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Россиянин Сноуден признался, что собирался жить в другой стране

Россиянин Сноуден признался, что собирался жить в другой стране - 07.06.2023 Украина.ру

Россиянин Сноуден признался, что собирался жить в другой стране

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден признался, что изначально не собирался задерживаться в России, а планировал остаться на ПМЖ поближе к родине. Об этом 6 июня он рассказал в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble

2023-06-07T08:11

2023-06-07T08:11

2023-06-07T09:12

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эдвард сноуден

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убежище

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Он пояснил, что во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне российского аэропорта "Шереметьево" обращался ко многим государствам в поисках политического убежища, но большинство государств отказали. Одни опасались реакции США, другие — не были уверены в возможности должным образом обеспечить его безопасность."Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил", — подытожил экс-сотрудник АНБ.В июне 2013 года Сноуден обнародовал информацию о программах слежки спецслужб США и Великобритании. На этом фоне разгорелся масштабный международный скандал. Тем временем Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".Россия сначала предоставила ему временное убежище сроком на год при условии, что Сноуден прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года экс-сотруднику АНБ выдали вид на жительство сроком на три года, а позже этот документ признали бессрочным.В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.

https://ukraina.ru/20230607/1046977525.html

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новости, эдвард сноуден, интервью, россия, убежище