https://ukraina.ru/20230607/1046978866.html
"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС
"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС
Пользователи Twitter отреагировали на высказывание Владимира Зеленского, заявившего, что техногенная авария на Каховской ГЭС - якобы следствие подрыва дамбы самой Россией
2023-06-07T09:10
2023-06-07T09:10
2023-06-07T09:10
новости
каховская гэс
атака
владимир зеленский
пользователи
twitter
ответ
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В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
https://ukraina.ru/20230607/1046978200.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, каховская гэс, атака, владимир зеленский, пользователи, twitter, ответ
Новости, Каховская ГЭС, атака, Владимир Зеленский, пользователи, Twitter, ответ
"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС
Пользователи Twitter отреагировали на высказывание Владимира Зеленского, заявившего, что техногенная авария на Каховской ГЭС - якобы следствие подрыва дамбы самой Россией
"Это сделал ты, сатанист Зеленский", "Тебе придется ответить за все твои преступления", "Никому не нужны твое оружие и твои нацистские флаги на чьих-нибудь границах. Хватит быть марионеткой США", "Ты действительно думаешь, что мы верим всему, что выходит из твоего рта?", "Единственный террорист здесь - это ты", "Ты - зло, лжец, пропагандист, попрошайка и вор. Только боты в Twitter верят тебе", "Ты действительно считаешь, что патологическая ложь поможет тебе победить?" - отреагировали пользователи сети на обвинения Зеленского в адрес России.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.