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США не нашли доказательств причастности РФ к ЧП на Каховской ГЭС
США не нашли доказательств причастности РФ к ЧП на Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
США не нашли доказательств причастности РФ к ЧП на Каховской ГЭС
Вашингтон пристально следит за происходящим на Каховской ГЭС и не может подтвердить причастности России к инциденту, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби 6 июня
2023-06-06T21:38
2023-06-06T21:38
2023-06-06T21:48
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Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлёкшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация на Каховской ГЭС придет в норму, добавил Суздальцев.А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, гэс, каховская гэс
Новости, Россия, Украина, ГЭС, Каховская ГЭС
США не нашли доказательств причастности РФ к ЧП на Каховской ГЭС
21:38 06.06.2023 (обновлено: 21:48 06.06.2023)
Вашингтон пристально следит за происходящим на Каховской ГЭС и не может подтвердить причастности России к инциденту, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби 6 июня
"Мы видели сообщения, мы сделаем все возможное для оценки этих сообщений и работаем с украинцами для сбора данных. Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации", - сказал Кирби.
Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлёкшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.
Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.
Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.
Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация на Каховской ГЭС придет в норму, добавил Суздальцев.
А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.