https://ukraina.ru/20230607/1046977525.html
"Я стану биться против Украины": конгрессвумен обвинила Вашингтон в тупости
"Я стану биться против Украины": конгрессвумен обвинила Вашингтон в тупости - 07.06.2023 Украина.ру
"Я стану биться против Украины": конгрессвумен обвинила Вашингтон в тупости
Поддержка киевского режима свидетельствует о "тупости" Вашингтона, написала в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин 6 июня. Она уверена, что такое положение дел нужно изменить и первый шаг к этому - объявление импичмента президенту Джо Байдену
2023-06-07T07:38
2023-06-07T07:38
2023-06-07T07:38
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Республиканка Марджори Тейлор Грин неоднократно высказывалась против поддержки Киева, отмечая, что американские налогоплательщики не должны его спонсировать, когда в стране много своих проблем.Также Грин обещала внести в конгресс законопроект о вынесении импичмента Байдену за "нарушение конституционных обязанностей".США активнее всех других западных стран помогает Украине вооружением. Очередной пакет на $300 миллионов был анонсирован неделю назад.В Пентагоне отметили, что в него войдут боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger, систем ПВО Avenger, ракеты "воздух — воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для ПВО, более 20 млн патронов к стрелковому оружию и многое другое.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
https://ukraina.ru/20230607/1046977408.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, вашингтон, конгресс сша, конгрессмен, джо байден, импичмент
Новости, Украина, США, Вашингтон, Конгресс США, конгрессмен, Джо Байден, импичмент
"Я стану биться против Украины": конгрессвумен обвинила Вашингтон в тупости
Поддержка киевского режима свидетельствует о "тупости" Вашингтона, написала в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин 6 июня. Она уверена, что такое положение дел нужно изменить и первый шаг к этому - объявление импичмента президенту Джо Байдену
"Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи", — заявила политик.
Республиканка Марджори Тейлор Грин неоднократно высказывалась против поддержки Киева, отмечая, что американские налогоплательщики не должны его спонсировать, когда в стране много своих проблем.
Также Грин обещала внести в конгресс законопроект о вынесении импичмента Байдену за "нарушение конституционных обязанностей".
США активнее всех других западных стран помогает Украине вооружением. Очередной пакет на $300 миллионов был анонсирован неделю назад.
В Пентагоне отметили, что в него войдут боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger, систем ПВО Avenger, ракеты "воздух — воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для ПВО, более 20 млн патронов к стрелковому оружию и многое другое.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.