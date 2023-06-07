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"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую Костомарова
"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую Костомарова - 07.06.2023 Украина.ру
"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую Костомарова
Беглая оперная певица и иноагент Мария Максакова оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Актриса Яна Поплавская вступилась за него, отметив, что исполнительница еще ответит за свои бесчеловечные слова. Об этом 7 июня написал "Стархит"
2023-06-07T12:39
2023-06-07T12:39
2023-06-07T13:03
новости
максакова
яна поплавская
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"Он теперь стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками. Ему выделят такую сталинскую дощечку с колесиками, и он будет утюжками отталкиваться от асфальта. Но большой вопрос, как он это будет делать, учитывая, что кисти рук ему тоже ампутировали", — заявила Максакова.Поплавская ответила ей, напомнив, что когда мужа Максаковой убили в Киеве, никто из публичных россиян не злорадствовал по этому поводу. Напротив, артистке по-человечески сочувствовали. И даже позволили ей вернуться в Россию.Фигурист Роман Костомаров в январе текущего года заболел пневмонией. Из-за осложнений у него развился сепсис, из-за чего медикам пришлось ампутировать спортсмену обе стопы и кисти рук. В последние дни СМИ сообщали, что состояние Костомарова стабилизировалось и его готовят к протезированию.Оперная певица Мария Максакова – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.Максакова после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову иностранным агентом.*-Иноагент.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, максакова, яна поплавская
"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую Костомарова
12:39 07.06.2023 (обновлено: 13:03 07.06.2023)
Беглая оперная певица и иноагент Мария Максакова оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Актриса Яна Поплавская вступилась за него, отметив, что исполнительница еще ответит за свои бесчеловечные слова. Об этом 7 июня написал "Стархит"
"Он теперь стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками. Ему выделят такую сталинскую дощечку с колесиками, и он будет утюжками отталкиваться от асфальта. Но большой вопрос, как он это будет делать, учитывая, что кисти рук ему тоже ампутировали", — заявила Максакова.
Поплавская ответила ей, напомнив, что когда мужа Максаковой убили в Киеве, никто из публичных россиян не злорадствовал по этому поводу. Напротив, артистке по-человечески сочувствовали. И даже позволили ей вернуться в Россию.
"Зачем ее возвращали? Кстати, очень показательный пример. Все эти "возвращенцы", единожды предав страну, предадут ее вновь. Забыть, не впускать, никогда не отдавать ей детей, оставшихся на территории России. И не дай Бог, кому-то в голову взбредет снова брать у нее интервью! Но самым страшным будет Божий суд, где придется ответить за эти бесчеловечные слова", — сказала Поплавская.
Фигурист Роман Костомаров в январе текущего года заболел пневмонией. Из-за осложнений у него развился сепсис, из-за чего медикам пришлось ампутировать спортсмену обе стопы и кисти рук. В последние дни СМИ сообщали, что состояние Костомарова стабилизировалось и его готовят к протезированию.
Оперная певица Мария Максакова – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.
Максакова после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.
За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову иностранным агентом.