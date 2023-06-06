https://ukraina.ru/20230606/1046966973.html
О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов
О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов - 06.06.2023 Украина.ру
О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов
Военный блогер Алексей Живов прокомментировал основные точки напряжения на фронте, возможные направления ударов сил ВСУ, специфику методов, которые используют... Украина.ру, 06.06.2023
2023-06-06T17:12
2023-06-06T17:12
2023-06-06T17:12
алексей живов
видео
россия
украина
сво
угледар
артёмовск (бахмут)
дрг
ципсо
бпла
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Военный блогер Алексей Живов прокомментировал основные точки напряжения на фронте, возможные направления ударов сил ВСУ, специфику методов, которые используют украинские силы, информационное противостояние и запреты, а также ситуацию со статусом УБД для тех, кто отражает атаки в приграничных областях: 00:31 – Ситуация под Угледаром: основные направления ударов; 04:08 – Белгородская область: обстрелы, ДРГ, ультиматумы; 07:57 – СМИ и информационные удары украинского ЦИПСО; 17:35 – Ответственность за съемку БПЛА; 22:12 – Граница между правдой, паникой и шапкозакидательством; 26:07 – Статус участника боевых действий для отражающих атаки ВСУ вне зоны СВО;
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Украина.ру
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Украина.ру
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алексей живов, видео, россия, украина, сво, угледар, артёмовск (бахмут), дрг, ципсо, бпла, беспилотники, видео
Алексей Живов, Видео, Россия, Украина, СВО, Угледар, Артёмовск (Бахмут), ДРГ, ЦИПсО, БПЛА, беспилотники
Военный блогер Алексей Живов прокомментировал основные точки напряжения на фронте, возможные направления ударов сил ВСУ, специфику методов, которые используют украинские силы, информационное противостояние и запреты, а также ситуацию со статусом УБД для тех, кто отражает атаки в приграничных областях:
00:31 – Ситуация под Угледаром: основные направления ударов;
04:08 – Белгородская область: обстрелы, ДРГ, ультиматумы;
07:57 – СМИ и информационные удары украинского ЦИПСО;
17:35 – Ответственность за съемку БПЛА;
22:12 – Граница между правдой, паникой и шапкозакидательством;
26:07 – Статус участника боевых действий для отражающих атаки ВСУ вне зоны СВО;