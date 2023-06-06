Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления
© Libkos
© Libkos
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение трех суток совершают обещанное наступление на разных участках фронта. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости 6 июня
"В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы", - сообщили в ведомстве.
Шойгу добавил, что потери Украины 5 июня во время попытки наступления составили более 1600 бойцов.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы Украины с утра четвертого июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.
В результате умелых и грамотных действий группировки "Восток" потери украинских подразделений составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
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