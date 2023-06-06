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США не нашли доказательств причастности РФ к ЧП на Каховской ГЭС

США не нашли доказательств причастности РФ к ЧП на Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру

США не нашли доказательств причастности РФ к ЧП на Каховской ГЭС

Вашингтон пристально следит за происходящим на Каховской ГЭС и не может подтвердить причастности России к инциденту, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби 6 июня

2023-06-06T21:38

2023-06-06T21:38

2023-06-06T21:48

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Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлёкшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация на Каховской ГЭС придет в норму, добавил Суздальцев.А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, гэс, каховская гэс