https://ukraina.ru/20230606/1046963769.html

Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео

Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео - 06.06.2023 Украина.ру

Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео

Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, на что рассчитывают... Украина.ру, 06.06.2023

2023-06-06T15:42

2023-06-06T15:42

2023-06-06T15:42

мягков

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россия

украина

сво

красная армия

ссср

вов

история

курская битва

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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, на что рассчитывают ВСУ, прощупывая нашу оборону и о том, где должна остановиться Россия:00:29 – Какой эпизод Великой Отечественной войны можно сопоставить с сегодняшней ситуацией в зоне СВО? 03:34 – О замыслах противника; 13:40 – Какой эпизод Великой Отечественной войны напоминает бои за Артёмовск? 15:20 – Где необходимо создать зоны безопасности? 18:52 – Пыталась ли советская армия взрывать мосты через Днепр в 1941 году? 21:00 – Удары по Каховской ГЭС; 22:10 – О чём должна знать молодежь?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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