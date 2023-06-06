https://ukraina.ru/20230606/1046966127.html

Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ

Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру

Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ

При отражении наступления украинской армии погиб 71 российский военный, заявил 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит телеканал "Звезда"

2023-06-06T16:39

2023-06-06T16:39

2023-06-06T16:39

новости

сергей шойгу

потери

всу

вс рф

спецоперация

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Ранения получили 219 военнослужащих, также сообщил министр.За три дня боевых действий потери ВСУ на всех направлениях, по его словам, составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и 2 вертолета.Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные ведут наступательные действия на нескольких направлениях.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что ВСУ по-прежнему воюют, не считаясь с потерями, что всегда обескураживало российских солдат.Киев совершенно неоправданно бросает на убой большие группы бойцов ВСУ. Складывается ощущение, что украинское командование вообще не воспринимает их как собственных солдат, заключил Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230606/1046963769.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сергей шойгу, потери, всу, вс рф, спецоперация