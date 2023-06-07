https://ukraina.ru/20230607/1046979880.html

Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня

Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня - 07.06.2023 Украина.ру

Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня

Администрация Новокаховского городского округа заявила, что вода начала уходить с территории города

2023-06-07T09:44

2023-06-07T09:44

2023-06-07T11:17

хроники

эксклюзив

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Уровень воды в Новой Каховке начал спадать, заявил первый заместитель главы Новокаховской городской администрации Сергей Дмитриев. Его слова приводит телеграм-канал «Вести Крым».Экстренные службы продолжают оказывать помощь местным жителям, автобусы для добровольной эвакуации жителей из затопленных участков находятся в городе, которые отвозят их в пункты временного размещения (ПВР), сказал он.В Херсонской области организовано достаточно ПВР для размещения всех пострадавших, отметил он.Всем людям, у кого пострадали материальные ценности, власти окажут финансовую поддержку, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.К ним относятся жильё, посевы и бизнес, добавил он.Люди эвакуируются из опасных мест, в первую очередь взрослые с детьми. Детей отправляют к морю в лагеря отдыха на территории Херсонской области или в Крым, отметил Сальдо.Многие остаются дома и ждут, пока сойдёт вода, и тем не менее техника МЧС России и планы для эвакуации готовы на случай такой необходимости, сказал он.Питьевая вода и продукты в Новой Каховке есть, администрация Новокаховского городского округа держит ситуацию под контролем, местные жители сохраняют спокойствие и проявляют твёрдость и мужество в чрезвычайных обстоятельствах, подчеркнул врио главы Херсонской области.Телеграм-канал «Таврия. Новости Херсонской области» сообщил со ссылкой на слова сотрудников МВД России, что из подтопленных участков территории региона эвакуировано около 1350 граждан.Сложная ситуация в городе АлешкиГород практически полностью затоплен водой вышедшего из берегов Днепра на севере населённого пункта, а к югу от него находятся леса, где в результате обстрелов со стороны ВСУ начались пожары, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.Эвакуация жителей возможна только на спецтехнике, из Крыма уже везут такую для проведения спасательных операций по воде, написал он.Алексеенко опубликовал видео, как военные грузовики КАМАЗ едут по затопленной трассе в Алешки со стороны Новой Каховки.Украинские войска также обстреливают жилые районы города Голая Пристань с использованием ракетных систем залпового огня «Град», написал он.Телеканал RT сообщил с публикацией видео, что Алексеенко и съемочная группа канала попали под обстрел ВСУ перед началом интервью.Последствия теракта Украины на Каховской гидроэлектростанцииВ Новой Каховке подтоплено кладбище, что уже приведёт к заражению воды в больших объёмах и создаст трудности для местного населения, заявил первый заместитель главы Новокаховской городской администрации Сергей Дмитриев в эфире Радио России.Киев давно хотел уничтожить плотину Каховской ГЭСУкраина давно готовилась к теракту на Каховской гидроэлектростанции, сообщил Первый канал со ссылкой на данные европейского научного портала Theia Hydroweb, который следит за уровнями воды в водоёмах по всему миру.На графике уровня воды Каховского водохранилища видно, что он стремительно рос с отметки в чуть более 14 метров в начале февраля до 17,5 метров по состоянию на 4 июня из-за намеренного сброса большого количества водной массы выше по течению Днепра, говорится в эфире.Это резко увеличило разрушительную силу воды, которая неконтролируемо сбрасывалась после того, как ВСУ нанесли удар по плотине Каховской гидроэлектростанции, отметили на Первом канале.В эфире также привели статью из американской газеты The Washington Post, в которой её авторы со ссылкой на слова генерал-майора вооружённых сил Украины Андрея Ковальчука подтвердили цели Киева уничтожить плотину ГЭС и факты её обстрелов со стороны украинских войск с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS производства США.Реакция Запада на теракт на Каховской ГЭСПравительство США в курсе ситуации в Херсонской области и видело сообщения, в которых в этом обвиняется Россия, но пока нельзя точно сказать, что произошло, заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби в ходе брифинга.На основании фактов о разрушении плотины Каховской ГЭС любой честный человек придёт к выводу, что, скорее всего, именно украинская сторона виновата в этом, заявил бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в соцсетях.Он подтвердил, что Киев давно планировал сделать это.Секретариат ООН должен ответить, что было сделано после получения письма от постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Василия Небензи с призывом предотвратить теракт на Каховской гидроэлектростанции, которое было отправлено в октябре 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит Радио Sputnik 7 июня.В Кривом Роге взлетели цены на питьевую водуЦены на бутилированную воду в Кривом Роге выросли до отметки в 239 гривен (527 рублей) за пять литров, сообщили украинские СМИ.Отмечается дефицит, так как в одни руки продают не больше одной бутылки, говорится в материале.В то же время власти Херсонской области и Крыма заявили, что проблем с питьевой водой в этих российских регионах нет.

https://ukraina.ru/20230606/1046968683.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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