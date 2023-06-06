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Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления

Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления - 06.06.2023 Украина.ру

Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение трех суток совершают обещанное наступление на разных участках фронта. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости 6 июня

2023-06-06T16:40

2023-06-06T16:40

2023-06-06T16:40

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россия

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всу

сергей шойгу

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Шойгу добавил, что потери Украины 5 июня во время попытки наступления составили более 1600 бойцов.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы Украины с утра четвертого июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.В результате умелых и грамотных действий группировки "Восток" потери украинских подразделений составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

https://ukraina.ru/20230331/1044878046.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, всу, сергей шойгу