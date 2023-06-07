"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли - 07.06.2023 Украина.ру
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"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли
"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли - 07.06.2023 Украина.ру
"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли
Власти США заполучили космические корабли внеземного происхождения и теперь используют их в рамках секретной военной программы. Такое заявление в интервью NewsNation 6 июня сделал бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС Дэйвид Граш
2023-06-07T08:50
2023-06-07T08:50
новости
сша
разведчик
космические корабли
нло
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По словам Граша, американские власти десятилетиями восстанавливали инопланетные корабли, а он в силу профиля деятельности получил доступ к "некоторым из самых сокровенных секретов правительства"."Отобрали у инопланетян?", "Да они сами инопланетяне", "Вот до чего доводит некачественное американское образование", "Инопланетяне не дураки, чтобы связываться с США", - отреагировали пользователи.Тема инопланетян и НЛО активно поднимается первыми лицами США и военными. Так, в январе текущего года Офис директора национальной разведки США опубликовал отчет, в котором указывалось, что только за последнее время в стране было зафиксировано более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов.Свидетелями большинства из них, следовало из отчета, были операторы и пилоты ВМС и ВВС США.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя документ, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.При этом в конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне уже посещали Землю и люди с ними сталкивались, но не смогли понять, с кем имеют дело.
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новости, сша, разведчик, космические корабли, нло
Новости, США, разведчик, космические корабли, НЛО

"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли

08:50 07.06.2023
 
© СС0, PixabayНЛО
НЛО
© СС0, Pixabay
Читать в
Власти США заполучили космические корабли внеземного происхождения и теперь используют их в рамках секретной военной программы. Такое заявление в интервью NewsNation 6 июня сделал бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС Дэйвид Граш

"Это технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — сказал он.

По словам Граша, американские власти десятилетиями восстанавливали инопланетные корабли, а он в силу профиля деятельности получил доступ к "некоторым из самых сокровенных секретов правительства".
"Отобрали у инопланетян?", "Да они сами инопланетяне", "Вот до чего доводит некачественное американское образование", "Инопланетяне не дураки, чтобы связываться с США", - отреагировали пользователи.
Тема инопланетян и НЛО активно поднимается первыми лицами США и военными. Так, в январе текущего года Офис директора национальной разведки США опубликовал отчет, в котором указывалось, что только за последнее время в стране было зафиксировано более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов.
Свидетелями большинства из них, следовало из отчета, были операторы и пилоты ВМС и ВВС США.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя документ, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.
При этом в конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне уже посещали Землю и люди с ними сталкивались, но не смогли понять, с кем имеют дело.
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