Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления - 06.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230606/1046965989.html
Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления
Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления - 06.06.2023 Украина.ру
Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение трех суток совершают обещанное наступление на разных участках фронта. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости 6 июня
2023-06-06T16:40
2023-06-06T16:40
новости
россия
украина
всу
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046682043_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_063b359dafe24787339eaf8b3b8d9914.jpg
Шойгу добавил, что потери Украины 5 июня во время попытки наступления составили более 1600 бойцов.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы Украины с утра четвертого июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.В результате умелых и грамотных действий группировки "Восток" потери украинских подразделений составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
https://ukraina.ru/20230331/1044878046.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046682043_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_db809044d17a70f86417b19f50b858ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, всу, сергей шойгу
Новости, Россия, Украина, ВСУ, Сергей Шойгу

Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления

16:40 06.06.2023
 
© Libkos
© Libkos
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение трех суток совершают обещанное наступление на разных участках фронта. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости 6 июня
"В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы", - сообщили в ведомстве.
Шойгу добавил, что потери Украины 5 июня во время попытки наступления составили более 1600 бойцов.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы Украины с утра четвертого июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.
В результате умелых и грамотных действий группировки "Восток" потери украинских подразделений составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
31 марта, 07:38
Контр-адмирал Цимлянский поставил точку в вопросе о новой волне мобилизации в РФВ планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации. Об этом 31 марта заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский
 
НовостиРоссияУкраинаВСУСергей Шойгу
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на Днепре
17:59Новороссийский чиновник Пушкин
17:58Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня
17:47Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня
17:44Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
17:35"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища
17:26"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая
17:12О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов
17:07Лидеры стран Африки договорились о взаимодействии по мирному урегулированию на Украине
16:40Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления
16:39Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ
16:31Экс-чиновник из Херсонской области похитил деньги, выделенные на больницу
16:24Волна смыла всё. Прорыв на Каховской ГЭС напомнил о катастрофах в Киеве, Америке и Европе
16:09Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям
16:01"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык
15:42Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
15:34Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц
15:29В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта
15:28Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков
15:22Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне
Лента новостейМолния