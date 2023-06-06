Экс-чиновник из Херсонской области похитил деньги, выделенные на больницу
Бывший исполняющий ообязанности главы министерства здравоохранения Херсонской области обвиняется в присвоении 26,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) России по региону 6 июня
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "присвоение или растрата". Он задержан, избрана мера пресечения в виде ареста.
"По данным следствия, бывший чиновник похитил деньги, которые предназначались для выплаты зарплат сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. Он присваивал эти денежные средства в период с 1 сентября 2022 по 14 апреля 2023 года."
В период с 1 сентября 2022 по 14 апреля 2023 года он присваивал эти денежные средства, сказано в пресс-релизе.
В доме чиновника был проведен обыск. Найденные в ходе обыска деньги приобщили к делу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.
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