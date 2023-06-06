https://ukraina.ru/20230606/1046966670.html
"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая
"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая - 06.06.2023 Украина.ру
"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью изданию CNN 6 июня, что с конца прошлого года он не общался со своим китайским коллегой
2023-06-06T17:26
2023-06-06T17:26
2023-06-06T17:27
новости
сша
китай
марк милли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/22/1033542234_0:255:2926:1901_1920x0_80_0_0_1a40a9dd9ca4f23d48fd79d69de930d3.jpg
По его словам, он общался только с его предшественником. При этом сам Милли скоро покинет свой пост и уйдет в отставку.Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин запрашивал встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу на прошлой неделе, но получил отказ, также рассказал Милли изданию. Однако они обменялись рукопожатием и поприветствовали друг друга на региональном форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который прошёл в Сингапуре 2-4 июня. Американские СМИ назвали отказ КНР от официальной беседы "пренебрежением", а в Пентагоне заявили, что в ходе кулуарной беседы не состоялось "предметного обмена мнениями".По словам Милли, военные обеих стран продолжают обмен посланиями, но он и Остин хотели бы иметь возможность говорить, чтобы избежать эскалации напряженности.Отношения между Китаем и США резко обострились после как спикер палаты представителей Ненси Пелоси посетила Тайвань в августе прошлого года. Китай считает остров своей территорией и рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, создание военно-экономического союза между Россией и Китаем - естественная реакция на возникающие угрозы со стороны Запада.Вашингтон стремится ослабить и расчленить Россию и Китай, чтобы никто в мире не смог сопротивляться гегемонии США, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230602/1046854222.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/22/1033542234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e975f9bd3803990b7cc5a397de99e11.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, китай, марк милли
"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая
17:26 06.06.2023 (обновлено: 17:27 06.06.2023)
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью изданию CNN 6 июня, что с конца прошлого года он не общался со своим китайским коллегой
По его словам, он общался только с его предшественником. При этом сам Милли скоро покинет свой пост и уйдет в отставку.
"У меня не было возможности переговорить с моим коллегой. Я разговаривал с моим предыдущим коллегой. У них планово сменилось командование. Я думаю, это было в октябре или ноябре, когда они проводили последний партийный съезд. У меня не было возможности с тех пор переговорить с его преемником", - сказал он.
Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин запрашивал встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу на прошлой неделе, но получил отказ, также рассказал Милли изданию.
Однако они обменялись рукопожатием и поприветствовали друг друга на региональном форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который прошёл в Сингапуре 2-4 июня. Американские СМИ назвали отказ КНР от официальной беседы "пренебрежением", а в Пентагоне заявили, что в ходе кулуарной беседы не состоялось "предметного обмена мнениями".
По словам Милли, военные обеих стран продолжают обмен посланиями, но он и Остин хотели бы иметь возможность говорить, чтобы избежать эскалации напряженности.
Отношения между Китаем и США резко обострились после как спикер палаты представителей Ненси Пелоси посетила Тайвань в августе прошлого года. Китай считает остров своей территорией и рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, создание военно-экономического союза между Россией и Китаем - естественная реакция на возникающие угрозы со стороны Запада.
Вашингтон стремится ослабить и расчленить Россию и Китай, чтобы никто в мире не смог сопротивляться гегемонии США, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.