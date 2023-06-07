Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня - 07.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230607/1046979880.html
Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня
Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня - 07.06.2023 Украина.ру
Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня
Администрация Новокаховского городского округа заявила, что вода начала уходить с территории города
2023-06-07T09:44
2023-06-07T11:17
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046964367_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_846d09ab959665a1e0e8e23557a8a546.jpg
Уровень воды в Новой Каховке начал спадать, заявил первый заместитель главы Новокаховской городской администрации Сергей Дмитриев. Его слова приводит телеграм-канал «Вести Крым».Экстренные службы продолжают оказывать помощь местным жителям, автобусы для добровольной эвакуации жителей из затопленных участков находятся в городе, которые отвозят их в пункты временного размещения (ПВР), сказал он.В Херсонской области организовано достаточно ПВР для размещения всех пострадавших, отметил он.Всем людям, у кого пострадали материальные ценности, власти окажут финансовую поддержку, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.К ним относятся жильё, посевы и бизнес, добавил он.Люди эвакуируются из опасных мест, в первую очередь взрослые с детьми. Детей отправляют к морю в лагеря отдыха на территории Херсонской области или в Крым, отметил Сальдо.Многие остаются дома и ждут, пока сойдёт вода, и тем не менее техника МЧС России и планы для эвакуации готовы на случай такой необходимости, сказал он.Питьевая вода и продукты в Новой Каховке есть, администрация Новокаховского городского округа держит ситуацию под контролем, местные жители сохраняют спокойствие и проявляют твёрдость и мужество в чрезвычайных обстоятельствах, подчеркнул врио главы Херсонской области.Телеграм-канал «Таврия. Новости Херсонской области» сообщил со ссылкой на слова сотрудников МВД России, что из подтопленных участков территории региона эвакуировано около 1350 граждан.Сложная ситуация в городе АлешкиГород практически полностью затоплен водой вышедшего из берегов Днепра на севере населённого пункта, а к югу от него находятся леса, где в результате обстрелов со стороны ВСУ начались пожары, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.Эвакуация жителей возможна только на спецтехнике, из Крыма уже везут такую для проведения спасательных операций по воде, написал он.Алексеенко опубликовал видео, как военные грузовики КАМАЗ едут по затопленной трассе в Алешки со стороны Новой Каховки.Украинские войска также обстреливают жилые районы города Голая Пристань с использованием ракетных систем залпового огня «Град», написал он.Телеканал RT сообщил с публикацией видео, что Алексеенко и съемочная группа канала попали под обстрел ВСУ перед началом интервью.Последствия теракта Украины на Каховской гидроэлектростанцииВ Новой Каховке подтоплено кладбище, что уже приведёт к заражению воды в больших объёмах и создаст трудности для местного населения, заявил первый заместитель главы Новокаховской городской администрации Сергей Дмитриев в эфире Радио России.Киев давно хотел уничтожить плотину Каховской ГЭСУкраина давно готовилась к теракту на Каховской гидроэлектростанции, сообщил Первый канал со ссылкой на данные европейского научного портала Theia Hydroweb, который следит за уровнями воды в водоёмах по всему миру.На графике уровня воды Каховского водохранилища видно, что он стремительно рос с отметки в чуть более 14 метров в начале февраля до 17,5 метров по состоянию на 4 июня из-за намеренного сброса большого количества водной массы выше по течению Днепра, говорится в эфире.Это резко увеличило разрушительную силу воды, которая неконтролируемо сбрасывалась после того, как ВСУ нанесли удар по плотине Каховской гидроэлектростанции, отметили на Первом канале.В эфире также привели статью из американской газеты The Washington Post, в которой её авторы со ссылкой на слова генерал-майора вооружённых сил Украины Андрея Ковальчука подтвердили цели Киева уничтожить плотину ГЭС и факты её обстрелов со стороны украинских войск с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS производства США.Реакция Запада на теракт на Каховской ГЭСПравительство США в курсе ситуации в Херсонской области и видело сообщения, в которых в этом обвиняется Россия, но пока нельзя точно сказать, что произошло, заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби в ходе брифинга.На основании фактов о разрушении плотины Каховской ГЭС любой честный человек придёт к выводу, что, скорее всего, именно украинская сторона виновата в этом, заявил бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в соцсетях.Он подтвердил, что Киев давно планировал сделать это.Секретариат ООН должен ответить, что было сделано после получения письма от постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Василия Небензи с призывом предотвратить теракт на Каховской гидроэлектростанции, которое было отправлено в октябре 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит Радио Sputnik 7 июня.В Кривом Роге взлетели цены на питьевую водуЦены на бутилированную воду в Кривом Роге выросли до отметки в 239 гривен (527 рублей) за пять литров, сообщили украинские СМИ.Отмечается дефицит, так как в одни руки продают не больше одной бутылки, говорится в материале.В то же время власти Херсонской области и Крыма заявили, что проблем с питьевой водой в этих российских регионах нет.
