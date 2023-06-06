https://ukraina.ru/20230606/1046966973.html

О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов

О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов - 06.06.2023 Украина.ру

О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов

Военный блогер Алексей Живов прокомментировал основные точки напряжения на фронте, возможные направления ударов сил ВСУ, специфику методов, которые используют... Украина.ру, 06.06.2023

2023-06-06T17:12

2023-06-06T17:12

2023-06-06T17:12

алексей живов

видео

россия

украина

сво

угледар

артёмовск (бахмут)

дрг

ципсо

бпла

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Военный блогер Алексей Живов прокомментировал основные точки напряжения на фронте, возможные направления ударов сил ВСУ, специфику методов, которые используют украинские силы, информационное противостояние и запреты, а также ситуацию со статусом УБД для тех, кто отражает атаки в приграничных областях: 00:31 – Ситуация под Угледаром: основные направления ударов; 04:08 – Белгородская область: обстрелы, ДРГ, ультиматумы; 07:57 – СМИ и информационные удары украинского ЦИПСО; 17:35 – Ответственность за съемку БПЛА; 22:12 – Граница между правдой, паникой и шапкозакидательством; 26:07 – Статус участника боевых действий для отражающих атаки ВСУ вне зоны СВО;

угледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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