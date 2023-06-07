https://ukraina.ru/20230607/1046978546.html

"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли

"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли - 07.06.2023 Украина.ру

"Отобрали у инопланетян?": экс-разведчик заявил, что военные США используют космические корабли

Власти США заполучили космические корабли внеземного происхождения и теперь используют их в рамках секретной военной программы. Такое заявление в интервью NewsNation 6 июня сделал бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС Дэйвид Граш

2023-06-07T08:50

2023-06-07T08:50

2023-06-07T08:50

новости

сша

разведчик

космические корабли

нло

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По словам Граша, американские власти десятилетиями восстанавливали инопланетные корабли, а он в силу профиля деятельности получил доступ к "некоторым из самых сокровенных секретов правительства"."Отобрали у инопланетян?", "Да они сами инопланетяне", "Вот до чего доводит некачественное американское образование", "Инопланетяне не дураки, чтобы связываться с США", - отреагировали пользователи.Тема инопланетян и НЛО активно поднимается первыми лицами США и военными. Так, в январе текущего года Офис директора национальной разведки США опубликовал отчет, в котором указывалось, что только за последнее время в стране было зафиксировано более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов.Свидетелями большинства из них, следовало из отчета, были операторы и пилоты ВМС и ВВС США.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя документ, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.При этом в конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне уже посещали Землю и люди с ними сталкивались, но не смогли понять, с кем имеют дело.

https://ukraina.ru/20230607/1046978013.html

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новости, сша, разведчик, космические корабли, нло