https://ukraina.ru/20230606/1046968683.html
https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html
https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html
https://ukraina.ru/20230605/1046925713.html
https://ukraina.ru/20230605/1046904738.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046964367_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_bb140938385bbd6fb7303fdba9fa3249.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня

09:44 07.06.2023 (обновлено: 11:17 07.06.2023)
 
© администрация Новокаховского городского округа
© администрация Новокаховского городского округа
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Администрация Новокаховского городского округа заявила, что вода начала уходить с территории города
Уровень воды в Новой Каховке начал спадать, заявил первый заместитель главы Новокаховской городской администрации Сергей Дмитриев. Его слова приводит телеграм-канал «Вести Крым».
Экстренные службы продолжают оказывать помощь местным жителям, автобусы для добровольной эвакуации жителей из затопленных участков находятся в городе, которые отвозят их в пункты временного размещения (ПВР), сказал он.
В Херсонской области организовано достаточно ПВР для размещения всех пострадавших, отметил он.
Всем людям, у кого пострадали материальные ценности, власти окажут финансовую поддержку, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
К ним относятся жильё, посевы и бизнес, добавил он.
Люди эвакуируются из опасных мест, в первую очередь взрослые с детьми. Детей отправляют к морю в лагеря отдыха на территории Херсонской области или в Крым, отметил Сальдо.
Многие остаются дома и ждут, пока сойдёт вода, и тем не менее техника МЧС России и планы для эвакуации готовы на случай такой необходимости, сказал он.
Питьевая вода и продукты в Новой Каховке есть, администрация Новокаховского городского округа держит ситуацию под контролем, местные жители сохраняют спокойствие и проявляют твёрдость и мужество в чрезвычайных обстоятельствах, подчеркнул врио главы Херсонской области.
Вчера, 18:28
Новую Каховку затопило, Минкульт дал три дня УПЦ, чтобы покинуть лавру. Итоги 6 июня на УкраинеДнепр вышел из берегов и затопил прибрежную территорию в Херсонской области после повреждений Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ. У сторонников Украинской православной церкви есть три дня, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской лавры, заявили в Министерстве культуры Украины
Телеграм-канал «Таврия. Новости Херсонской области» сообщил со ссылкой на слова сотрудников МВД России, что из подтопленных участков территории региона эвакуировано около 1350 граждан.
Сложная ситуация в городе Алешки
Город практически полностью затоплен водой вышедшего из берегов Днепра на севере населённого пункта, а к югу от него находятся леса, где в результате обстрелов со стороны ВСУ начались пожары, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.
Эвакуация жителей возможна только на спецтехнике, из Крыма уже везут такую для проведения спасательных операций по воде, написал он.
Вчера, 13:08
Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с "грязной бомбой". Главное на Украине на 13:00 6 июняВ администрации Новокаховского городского округа сообщили о подтоплении города и введении местного режима чрезвычайной ситуации
Алексеенко опубликовал видео, как военные грузовики КАМАЗ едут по затопленной трассе в Алешки со стороны Новой Каховки.
Украинские войска также обстреливают жилые районы города Голая Пристань с использованием ракетных систем залпового огня «Град», написал он.
