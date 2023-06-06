Экс-чиновник из Херсонской области похитил деньги, выделенные на больницу

"Движение первых" и навстречу друг другу: дети из Херсонской области приехали в московскую школу На сцене обычной московской школы в актовом зале звучит музыка Чайковского. Традиционно здесь под Новый год ставят балет "Щелкунчик" — сказку о чуде, о победе добра над злом. Танцуют ученики школы, обычные ребятишки