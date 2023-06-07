https://ukraina.ru/20230607/1046990119.html

"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭС

"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру

"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС 6 июня и Россия, и Украина при поддержке США затребовали проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН. Оно прошло в ночь на 7 июня

2023-06-07T12:59

2023-06-07T12:59

2023-06-07T12:59

эксклюзив

каховская гэс

россия

украина

запорожская аэс

катастрофа

совбез оон

небензя

сша

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Кто виноват?"Мы уже видим скоординированную информационную, а точнее дезинформационную кампанию, слышим заявления, несущиеся с Запада и, разумеется, из Киева, и наверняка услышим сегодня в этом зале – о том, что плотину Каховской ГЭС подорвала Россия. Эти заявления – в духе той ущербной логики, которая приписывает нам самообстрелы ЗАЭС или подрыв "Северного потока". От таких "выводов" веет шизофренией, может быть даже не латентной", - заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Естественно, так и получилось. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил в подрыве Каховской ГЭС Россию и назвал этот шаг масштабным экологическим терактом, который стал крупнейшим за последние десятилетия рукотворным бедствием в Европе. Он утверждает, что Россия преследовала цель поразить как можно большее число людей и нанести масштабный экологический ущерб.Любопытно, что изначально позицию Украины должен был представить сам президент страны Владимир Зеленский в видеообращении – как бывало неоднократно, но РФ каждый раз возражала, поскольку такой формат противоречит регламенту, необходимо личное присутствие в зале. Однако, как сообщили несколько источников РИА Новости, украинская сторона отозвала свой запрос.На заседании Кислицу поддержал заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, назвав разрушение плотины ГЭС ещё одним последствием "ничем не спровоцированного жестокого вторжения России на Украину"."Эту войну начала Россия, Россия оккупировала эту часть Украины, и российские силы незаконно захватили эту плотину в прошлом году и с тех пор оккупируют её", – заявил представитель американской делегации.Вуд также напомнил, что, согласно международному праву, Россия обязана защищать объекты гражданской инфраструктуры от нападений.А Россия и пыталась предотвратить катастрофу, которая всё-таки произошла, ещё полгода назад. 21 октября 2022 года Небензя направил письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН, в котором сообщал о планах Киева разрушить плотины Каховской ГЭС – рассматривались варианты спуска морских мин по течению Днепра или нанесения ракетного удара. Также Небензя информировал об уже зафиксированных авиаударах по шлюзам ГЭС, которые наносили с целью спровоцировать поднятие уровня воды в реке, и предупредил о последствиях этой диверсии: близлежащие территории будут затоплены, а Херсону нанесут непоправимый ущерб. В связи с этим глава российской делегации призвал ООН "сделать всё возможное, чтобы предотвратить это чудовищное преступление".И что было сделано? Судя по всему, ничего.В курсе планов Украины ещё с прошлого года были западные страны, что доказывает статья в американской газете The Washington Post от 29 декабря 2022 года, которую на заседании Совета Безопасности ООН процитировал Небензя: "Генерал-майор ВСУ Ковальчук задумался о затоплении реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав 3 пробоины в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие деревни. Испытание прошло успешно, заявил Ковальчук, но этот шаг оставался крайней мерой. Тогда он от него отказался"."На этот раз киевский режим, ощущая свою полную безнаказанность и при поощрении западных кураторов, решил осуществить свой террористический замысел, - констатировал постоянный представитель РФ при ООН. - Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по своей сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причём дамбы отдельно упомянуты в статье 56 Первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года".В качестве ещё одного свидетельства того, что диверсия на Каховской ГЭС планировалась Киевом заранее с целью нанесения максимально тяжёлых последствий для населения региона, Небензя назвал одновременное значительное увеличение сброса воды украинской стороной с Днепропетровской ГЭС, что ведёт к ещё большему затоплению территорий.Зачем Украина атаковала Каховскую ГЭСДиверсия Украины на Каховской ГЭС, по словам Небензи, имела 2 цели:1. Привлечь к себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного "контрнаступления", которое явно захлёбывается и не достигает поставленных целей".2. Нанести максимальный гуманитарный ущерб населению обширных территорий, что неизбежно влечёт за собой уничтожение крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры.Причём последствия диверсии могут затронуть и Крым, но не напрямую – угрозы подтопления полуострова из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал, водозаборное устройство которого находится в Каховском водохранилище, будет мелеть, и в результате подавать воду станет невозможно.Киев в очередной раз вознамерился отомстить крымчанам за их выбор в пользу России, оставить без воды население Крыма, отметил Небензя.