 2 вертолёта, 48 артиллерийских орудий и 53 беспилотных летательных аппарата, подчеркнул Шойгу.ВСУ готовят оборонительные позиции на правом берегу Днепра и совершили теракт на Каховской ГЭС для того, чтобы помешать российским войскам продолжать освобождение оккупированных украинскими войсками территорий, отметил министр обороны России.Тот факт, что Украина намеренно увеличила сброс воды с Днепропетровской гидроэлектростанции, говорит о том, что эта диверсия планировалась заранее, сказал Шойгу.Как ВСУ могут использовать ситуацию в Херсонской областиУкраинские силовики могут предпринять попытку перемещения по воде на лёгких плавательных средствах под прикрытием затопленных домов, пока идут мероприятия по эвакуации жителей и ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС, считает военный эксперт Андрей Марочко. Его слова приводит телеграм-канал "Таврия. Новости Херсонской области".Медведев прокомментировал начало наступательных действий со стороны ВСУУкраинские войска давно планировали наступать и уже начали предпринимать попытки атак на позиции Вооружённых сил России, так как у них нет выбора, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в соцсетях.Им нужно оправдывать ту военную и финансовую помощь, которую им предоставляет Запад, написал он.Разочарование западных кураторов Украины в контрнаступлении может стоить нынешним украинским властям постов и даже жизни, считает Медведев.Тем не менее, не стоит недооценивать противника, так как он вместе с коллективным Западом стремится уничтожить Россию, поэтому необходимо сконцентрироваться и дать им достойный ответ, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ.Нужно остановить врага, а потом продолжить выполнение целей спецоперации, и для этого у ВС России есть существенное преимущество перед украинскими войсками в авиации, бронетехники, высокоточном оружии и моральном состоянии, написал Медведев.Генерал армии США в отставке объяснил, почему украинские войска не готовы к атакам на позиции ВС РоссииВооружённые силы Украины на самом деле не готовы к контрнаступлению, так как у них нет необходимой огневой мощи для этого, считает бригадный генерал армии США в отставке Стив Андерсон. Об этом он сказал в эфире американского телеканала CNN.Андерсон напомнил, что 200 тысяч российских солдат более года готовили оборонительные позиции на фронте.В этой битве ВСУ будет сложно одержать победу и скорее всего у них не выйдет достичь успеха в лобовых атаках на позиции Вооружённых сил России, сказал генерал армии США в отставке.Единственное, что они могут сделать для достижения какого-либо успеха в ходе контрнаступления, – это проведение мобильных операций, ведение манёвренной войны, при которой они должны обойти российские войска с фланга и ударить в тыл, ведя по их позициям продольный и косвенный огонь при поддержке авиации, считает Андерсон.Но у них нет подходящего вооружения и развитой логистики, чтобы вести наступательные действия такого характера на продолжительном отрезке времени, отметил он.В США и НАТО заявили, что поставят 300 танков на Украину, а пришло только 100, более того, у ВСУ также нет в достаточном количестве и другой военной техники, и им не предоставили запчасти для её ремонта, сказал генерал армии США в отставке.Таким образом, только меньше половины западной военной технике может использоваться в боях на данный момент, а остальная часть просто не функционирует, считает Андерсон.Авария на аммиакопроводе под КупянскомВ результате попадания снаряда повреждён аммиакопровод под Купянском, сообщил журналист Юрий Подоляка в своём телеграм-канале 7 июня со ссылкой на неназванных источников.На Купянском направлении российские войска перешли в наступление, поэтому, возможно, именно ВСУ было выгодно сделать это, считает он.Из-за этого боевые действия там прекратились, отметил Подоляка.Успехи ВС РФ на фронтеВоздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, объект поражён и цель достигнута, заявили в Минобороны РФ.Ситуация на фронте в ЛНР и ДНРВ населённом пункте Берховка, к северу от Артёмовска, Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ – город находится под контролем российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.Противник также безуспешно атакует на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, отметил он со ссылкой на собственные источники.На Южно-Донецком направлении ВС РФ наносят огневое поражение противнику, тем самым сдерживая его наступление, сообщили в телеграм-канале Минобороны России 7 июня со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.Российские войска также отбили атаку ВСУ южнее Авдеевки и удержали под контролем населённые пункты Водяное и Опытное, которые находятся на северо-западных подступах к Донецку, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале 7 июня.Запорожское направлениеРоссийские военные пресекли наступательные действия украинских войск на Запорожском направлении, противник понёс большие потери, сообщил Юрий Подоляка.Вооружённые силы России заметили ВСУ ещё на подходе, по врагу отработала российская артиллерия, часть бронетехники подорвалась на минах, противник даже не дошёл до российских позиций, отметил он.Пехота залегла на земле, ВС РФ продолжают наносить огневое поражение этой наступающей группировке украинских войск, добавил Подоляка.На Запорожском направлении уничтожена живая сила противника в пункте временной дислокации и на боевых позициях, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.В США отказались увеличивать расходы на помощь Украине"Мы не собираемся увеличивать расходы на военную помощь Украине", – заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Его слова приводит американская газета The Washington Post.В бюджете Пентагона можно найти другие проекты, с которых удастся высвободить деньги на это, считает он.
