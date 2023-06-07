"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
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"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС
"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС
Пользователи Twitter отреагировали на высказывание Владимира Зеленского, заявившего, что техногенная авария на Каховской ГЭС - якобы следствие подрыва дамбы самой Россией
2023-06-07T09:10
2023-06-07T09:10
новости
каховская гэс
атака
владимир зеленский
пользователи
twitter
ответ
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В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
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новости, каховская гэс, атака, владимир зеленский, пользователи, twitter, ответ
Новости, Каховская ГЭС, атака, Владимир Зеленский, пользователи, Twitter, ответ

"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС

09:10 07.06.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP / Yves Herman
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Пользователи Twitter отреагировали на высказывание Владимира Зеленского, заявившего, что техногенная авария на Каховской ГЭС - якобы следствие подрыва дамбы самой Россией
"Это сделал ты, сатанист Зеленский", "Тебе придется ответить за все твои преступления", "Никому не нужны твое оружие и твои нацистские флаги на чьих-нибудь границах. Хватит быть марионеткой США", "Ты действительно думаешь, что мы верим всему, что выходит из твоего рта?", "Единственный террорист здесь - это ты", "Ты - зло, лжец, пропагандист, попрошайка и вор. Только боты в Twitter верят тебе", "Ты действительно считаешь, что патологическая ложь поможет тебе победить?" - отреагировали пользователи сети на обвинения Зеленского в адрес России.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
08:31
Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки - мэрПо предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС, атакованной ВСУ. Об этом 7 июня сообщил мэр города Владимир Леонтьев
 
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Заголовок открываемого материала
09:10"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС
08:50"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли
08:31Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки - мэр
08:11Россиянин Сноуден признался, что собирался жить в другой стране
08:00"Чорткивська офензіва": последнее наступление украинцев против поляков
07:51В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды
07:38"Я стану биться против Украины": конгрессвумен обвинила Вашингтон в тупости
07:22Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС
05:30"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России нужно выстраивать защиту границы
05:30Эксперт объяснил, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может ослабить оборону Крыма
05:15Эксперт рассказал, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может лишить воды Крымский полуостров
05:00"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских
04:50Азовское море окончательно стало внутренним морем России
04:38Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
04:30Военный эксперт рассказал, почему наступление ВСУ будет идти по необычному сценарию
04:30Военный эксперт объяснил, почему Украина взорвала дамбу Каховской ГЭС
04:30Платон Беседин: Вместо созидания и Древней Руси на Украине выбрали путь деконструкции и отрицания
04:24Майк Пенс стал кандидатом. Бывший друг, а ныне враг Трампа, расколовший партию Украиной,идет в президенты
04:18Дмитрий Голубовский о том, как Высшие силы наказали Украину за Донбасс
04:15"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара
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