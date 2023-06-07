"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню - 07.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20230607/1046987370.html
"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню
"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню - 07.06.2023 Украина.ру
"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню
Жители разных областей Украины записывают видео в поддержку молодого человека из Одессы, попавшего во Львове в языковой скандал из-за песни Виктора Цоя
2023-06-07T12:13
2023-06-07T12:22
культура
новости
цой
львов
одесса
скандал
языковой скандал
песня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046989047_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_416d41df874f359c04acc5228915c98e.jpg
"Цой жив!""Скандал во Львове: Депутат Наталья Пипа: "Я даже не знала, кто такой Цой". Теперь ты услышишь все его песни!""Не родился еще тот, кто поставит Одессу на колени. Я горжусь тобой, брат!"Такие обращения украинцы записали в своих соцсетях под разные песни Цоя. Во флэшмобе поучаствовали и украинские военнослужащие.Некоторые также обыграли историю одессита с кадрами из фильма "Игла" (Рашида Нугманова), в котором Цой сыграл главную роль. Другие – опубликовали фрагменты юмористического шоу "Квартал 95" с песнями артиста, которые, в том числе, исполнял нынешний украинский президент Владимир Зеленский.Скандал из-за песни Цоя ранее разгорелся во Львове: несовершеннолетний из Одессы пел ее на улице, а местная депутат от партии "Голос" Наталья Пипа потребовала прекратить петь, так как песня – на русском языке.После скандала парень записал видео с извинениями, но 7 июня он записал новое, в котором рассказал, что извинялся под давлением, а сейчас его удерживают в приюте для несовершеннолетних.Мать парня не может приехать за ним из Одессы по состоянию здоровья, рассказал он.
https://ukraina.ru/20230515/1046195841.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046989047_201:0:804:452_1920x0_80_0_0_94c61019d8d3f303dbfc602fba433c37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, цой, львов, одесса, скандал, языковой скандал, песня
Культура, Новости, Цой, Львов, Одесса, скандал, языковой скандал, песня

"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню

12:13 07.06.2023 (обновлено: 12:22 07.06.2023)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
Жители разных областей Украины записывают видео в поддержку молодого человека из Одессы, попавшего во Львове в языковой скандал из-за песни Виктора Цоя
"Цой жив!"
"Скандал во Львове: Депутат Наталья Пипа: "Я даже не знала, кто такой Цой". Теперь ты услышишь все его песни!"
"Не родился еще тот, кто поставит Одессу на колени. Я горжусь тобой, брат!"
"Пой, парень… Пой!"
Такие обращения украинцы записали в своих соцсетях под разные песни Цоя. Во флэшмобе поучаствовали и украинские военнослужащие.
Некоторые также обыграли историю одессита с кадрами из фильма "Игла" (Рашида Нугманова), в котором Цой сыграл главную роль. Другие – опубликовали фрагменты юмористического шоу "Квартал 95" с песнями артиста, которые, в том числе, исполнял нынешний украинский президент Владимир Зеленский.
Скандал из-за песни Цоя ранее разгорелся во Львове: несовершеннолетний из Одессы пел ее на улице, а местная депутат от партии "Голос" Наталья Пипа потребовала прекратить петь, так как песня – на русском языке.
После скандала парень записал видео с извинениями, но 7 июня он записал новое, в котором рассказал, что извинялся под давлением, а сейчас его удерживают в приюте для несовершеннолетних.
Мать парня не может приехать за ним из Одессы по состоянию здоровья, рассказал он.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2023
15 мая, 03:29Культура
Разочарование Зеленского, песни о любви, юбки и ошейники: Евровидение-2023В субботу, 13 мая, в Ливерпуле состоялся финал ежегодного музыкального конкурса Евровидение. Победу одержала певица из Швеции — Loreen (Лорин Зинеб Нора Талхауи) с песней "Tattoo". Участники от Украины заняли 6 место, Россия участия не принимала
 
КультураНовостиЦойЛьвовОдессаскандалязыковой скандалпесня
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:18Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС
13:16Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня
13:11"Приднестровский козырь". Как Запад планирует использовать анклав в войне против России
13:07Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото
13:04ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо
12:59"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭС
12:45Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео
12:40В "Росэнергоатоме" оценили защищенность Запорожской АЭС от нападения ВСУ
12:39"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую Костомарова
12:13"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню
12:03Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград"
12:02Медведев: надо остановить киевский режим, а потом перейти в наступление
11:44"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ
11:41Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16
11:00СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен
10:57Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву
10:50Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит
10:49Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС
10:47Украинское наступление и Каховская ГЭС
10:34Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post
Лента новостейМолния