https://ukraina.ru/20230607/1046979880.html
https://ukraina.ru/20230606/1046968683.html
https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html
https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/17/1042859331_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_0320b55012f6da5b20fc639e9c2965e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня

13:16 07.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Акация"
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В период с 4 по 6 июня ВСУ предприняли давно планируемое контрнаступление на позиции Вооружённых сил России на разных участках фронта в зоне спецоперации, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу
Противник сосредоточил большое количество военной техники и живой силы для этих целей, сказал Шойгу.
Украинские войска не добились успеха ни на одном из направлений своих ударов, вследствие чего понесли значительные потери: более 3700 солдат, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 5 самолетов, 2 вертолёта, 48 артиллерийских орудий и 53 беспилотных летательных аппарата, подчеркнул Шойгу.
ВСУ готовят оборонительные позиции на правом берегу Днепра и совершили теракт на Каховской ГЭС для того, чтобы помешать российским войскам продолжать освобождение оккупированных украинскими войсками территорий, отметил министр обороны России.
Тот факт, что Украина намеренно увеличила сброс воды с Днепропетровской гидроэлектростанции, говорит о том, что эта диверсия планировалась заранее, сказал Шойгу.
Как ВСУ могут использовать ситуацию в Херсонской области
Украинские силовики могут предпринять попытку перемещения по воде на лёгких плавательных средствах под прикрытием затопленных домов, пока идут мероприятия по эвакуации жителей и ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС, считает военный эксперт Андрей Марочко.
Его слова приводит телеграм-канал "Таврия. Новости Херсонской области".
09:44
Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июняАдминистрация Новокаховского городского округа заявила, что вода начала уходить с территории города
Медведев прокомментировал начало наступательных действий со стороны ВСУ
Украинские войска давно планировали наступать и уже начали предпринимать попытки атак на позиции Вооружённых сил России, так как у них нет выбора, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в соцсетях.
Им нужно оправдывать ту военную и финансовую помощь, которую им предоставляет Запад, написал он.
Разочарование западных кураторов Украины в контрнаступлении может стоить нынешним украинским властям постов и даже жизни, считает Медведев.
Тем не менее, не стоит недооценивать противника, так как он вместе с коллективным Западом стремится уничтожить Россию, поэтому необходимо сконцентрироваться и дать им достойный ответ, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ.
Нужно остановить врага, а потом продолжить выполнение целей спецоперации, и для этого у ВС России есть существенное преимущество перед украинскими войсками в авиации, бронетехники, высокоточном оружии и моральном состоянии, написал Медведев.
Вчера, 18:28
Новую Каховку затопило, Минкульт дал три дня УПЦ, чтобы покинуть лавру. Итоги 6 июня на УкраинеДнепр вышел из берегов и затопил прибрежную территорию в Херсонской области после повреждений Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ. У сторонников Украинской православной церкви есть три дня, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской лавры, заявили в Министерстве культуры Украины
Генерал армии США в отставке объяснил, почему украинские войска не готовы к атакам на позиции ВС России
Вооружённые силы Украины на самом деле не готовы к контрнаступлению, так как у них нет необходимой огневой мощи для этого, считает бригадный генерал армии США в отставке Стив Андерсон. Об этом он сказал в эфире американского телеканала CNN.
