"Не нужны твои нацистские флаги": пользователи сети накинулись на Зеленского из-за Каховской ГЭС

"Это сделал ты, сатанист Зеленский", "Тебе придется ответить за все твои преступления", "Никому не нужны твое оружие и твои нацистские флаги на чьих-нибудь границах. Хватит быть марионеткой США", "Ты действительно думаешь, что мы верим всему, что выходит из твоего рта?", "Единственный террорист здесь - это ты", "Ты - зло, лжец, пропагандист, попрошайка и вор. Только боты в Twitter верят тебе", "Ты действительно считаешь, что патологическая ложь поможет тебе победить?" - отреагировали пользователи сети на обвинения Зеленского в адрес России.