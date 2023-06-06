О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов - 06.06.2023 Украина.ру
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О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов
О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов - 06.06.2023 Украина.ру
О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов
Военный блогер Алексей Живов прокомментировал основные точки напряжения на фронте, возможные направления ударов сил ВСУ, специфику методов, которые используют... Украина.ру, 06.06.2023
2023-06-06T17:12
2023-06-06T17:12
алексей живов
видео
россия
украина
сво
угледар
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дрг
ципсо
бпла
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Военный блогер Алексей Живов прокомментировал основные точки напряжения на фронте, возможные направления ударов сил ВСУ, специфику методов, которые используют украинские силы, информационное противостояние и запреты, а также ситуацию со статусом УБД для тех, кто отражает атаки в приграничных областях: 00:31 – Ситуация под Угледаром: основные направления ударов; 04:08 – Белгородская область: обстрелы, ДРГ, ультиматумы; 07:57 – СМИ и информационные удары украинского ЦИПСО; 17:35 – Ответственность за съемку БПЛА; 22:12 – Граница между правдой, паникой и шапкозакидательством; 26:07 – Статус участника боевых действий для отражающих атаки ВСУ вне зоны СВО;
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алексей живов, видео, россия, украина, сво, угледар, артёмовск (бахмут), дрг, ципсо, бпла, беспилотники, видео
Алексей Живов, Видео, Россия, Украина, СВО, Угледар, Артёмовск (Бахмут), ДРГ, ЦИПсО, БПЛА, беспилотники

О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов

17:12 06.06.2023
 
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Военный блогер Алексей Живов прокомментировал основные точки напряжения на фронте, возможные направления ударов сил ВСУ, специфику методов, которые используют украинские силы, информационное противостояние и запреты, а также ситуацию со статусом УБД для тех, кто отражает атаки в приграничных областях:
00:31 – Ситуация под Угледаром: основные направления ударов;
04:08 – Белгородская область: обстрелы, ДРГ, ультиматумы;
07:57 – СМИ и информационные удары украинского ЦИПСО;
17:35 – Ответственность за съемку БПЛА;
22:12 – Граница между правдой, паникой и шапкозакидательством;
26:07 – Статус участника боевых действий для отражающих атаки ВСУ вне зоны СВО;
 
Алексей ЖивовВидеоРоссияУкраинаСВОУгледарАртёмовск (Бахмут)ДРГЦИПсОБПЛАбеспилотники
 
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