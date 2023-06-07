Что происходит в Крыму сейчас. И будет ли вода?
Фейк
После подрыва Украиной Каховской ГЭС интернет накрыла волна фейков: якобы в Крыму начались проблемы с водой.
Сразу же пошла информационная атака на крымчан.
Активизировались "поддельные МЧС".
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев:
"Звонят севастопольцам с разных телефонов, представляются МЧС. Информируют о якобы заражении воды радиацией. Просят готовиться к эвакуации, закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой".
Всё это, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. Воды достаточно, ни о какой радиации или тем более эвакуации речи нет.
Но украинские СМИ и многочисленные наци - блогеры, как по команде, в первые же часы стали производить тонны фейков. И самого примитивного уровня.
"Очереди к фонтанам"
Крымчане якобы стоят в очередях "за очистительными таблетками, хлоркой и йодом". Так как воду теперь надо обеззараживать. Публикуются фото "очереди в аптеки в Ялте". Разумеется, поддельные.
Тут же, рядом, публикуется другой вброс. "Набирают воду из фонтанов". Те же самые люди из Ялты, которые только что в очереди за йодом стояли, теперь уже стоят с вёдрами в очередь к фонтанам.
Вчера, 17:44Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭСВ Херсонской области продолжается затопление территорий после неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС, который стал следствием удара ВСУ по станции. Власти заявляют о катастрофических последствиях происходящего, их тревожный настрой разделяют ученые и экологи
Удивительный полёт фантазии. Как же работают фонтаны, если в Крыму якобы не хватает чистой воды даже для домов? Но фейки продолжают производиться один за другим. Берут не качеством, но количеством.
На кого это рассчитано? Крымчане прекрасно знают, что с водой для жителей всё в порядке.
Да, водоснабжение Крыма будет затруднено, как сообщил вчера МИД России. Будут проблемы с мелиорацией Херсонской области.
Скорее всего, ситуация с водой будет сложнее для сельского хозяйства.
Например, для рисоводства, которое только начало возрождаться на севере Крыма. Да и для всего сельскохозяйственного комплекса, конечно.
Но и в этом случае выводы пока делать рано. Будет ли действовать Северо - Крымский канал, насколько меньше будет по нему поступать теперь воды, обмелеет ли канал полностью - это станет ясно только через какое-то время.
Воды достаточно
В любом случае, с водой для населения ситуация спокойная и надёжная. Глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждают: воды достаточно. Водохранилища заполнены на 80 процентов.
Сергей Аксёнов:
"В настоящее время запасы воды в канале - порядка 40 миллионов кубометров. Питьевой воды более, чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале."
Тем более, как отмечает советник Главы Крыма Олег Крючков:
"Введены новые водозаборы, которые покрывают потребности. Восемь лет полуостров жил без днепровской воды."
Но на кого же рассчитана пропаганда "в Ялте паника, все скупают хлорку и йод"?
Не на крымчан. На жителей Украины. Это преподносится как "достижения" киевского режима.
Вот так просто можно сместить акцент с проигрыша в войне. С того, что Украина погружается в экономическую яму. С беспощадной мобилизации, с обнищания населения, с уничтожения властями своей страны.
"А в Крыму в очередях все стоят! С водой проблемы!" - вещают они и вот уже кажется, что свои проблемы нге такие катастрофические у украинцев, как у крымчан...
И на сердце у "патриота" от этой новости становится так тепло, так хорошо. Как будто сам Зеленский подарил ему что-то ценное и важное.
Поэтому такие "перемоги" исправно и систематически изготавливаются информационными войсками Украины.
Пустыня Украины
Но тут есть интересный момент. Дело в том, что вода из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС перестанет поступать на поля юга Украины.
Да, в Крыму будут проблемы с водоснабжением (возможно). А поля юга Украины могут вообще превратиться в пустыни. Оросительные системы Херсонской области зависят от этой воды на 90 процентов, Запорожской области - на 75 процентов, Днепропетровской - на 30 процентов.
Поля юга Украины превратятся в то, чем они и были, пока Советская власть не построила оросительные системы и собственно всю структуру сельскохозяйственного юга Украины.
А это значит, что зерно Украины перестанет поступать в Европу.
Наверное, недовольны будут западные гиганты типа "Монсанто", которые скупили на корню эти самые плодородные (до вчерашнего дня) земли Украины.
Напротив, очень довольны будут фермеры и правительства стран Европы, которые уже пытались в этом году остановить катастрофический для них экспорт зерна с Украины в Европу.
И наверное, скоро в самой Украине начнется нехватка зерна.
В результате, конечно, увеличатся цены на все продовольствие. Это может быть и 100 - 300 процентов инфляции.
Некоторые экономические модели будущего Украины показывали такую инфляцию уже в 2023-2024 году. Но они просчитывались до того, как Украина решила подорвать Каховскую ГЭС.
Интересно, просчитывал ли все эти последствия президент Украины, когда отдавал приказ о подрыве ГЭС?
Британский след
Есть такое подозрение, что к этому его подтолкнул министр иностранных дел Британии Джемс Клеверли.
Посольство России в Британии уже отметило:
"Обратили внимание, что необъявленная поездка в Киев министра иностранных дел Великобритании Дж. Клеверли 5-6 июня по времени совпала с резкой активизацией ВСУ, боевых действий и попытками Киева обострить ситуацию на территории сопредельных регионов Российской Федерации. Такое стечение обстоятельств вряд ли можно назвать случайным".
Вряд ли можно назвать случайностью и совпадение по времени визита британского "управляющего" и катастрофу на Каховской ГЭС.
И кстати.
Поражает само количество сброшенной сразу после подрыва Каховской ГЭС информации в украинском сегменте интернета. Это были заготовленные гигатонны ментального мусора, сравнений, исторических параллелей, глубокомысленных выводов.
Они попытались посеять панику, "порадовать" патриотов и отчитаться в успехе хотя бы информационной войны перед хозяевами.
Но это количество фейков только подтверждает: нападение на ГЭС готовилось заранее. Невозможно буквально в течение пары часов сфабриковать такое количество, пускай и самой низкопробной, но невероятно массовой пропаганды.
И это ещё одно доказательство того, что акция подрыва ГЭС была спланирована и подготовлена Украиной. Вплоть до сотен фейковых публикаций.