Телеканал RT сообщил с публикацией видео, что Алексеенко и съемочная группа канала попали под обстрел ВСУ перед началом интервью.
Последствия теракта Украины на Каховской гидроэлектростанции
В Новой Каховке подтоплено кладбище, что уже приведёт к заражению воды в больших объёмах и создаст трудности для местного населения, заявил первый заместитель главы Новокаховской городской администрации Сергей Дмитриев в эфире Радио России.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Вчера, 09:56
Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июняУкраинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции, повреждены верхние части сооружения
Киев давно хотел уничтожить плотину Каховской ГЭС
Украина давно готовилась к теракту на Каховской гидроэлектростанции, сообщил Первый канал со ссылкой на данные европейского научного портала Theia Hydroweb, который следит за уровнями воды в водоёмах по всему миру.
На графике уровня воды Каховского водохранилища видно, что он стремительно рос с отметки в чуть более 14 метров в начале февраля до 17,5 метров по состоянию на 4 июня из-за намеренного сброса большого количества водной массы выше по течению Днепра, говорится в эфире.
Это резко увеличило разрушительную силу воды, которая неконтролируемо сбрасывалась после того, как ВСУ нанесли удар по плотине Каховской гидроэлектростанции, отметили на Первом канале.
В эфире также привели статью из американской газеты The Washington Post, в которой её авторы со ссылкой на слова генерал-майора вооружённых сил Украины Андрея Ковальчука подтвердили цели Киева уничтожить плотину ГЭС и факты её обстрелов со стороны украинских войск с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS производства США.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня, 18:40
Диверсионная сеть в РФ, "Леопарды" наступают. Итоги 5 июня на УкраинеУкраина создала разветвлённую диверсионную сеть в России, сообщили американские СМИ. Ряд источников сообщил, что в наступательных операциях ВСУ начали задействовать немецкие танки Leopard-2
Реакция Запада на теракт на Каховской ГЭС
Правительство США в курсе ситуации в Херсонской области и видело сообщения, в которых в этом обвиняется Россия, но пока нельзя точно сказать, что произошло, заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби в ходе брифинга.
На основании фактов о разрушении плотины Каховской ГЭС любой честный человек придёт к выводу, что, скорее всего, именно украинская сторона виновата в этом, заявил бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в соцсетях.
Он подтвердил, что Киев давно планировал сделать это.
Секретариат ООН должен ответить, что было сделано после получения письма от постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Василия Небензи с призывом предотвратить теракт на Каховской гидроэлектростанции, которое было отправлено в октябре 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит Радио Sputnik 7 июня.
В Кривом Роге взлетели цены на питьевую воду
Цены на бутилированную воду в Кривом Роге выросли до отметки в 239 гривен (527 рублей) за пять литров, сообщили украинские СМИ.
Отмечается дефицит, так как в одни руки продают не больше одной бутылки, говорится в материале.
В то же время власти Херсонской области и Крыма заявили, что проблем с питьевой водой в этих российских регионах нет.
Последствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня, 13:00
Бельгийское расследование, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 июняУкраинские военные наносят удары по регионам России. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил проведение расследования касательно использования бельгийского оружия во время рейда ВСУ в Белгородскую область
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен
10:57Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву
10:50Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит
10:49Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС
10:47Украинское наступление и Каховская ГЭС
10:34Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post
10:24ВСУ будут прикрываться детьми в Запорожской области - СМИ
10:12Глобальная катастрофа. ГЭС разрушена: глава Новой Каховки Леонтьев о том, что дальше. Видео
10:02Дмитрий Голубовский: кто он
10:00Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского
09:44Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июня
09:10"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС
08:50"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли
08:31Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки - мэр
08:11Россиянин Сноуден признался, что собирался жить в другой стране
08:00"Чорткивська офензіва": последнее наступление украинцев против поляков
07:51В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды
07:38"Я стану биться против Украины": конгрессвумен обвинила Вашингтон в тупости
07:22Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС
05:30"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России нужно выстраивать защиту границы
Лента новостейМолния