Андерсон напомнил, что 200 тысяч российских солдат более года готовили оборонительные позиции на фронте.
В этой битве ВСУ будет сложно одержать победу и скорее всего у них не выйдет достичь успеха в лобовых атаках на позиции Вооружённых сил России, сказал генерал армии США в отставке.
Единственное, что они могут сделать для достижения какого-либо успеха в ходе контрнаступления, – это проведение мобильных операций, ведение манёвренной войны, при которой они должны обойти российские войска с фланга и ударить в тыл, ведя по их позициям продольный и косвенный огонь при поддержке авиации, считает Андерсон.
Но у них нет подходящего вооружения и развитой логистики, чтобы вести наступательные действия такого характера на продолжительном отрезке времени, отметил он.
В США и НАТО заявили, что поставят 300 танков на Украину, а пришло только 100, более того, у ВСУ также нет в достаточном количестве и другой военной техники, и им не предоставили запчасти для её ремонта, сказал генерал армии США в отставке.
Таким образом, только меньше половины западной военной технике может использоваться в боях на данный момент, а остальная часть просто не функционирует, считает Андерсон.
Вчера, 13:08
Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с "грязной бомбой". Главное на Украине на 13:00 6 июняВ администрации Новокаховского городского округа сообщили о подтоплении города и введении местного режима чрезвычайной ситуации
Авария на аммиакопроводе под Купянском
В результате попадания снаряда повреждён аммиакопровод под Купянском, сообщил журналист Юрий Подоляка в своём телеграм-канале 7 июня со ссылкой на неназванных источников.
На Купянском направлении российские войска перешли в наступление, поэтому, возможно, именно ВСУ было выгодно сделать это, считает он.
Из-за этого боевые действия там прекратились, отметил Подоляка.
Успехи ВС РФ на фронте
Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, объект поражён и цель достигнута, заявили в Минобороны РФ.
Ситуация на фронте в ЛНР и ДНР
В населённом пункте Берховка, к северу от Артёмовска, Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ – город находится под контролем российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.
Противник также безуспешно атакует на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, отметил он со ссылкой на собственные источники.
На Южно-Донецком направлении ВС РФ наносят огневое поражение противнику, тем самым сдерживая его наступление, сообщили в телеграм-канале Минобороны России 7 июня со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
Российские войска также отбили атаку ВСУ южнее Авдеевки и удержали под контролем населённые пункты Водяное и Опытное, которые находятся на северо-западных подступах к Донецку, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале 7 июня.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Вчера, 09:56
Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июняУкраинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции, повреждены верхние части сооружения
Запорожское направление
Российские военные пресекли наступательные действия украинских войск на Запорожском направлении, противник понёс большие потери, сообщил Юрий Подоляка.
Вооружённые силы России заметили ВСУ ещё на подходе, по врагу отработала российская артиллерия, часть бронетехники подорвалась на минах, противник даже не дошёл до российских позиций, отметил он.
Пехота залегла на земле, ВС РФ продолжают наносить огневое поражение этой наступающей группировке украинских войск, добавил Подоляка.
На Запорожском направлении уничтожена живая сила противника в пункте временной дислокации и на боевых позициях, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
В США отказались увеличивать расходы на помощь Украине
"Мы не собираемся увеличивать расходы на военную помощь Украине", – заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Его слова приводит американская газета The Washington Post.
В бюджете Пентагона можно найти другие проекты, с которых удастся высвободить деньги на это, считает он.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:18Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС
13:16Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня
13:11"Приднестровский козырь". Как Запад планирует использовать анклав в войне против России
13:07Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото
13:04ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо
12:59"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭС
12:45Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео
12:40В "Росэнергоатоме" оценили защищенность Запорожской АЭС от нападения ВСУ
12:39"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую Костомарова
12:13"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню
12:03Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград"
12:02Медведев: надо остановить киевский режим, а потом перейти в наступление
11:44"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ
11:41Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16
11:00СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен
10:57Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву
10:50Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит
10:49Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС
10:47Украинское наступление и Каховская ГЭС
10:34Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post
Лента новостейМолния