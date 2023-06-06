Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео - 06.06.2023 Украина.ру
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Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео - 06.06.2023 Украина.ру
Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, на что рассчитывают... Украина.ру, 06.06.2023
2023-06-06T15:42
2023-06-06T15:42
мягков
видео
россия
украина
сво
красная армия
ссср
вов
история
курская битва
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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, на что рассчитывают ВСУ, прощупывая нашу оборону и о том, где должна остановиться Россия:00:29 – Какой эпизод Великой Отечественной войны можно сопоставить с сегодняшней ситуацией в зоне СВО? 03:34 – О замыслах противника; 13:40 – Какой эпизод Великой Отечественной войны напоминает бои за Артёмовск? 15:20 – Где необходимо создать зоны безопасности? 18:52 – Пыталась ли советская армия взрывать мосты через Днепр в 1941 году? 21:00 – Удары по Каховской ГЭС; 22:10 – О чём должна знать молодежь?
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мягков, видео, россия, украина, сво, красная армия, ссср, вов, история, курская битва, сталинград, днепр, оборона, видео
Мягков, Видео, Россия, Украина, СВО, Красная Армия, СССР, ВОВ, История, Курская битва, Сталинград, Днепр, Оборона

Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео

15:42 06.06.2023
 
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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, на что рассчитывают ВСУ, прощупывая нашу оборону и о том, где должна остановиться Россия:
00:29 – Какой эпизод Великой Отечественной войны можно сопоставить с сегодняшней ситуацией в зоне СВО?
03:34 – О замыслах противника;
13:40 – Какой эпизод Великой Отечественной войны напоминает бои за Артёмовск?
15:20 – Где необходимо создать зоны безопасности?
18:52 – Пыталась ли советская армия взрывать мосты через Днепр в 1941 году?
21:00 – Удары по Каховской ГЭС;
22:10 – О чём должна знать молодежь?
 
МягковВидеоРоссияУкраинаСВОКрасная АрмияСССРВОВИсторияКурская битваСталинградДнепрОборона
 
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15:42Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
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