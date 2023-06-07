https://ukraina.ru/20230607/1046987370.html

"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню

"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню - 07.06.2023 Украина.ру

"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню

Жители разных областей Украины записывают видео в поддержку молодого человека из Одессы, попавшего во Львове в языковой скандал из-за песни Виктора Цоя

2023-06-07T12:13

2023-06-07T12:13

2023-06-07T12:22

культура

новости

цой

львов

одесса

скандал

языковой скандал

песня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046989047_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_416d41df874f359c04acc5228915c98e.jpg

"Цой жив!""Скандал во Львове: Депутат Наталья Пипа: "Я даже не знала, кто такой Цой". Теперь ты услышишь все его песни!""Не родился еще тот, кто поставит Одессу на колени. Я горжусь тобой, брат!"Такие обращения украинцы записали в своих соцсетях под разные песни Цоя. Во флэшмобе поучаствовали и украинские военнослужащие.Некоторые также обыграли историю одессита с кадрами из фильма "Игла" (Рашида Нугманова), в котором Цой сыграл главную роль. Другие – опубликовали фрагменты юмористического шоу "Квартал 95" с песнями артиста, которые, в том числе, исполнял нынешний украинский президент Владимир Зеленский.Скандал из-за песни Цоя ранее разгорелся во Львове: несовершеннолетний из Одессы пел ее на улице, а местная депутат от партии "Голос" Наталья Пипа потребовала прекратить петь, так как песня – на русском языке.После скандала парень записал видео с извинениями, но 7 июня он записал новое, в котором рассказал, что извинялся под давлением, а сейчас его удерживают в приюте для несовершеннолетних.Мать парня не может приехать за ним из Одессы по состоянию здоровья, рассказал он.

https://ukraina.ru/20230515/1046195841.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, цой, львов, одесса, скандал, языковой скандал, песня