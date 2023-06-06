https://ukraina.ru/20230606/1046966670.html

"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая

"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая - 06.06.2023 Украина.ру

"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью изданию CNN 6 июня, что с конца прошлого года он не общался со своим китайским коллегой

2023-06-06T17:26

2023-06-06T17:26

2023-06-06T17:27

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По его словам, он общался только с его предшественником. При этом сам Милли скоро покинет свой пост и уйдет в отставку.Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин запрашивал встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу на прошлой неделе, но получил отказ, также рассказал Милли изданию. Однако они обменялись рукопожатием и поприветствовали друг друга на региональном форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который прошёл в Сингапуре 2-4 июня. Американские СМИ назвали отказ КНР от официальной беседы "пренебрежением", а в Пентагоне заявили, что в ходе кулуарной беседы не состоялось "предметного обмена мнениями".По словам Милли, военные обеих стран продолжают обмен посланиями, но он и Остин хотели бы иметь возможность говорить, чтобы избежать эскалации напряженности.Отношения между Китаем и США резко обострились после как спикер палаты представителей Ненси Пелоси посетила Тайвань в августе прошлого года. Китай считает остров своей территорией и рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, создание военно-экономического союза между Россией и Китаем - естественная реакция на возникающие угрозы со стороны Запада.Вашингтон стремится ослабить и расчленить Россию и Китай, чтобы никто в мире не смог сопротивляться гегемонии США, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230602/1046854222.html

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новости, сша, китай, марк милли