Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
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Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ
Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ
При отражении наступления украинской армии погиб 71 российский военный, заявил 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит телеканал "Звезда"
2023-06-06T16:39
2023-06-06T16:39
новости
сергей шойгу
потери
всу
вс рф
спецоперация
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Ранения получили 219 военнослужащих, также сообщил министр.За три дня боевых действий потери ВСУ на всех направлениях, по его словам, составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и 2 вертолета.Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные ведут наступательные действия на нескольких направлениях.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что ВСУ по-прежнему воюют, не считаясь с потерями, что всегда обескураживало российских солдат.Киев совершенно неоправданно бросает на убой большие группы бойцов ВСУ. Складывается ощущение, что украинское командование вообще не воспринимает их как собственных солдат, заключил Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230606/1046963769.html
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новости, сергей шойгу, потери, всу, вс рф, спецоперация
Новости, Сергей Шойгу, потери, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация

Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ

16:39 06.06.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСелекторное совещание в Министерстве обороны РФ
Селекторное совещание в Министерстве обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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При отражении наступления украинской армии погиб 71 российский военный, заявил 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит телеканал "Звезда"
Ранения получили 219 военнослужащих, также сообщил министр.
"В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы", - сказал он.
За три дня боевых действий потери ВСУ на всех направлениях, по его словам, составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и 2 вертолета.
Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные ведут наступательные действия на нескольких направлениях.
В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что ВСУ по-прежнему воюют, не считаясь с потерями, что всегда обескураживало российских солдат.
Киев совершенно неоправданно бросает на убой большие группы бойцов ВСУ. Складывается ощущение, что украинское командование вообще не воспринимает их как собственных солдат, заключил Кочетков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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