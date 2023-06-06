https://ukraina.ru/20230606/1046963769.html
Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео - 06.06.2023 Украина.ру
Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, на что рассчитывают... Украина.ру, 06.06.2023
2023-06-06T15:42
2023-06-06T15:42
2023-06-06T15:42
мягков
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история
курская битва
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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, на что рассчитывают ВСУ, прощупывая нашу оборону и о том, где должна остановиться Россия:00:29 – Какой эпизод Великой Отечественной войны можно сопоставить с сегодняшней ситуацией в зоне СВО? 03:34 – О замыслах противника; 13:40 – Какой эпизод Великой Отечественной войны напоминает бои за Артёмовск? 15:20 – Где необходимо создать зоны безопасности? 18:52 – Пыталась ли советская армия взрывать мосты через Днепр в 1941 году? 21:00 – Удары по Каховской ГЭС; 22:10 – О чём должна знать молодежь?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мягков, Видео, Россия, Украина, СВО, Красная Армия, СССР, ВОВ, История, Курская битва, Сталинград, Днепр, Оборона