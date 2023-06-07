Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня
09:44 07.06.2023 (обновлено: 11:17 07.06.2023)
Администрация Новокаховского городского округа заявила, что вода начала уходить с территории города
Уровень воды в Новой Каховке начал спадать, заявил первый заместитель главы Новокаховской городской администрации Сергей Дмитриев. Его слова приводит телеграм-канал «Вести Крым».
Экстренные службы продолжают оказывать помощь местным жителям, автобусы для добровольной эвакуации жителей из затопленных участков находятся в городе, которые отвозят их в пункты временного размещения (ПВР), сказал он.
В Херсонской области организовано достаточно ПВР для размещения всех пострадавших, отметил он.
Всем людям, у кого пострадали материальные ценности, власти окажут финансовую поддержку, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
К ним относятся жильё, посевы и бизнес, добавил он.
Люди эвакуируются из опасных мест, в первую очередь взрослые с детьми. Детей отправляют к морю в лагеря отдыха на территории Херсонской области или в Крым, отметил Сальдо.
Многие остаются дома и ждут, пока сойдёт вода, и тем не менее техника МЧС России и планы для эвакуации готовы на случай такой необходимости, сказал он.
Питьевая вода и продукты в Новой Каховке есть, администрация Новокаховского городского округа держит ситуацию под контролем, местные жители сохраняют спокойствие и проявляют твёрдость и мужество в чрезвычайных обстоятельствах, подчеркнул врио главы Херсонской области.
Вчера, 18:28Новую Каховку затопило, Минкульт дал три дня УПЦ, чтобы покинуть лавру. Итоги 6 июня на УкраинеДнепр вышел из берегов и затопил прибрежную территорию в Херсонской области после повреждений Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ. У сторонников Украинской православной церкви есть три дня, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской лавры, заявили в Министерстве культуры Украины
Телеграм-канал «Таврия. Новости Херсонской области» сообщил со ссылкой на слова сотрудников МВД России, что из подтопленных участков территории региона эвакуировано около 1350 граждан.
Сложная ситуация в городе Алешки
Город практически полностью затоплен водой вышедшего из берегов Днепра на севере населённого пункта, а к югу от него находятся леса, где в результате обстрелов со стороны ВСУ начались пожары, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.
Эвакуация жителей возможна только на спецтехнике, из Крыма уже везут такую для проведения спасательных операций по воде, написал он.
Алексеенко опубликовал видео, как военные грузовики КАМАЗ едут по затопленной трассе в Алешки со стороны Новой Каховки.
Украинские войска также обстреливают жилые районы города Голая Пристань с использованием ракетных систем залпового огня «Град», написал он.
Телеканал RT сообщил с публикацией видео, что Алексеенко и съемочная группа канала попали под обстрел ВСУ перед началом интервью.
Последствия теракта Украины на Каховской гидроэлектростанции
В Новой Каховке подтоплено кладбище, что уже приведёт к заражению воды в больших объёмах и создаст трудности для местного населения, заявил первый заместитель главы Новокаховской городской администрации Сергей Дмитриев в эфире Радио России.
Киев давно хотел уничтожить плотину Каховской ГЭС
Украина давно готовилась к теракту на Каховской гидроэлектростанции, сообщил Первый канал со ссылкой на данные европейского научного портала Theia Hydroweb, который следит за уровнями воды в водоёмах по всему миру.
На графике уровня воды Каховского водохранилища видно, что он стремительно рос с отметки в чуть более 14 метров в начале февраля до 17,5 метров по состоянию на 4 июня из-за намеренного сброса большого количества водной массы выше по течению Днепра, говорится в эфире.
Это резко увеличило разрушительную силу воды, которая неконтролируемо сбрасывалась после того, как ВСУ нанесли удар по плотине Каховской гидроэлектростанции, отметили на Первом канале.
В эфире также привели статью из американской газеты The Washington Post, в которой её авторы со ссылкой на слова генерал-майора вооружённых сил Украины Андрея Ковальчука подтвердили цели Киева уничтожить плотину ГЭС и факты её обстрелов со стороны украинских войск с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS производства США.
Реакция Запада на теракт на Каховской ГЭС
Правительство США в курсе ситуации в Херсонской области и видело сообщения, в которых в этом обвиняется Россия, но пока нельзя точно сказать, что произошло, заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби в ходе брифинга.
На основании фактов о разрушении плотины Каховской ГЭС любой честный человек придёт к выводу, что, скорее всего, именно украинская сторона виновата в этом, заявил бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в соцсетях.
Он подтвердил, что Киев давно планировал сделать это.
Секретариат ООН должен ответить, что было сделано после получения письма от постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Василия Небензи с призывом предотвратить теракт на Каховской гидроэлектростанции, которое было отправлено в октябре 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит Радио Sputnik 7 июня.
В Кривом Роге взлетели цены на питьевую воду
Цены на бутилированную воду в Кривом Роге выросли до отметки в 239 гривен (527 рублей) за пять литров, сообщили украинские СМИ.
Отмечается дефицит, так как в одни руки продают не больше одной бутылки, говорится в материале.
В то же время власти Херсонской области и Крыма заявили, что проблем с питьевой водой в этих российских регионах нет.
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