От диверсии на ГЭС недалеко до диверсии на АЭСЗаместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс, также участвовавший в заседании, предупредил, что разрушение Каховской ГЭС будет иметь долгосрочные последствия для обеих конфликтующих сторон."Резервуар, который образует дамба, - это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей. Урон, который несёт разрушение дамбы, означает, что жизнь станет невыносимо тяжелее для тех, кто уже страдает от конфликта, последствия невозможности доставки необходимого миллионам людей, пострадавшим от затоплений, могут быть катастрофическими", - заявил Гриффитс.Заместитель генерального секретаря ООН обратил внимание, что затопление создаёт угрозу перемещения мин районы, которые в ранее считались "чистыми".Гриффитс отметил, что у ООН нет доступа к независимой информации к обстоятельствам, которые привели к разрушению гидроэлектростанции."ООН крайне озабочена положением людей в повреждённых территориях, с которыми сейчас нет связи, и готова в любой момент направить представителей и сотрудников гуманитарных миссий в контролируемые Россией территории. Мы готовы сделать всё возможное, чтобы достичь всех, кто оказался затронут и нуждается в помощи, но это будет непросто", - добавил он.Серьёзную озабоченность разрушением дамбы Каховской ГЭС, гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями выразил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Он напомнил, что объекты гражданской критической инфраструктуры во время военного конфликта защищены международным гуманитарным правом, и призвал стороны конфликта проявлять сдержанность и как можно скорее возобновить мирные переговоры, а международное сообщество - приложить все усилия, чтобы создать благоприятные условия для продвижения переговорного процесса и восстановления мира."То, что произошло сегодня (6 июня – ред.), вновь напоминает нам, что в ходе конфликта может произойти всё, что угодно", - подчеркнул Чжан Цзюнь.Вплоть до диверсий на Запорожской АЭС, предупредил китайский дипломат, хотя сейчас ситуация на атомной электростанции безопасна."Каховское водохранилище – это значительный источник воды для охлаждения Запорожской АЭС. Вода в водохранилище продолжает убывать и в будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно.Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности. Мы призываем к максимальной сдержанности, а также воздерживаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации конфронтации", - заявил Чжан Цзюнь.Попытку провокации в отношении Запорожской АЭС со стороны Украины не исключает и российская сторона, о чём сказал Небензя.За несколько часов до заседания Совета Безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам, что разрушение дамбы Каховской ГЭС создаёт дополнительную угрозу для "и без того подвергающейся опасности Запорожской АЭС - крупнейшей АЭС в Европе"."Исходим из того, что преступный киевский режим и упорно накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию. У киевского режима хорошие учителя, на счету которых и взорванный "Северный поток", и целенаправленные удары по плотине ат-Табка в Сирии. Запад привык делать грязную работу чужими руками. Но в этом случае спрятаться за недееспособный киевский режим не получится. Мы прекрасно понимаем, кто на самом деле планирует, готовит и санкционирует проведение диверсий подобного масштаба", - заявил Небензя.Так совпало, что именно в день диверсии на Каховской ГЭС в Twitter состоялась премьера нового политического шоу самого популярного телеведущего США Такера Карлсона, и, конечно, он молчать не стал."Это сделал Путин! Это сделал Путин! А причина проста: Путин – это зло. А те, кто на стороне зла, совершают зло исключительно ради получения удовольствия от самого процесса. В данном случае Путин атаковал сам себя, что является высшей формой зла и потому идеально подходит человеку такого склада". Вот так нам все объяснили. Как только всплывают факты, остаётся гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придёт к заключению о том, что, скорее всего, её взорвали украинцы", - заявил Карлсон.Примечательно, что американцы и британцы, которые всегда в первых рядах незамедлительно обвиняют во всём Россию, не приводя никаких доказательств, на этот раз были самыми сдержанными в реакции. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что какие-либо выводы об обстоятельствах разрушения дамбы Каховской ГЭС делать пока рано, военные и спецслужбы изучают ситуацию. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США не могут подтвердить причастность РФ к инциденту."Вызывает глубокое недоумение, что Секретариат ООН каждый раз открещивается от осуждения атак киевского режима, ссылаясь на недостаток информации, как, например, по поводу обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, хотя всем очевидно, с какой стороны они происходят. Призываем генерального секретаря ООН дать, наконец, объективную оценку террористическим действия киевского режима и осудить их. Настаиваем на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС. Недопустимо, чтобы повторилась ситуация с трагедией в Буче или подрывом трубопроводов "Северного потока", - подытожил Небензя.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, каховская гэс, россия, украина, запорожская аэс, катастрофа, совбез оон, небензя, сша